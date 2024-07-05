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Лето подробности «Дожди во второй половине дня»: синоптики дали прогноз погоды на 3 дня в Новосибирске

«Дожди во второй половине дня»: синоптики дали прогноз погоды на 3 дня в Новосибирске

Уровень температур не изменится

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6 комментариев
Новосибирцев ждет теплая, но временами дождливая погода

В Новосибирске в ближайшие три дня сохранится теплая погода с жарой и ливнями во второй половине дня. Погодные изменения стоит ожидать ближе к 11 июля. Об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

— Погода сохраняется в таком же формате, что и сейчас, но дожди по области будут сохраняться, а также в городе во второй половине дня преимущественно, поскольку у нас сохраняется поле пониженного атмосферного давления и сохраняется неустойчивость в атмосфер. Это создает условия для формирования и поддерживания конвективной деятельности. Во второй половине дня кучево-дождевая облачность формируется в той или иной степени, и, соответственно, выпадают дожди различной интенсивности, — отметила Кичанова.

В Новосибирске ночью 6 июля ожидается +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Днём преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Местами порывы будут доходить до 14 метров в секунду.

В воскресенье ночью будет +16…+18 градусов, днём — +24…+26 градусов. Ночью ожидается преимущественно без осадков, а днём будет кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается северо-восточный, 3–8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.

В понедельник, 8 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3–8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.

Изменения погоды синоптики ждут с 11 июля. Они прогнозирует после этих дат отсутствие осадков.

Ранее НГС писал о том, чего новосибирцам ждать в первой декаде июля. Температура будет подниматься до +27 градусов.

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Комментарии
6
Гость
5 июля 2024, 15:37
Лучше бы сказали когда уйдёт аномальная жара
Гость
5 июля 2024, 15:37
Прошу отнестись с пониманием и взять на контроль !
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