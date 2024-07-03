Страшно и красиво: мощный ливень с ветром обрушились на пляж Новосибирска — видео непогоды

Шторм начался примерно в 19 часов и длился около 10 минут Источник: Читательница НГС Наталья











Буря с дождем и сильным ветром обрушилась на берег Обского моря. Кадрами с буйством стихии с НГС поделилась читательница Наталья.



По словам сибирячки, сильный ливень вместе со штормовым ветром начались в среду, 3 июля, в 18:55 на пляже «Бумеранг» в Советском районе.



— Потрясающая буря накрыла вечером берег Обского моря. Это было жутко — страшно и красиво одновременно. Сама буря продолжалась минут 7–10, потом был сильный дождь, — рассказала НГС Наталья.

Источник: Читательница НГС Наталья

По словам сибирячки, на серфстанции на пляже «Бумеранг» после ливня со штормовым ветром есть незначительные разрушения, среди людей никто не пострадал.



Ранее в городе Куйбышев в Новосибирской области прошел ливень с градом. Буйство стихии попало на видео.

