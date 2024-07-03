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Лето эксклюзив Страшно и красиво: мощный ливень с ветром обрушились на пляж Новосибирска — видео непогоды

Страшно и красиво: мощный ливень с ветром обрушились на пляж Новосибирска — видео непогоды

Кадры сняты в Советском районе

1 474
3 комментария
Шторм начался примерно в 19 часов и длился около 10 минут

Буря с дождем и сильным ветром обрушилась на берег Обского моря. Кадрами с буйством стихии с НГС поделилась читательница Наталья.

По словам сибирячки, сильный ливень вместе со штормовым ветром начались в среду, 3 июля, в 18:55 на пляже «Бумеранг» в Советском районе.

— Потрясающая буря накрыла вечером берег Обского моря. Это было жутко — страшно и красиво одновременно. Сама буря продолжалась минут 7–10, потом был сильный дождь, — рассказала НГС Наталья.

По словам сибирячки, на серфстанции на пляже «Бумеранг» после ливня со штормовым ветром есть незначительные разрушения, среди людей никто не пострадал.

Ранее в городе Куйбышев в Новосибирской области прошел ливень с градом. Буйство стихии попало на видео.

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Комментарии
6
я111я
3 июля 2024, 21:59
дождик прошОл! новость дня?!
Гость
3 июля 2024, 21:51
И ЧО
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