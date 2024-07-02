Шесть способов обмана туристов на южных курортах России. Рассказываем, как сохранить деньги и не нарваться на разводил

Скупой всегда платит дважды, лучше приобретать услуги в проверенных конторах Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Традиционно начало каждого курортного сезона сопровождается появлением большого количества жалоб на так называемых разводил. Обычно встречи с ними обходятся малой кровью — отпускной бюджет лишается пары тысяч рублей. Это не критично, но обидно. Но порой мошенники пытаются выманить у людей десятки тысяч рублей. И иногда им это удается. 93.RU рассказывает, какие правила нужно соблюдать, чтобы бюджет пошел на отдых, а не в карман разводиле.



Это не панацея, а лишь список правил, которые помогут уберечь деньги и нервы. Пожалуй, самый действенный способ — это не терять бдительность. Ведь за маской радушия и доброжелательности зачастую может скрываться банальная жажда наживы.



1. Попасть на сайт-двойник

Проблемы с мошенниками могут начаться даже на этапе планирования отпуска, когда вы еще даже не приехали на курорт. Распространенная схема отъема денег у туристов — это сайты — двойники отелей. Единственное отличие — одна или несколько букв в оригинальном названии страницы.



Каждый, кто когда-либо планировал отпуск, сталкивался с вопросом бронирования номера отеля, квартиры или частной гостиницы. Поддельные странички отелей почти не отличить от оригинальной. Пока что единственная защита от мошеннической схемы — это бронирование через официальные агрегаторы. Они проверяют информацию о месте размещения и документацию юридического лица.

Тратьте деньги с умом Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Вопросы может вызвать и «очень низкая цена» за тур или бронь номера. В этом случае туроператоры советуют сказать собственнику жилья, что номер или квартиру «в ближайшее время придет проверить ваш знакомый». По реакции на такую просьбу определенный процент разводил уже оказывается.



Кроме того, не стоит доверять отзывам на тот или иной объект недвижимости в интернете. Если отель имеет 99% положительных комментариев, то это как минимум странно. Редкая гостиница полностью удовлетворяет запросы человека, который ждал отпуска на море целый год.



Название отеля или гостиницы можно проверить в интернете, просто введя его в поисковый запрос. Наличие негативных историй от пользователей или негативное упоминание в СМИ тоже должно насторожить.



2. А ты точно собственник?

Есть еще один популярный в курортных городах способ обмана, с которыми сталкиваются туристы при попытке забронировать жилье. Вы находите объявление о сдаче прекрасной квартиры в центре или в пяти минутах от пляжа. Вариант отличный, цена приятная. Вы платите хозяину за пару недель и собираетесь наслаждаться отдыхом. Но на следующий день происходит что-то странное — к вам в квартиру приходит семья туристов и рассказывает, что накануне сняла эту же квартиру. Да, тоже на две недели. И судя по описанию, у того же самого «хозяина». И пока вы пытаетесь дозвониться до человека, который сдал вам жилье, в квартиру приходит настоящий собственник квартиры, который сдал ее на пару дней как раз тому самому «хозяину». Настоящий владелец видит вас впервые, деньги от вас и другой семьи он не получал и заниматься благотворительностью он не намерен. Да, это значит, что вы просто потеряли ваши деньги.

С туристов хотят стрясти побольше денег буквально везде Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Что делать в таких случаях? Перед тем как отдать деньги за аренду, нужно попросить владельца показать вам документы на квартиру. Только так вы сможете понять, что перед вами владелец жилплощади, а не случайный арендатор, решивший пересдать квартиру еще нескольким разным людям.



Также очень аккуратно нужно относиться к объявлениям с «обязательным залогом» при бронировании. В этом случае стоит попросить хозяина квартиры или номера связаться по видеозвонку, чтобы оценить состояние квартиры. В любом случае отдавать деньги без каких-либо обязательств — это рискованное дело.



3. Такси по цене отпуска и уличные зазывалы

Когда туристы приезжают на курорт, то первое, что они видят после выхода из аэропорта или вокзала, — это бомбилы, которые предлагают отвезти в любую точку города. Зачастую за спинами этих таксистов находится остановка общественного транспорта, который также может доставить пассажира в любую точку города за намного меньшую цену.



Завышенная цена на такси — это старая схема, которая существует не первый год. Обычно водители либо не говорят сразу итоговую стоимость, либо называют сразу завышенную цену, которая превышает рыночную на 500 или 1 тысячу рублей.



Кроме того, чтобы не переплачивать, стоит заказывать такси через существующие приложения. Во-первых, это точно поможет избежать развода на деньги. Во-вторых, цены там намного меньше, чем у частных извозчиков.

Услуги официальных операторов могут стоить дороже, но тогда риск потерять деньги намного меньше Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Еще один совет, которым не стоит пренебрегать, — это место заказа. Если отойти от условного вокзала на пару кварталов, то цена за поездку будет существенно ниже. Это работает как минимум в Краснодаре, Анапе и Сочи.



В любом случае навязчивому таксисту лучше просто сказать «нет» или «я местный», тогда он не будет преследовать вас.



Такая же история и с зазывалами, которые предлагают туристические услуги на улице. Это может быть поездка в горы, конная прогулка или поход к водопаду. В любом случае лучше пользоваться проверенными туристическими агентствами. Да, это может быть дороже, но в противном случае можно просто лишиться денег и никуда не поехать.



Да и не всегда «серые поставщики услуг» соблюдают банальную технику безопасности. Вскрывается это обычно после несчастного случая.



4. «Татуировки» за 10–20 тысяч рублей





На курортных территориях южных городов часто можно встретить предложения от уличных татуировщиков. Обычный рисунок хной на коже может влететь в копеечку. О недавнем таком случае мы уже рассказывали.



Чтобы сэкономить, лучше всего составлять план трат на каждый день Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Схема выглядит следующим образом: мошенники подходят к семьям с детьми и предлагают сделать временную татуировку по цене 150–200 рублей. Во время работы с ребенком весело общаются и входят в доверие. Затем оказывается, что 200 рублей — это цена за квадратный сантиметр рисунка. Родителям выкатывают нехилый счет, а если они отказываются платить, то манипулируют ребенком, доводя его до слёз.



Обезопасить себя в этом случае можно, лишь вызвав сотрудника полиции. Обычно такие услуги кустарные. Татуировщики не выдают никакого чека за работу, чтобы подтвердить ее стоимость. А порой даже и угрожают родителям, если те не согласны с расценками.



5. Разводилы в костюме лошади

Аналогичная история и с аниматорами в ростовых костюмах животных. За совместную фотографию на телефон туриста они просят около 2 тысяч рублей. При отказе — манипулируют или угрожают. Нередко окружают вдвоем-втроем расслабленных туристов и фактически вымогают деньги.

Еда в сетевых магазинах всегда дешевле, чем у частников Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Чтобы не попасть на уловку, стоит заранее согласовывать цену и просить чек о предоставленных услугах.



По закону, продавец всегда должен рассказывать об итоговой стоимости товара или услуги. Если этого не было сделано, вы можете просто уйти, не заплатив, потому что от вас скрыли существенные условия сделки.



Если вы уже попались в ловушку, то не стоит отдавать деньги. Лучше вызвать сотрудника полиции. Обычно это действует на мошенника отрезвляюще.



6. Обвесили или вовсе обманули

При покупке продуктов на курортах следует понимать одну вещь. В туристических городах в туристе почти всегда видят кошелек с деньгами. По этой причине никто из приезжих не застрахован от обмана.

