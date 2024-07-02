«Там реально жесть». Россияне показывают, как выглядят пляжи Сочи и Анапы в сезон отпусков

Кому-то повезло: их не встретили толпы на пляжах Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Курортный сезон в самом разгаре: на пляжах Краснодарского края собираются толпы отдыхающих. В Анапе и Геленджике тьма людей: все они атаковали набережные и прогулочные зоны — не протолкнуться даже ранним утром.

— Пройти просто негде, приходится протискиваться между лежаками, чтобы не наступить. Это вам не Джемете и Витязево, где можно расположиться. Посмотрите, что здесь творится с самого утра, офигеть просто! И люди продолжают идти потоком. Если бы лежаки можно было в море располагать, они бы все уже лежали в море, но нет, места закончились, — рассказывает блогер из Анапы Андрей Маковозов.

Анапчанин в шоке от увиденного Источник: makovozovy / T.me

Наши коллеги из E1.RU спросили у читателей, как выглядят пляжи, на которых они отдыхают. Большинству отпускников, уехавших к морю, повезло: мест много, море чистое, погода прекрасная.



— Прасковеевка, Краснодарский край. Пляж отличный! Галька к гальке! Вода теплая и чистая! Люди адекватные. А пляж полупустой, — рассказывает и показывает Anna Becker.

Прасковеевка, Краснодарский край Источник: Anna Becker, читательница Е1.RU











— В Адлере на удивление свободные пляжи, — делится Юлия Карпова.



— Веселовка, Краснодарский край. По железной дороге в Анапу, потом в Тамань на такси. Шикарный пляж, никого нет, — хвастается Светлана Бондалевич.

Веселовка, Краснодарский край Источник: Светлана Бондалевич, читательница Е1.RU











Море в Веселовке Источник: Светлана Бондалевич, читательница Е1.RU











Пользователь с никнеймом Два кабана на лесной отдыхает в Батуми.

— Народу немного, но вчера волна хорошая была. Чисто, аккуратно. Хотя набережную сейчас капиталят, и временами стройка. Море чистое, — рассказывает подписчик.

— Надо просто знать места, куда ехать. Сочи, центральный район. Ну и ходим всегда с утра, с 07:30 до 10:30–11:00. Потом уже пекло, да и народу чуть больше, — делится Alisa.

Сочи, центральный район Источник: Alisa, читательница Е1.RU











А вот так выглядит Геленджик:



Геленджик Источник: EEF, читатель Е1.RU











— Туапсинский район, Небуг. В центре много людей, чуть в сторону нет никого, — пишет Алексей.



Туапсинский район, Небуг Источник: Алексей, читатель Е1.RU











— Благовещенская, — написал пользователь Konstantin Burlakov и опубликовал снимок:

Благовещенская, станица в Краснодарском крае Источник: Konstantin Burlakov, читатель Е1.RU











Лазаревское, Сочи Источник: Alenochka, читательница Е1.RU











Некоторые туристы уверены, что отдых на пляжах Краснодарского края — не самая лучшая затея.

— Недавно вернулись из Сириуса. Там много отелей на любой кошелек. В Адлере грязно, кишит инфекциями, там тесно и некуда сходить, всё старое, канализация течет вдоль узких тротуаров, — возмущается Марина Беккер. — В Адлер больше никогда. Хоть Черное море одно, но качество воды разное в разных его частях и разных городах и странах.

— Вчера мама из Анапы приехала — та же картина. Народу тьма, всё застроили, пляж меньше стал — вода прибыла, что ли? Последние дни всё шторм был и холодно. Еще и самолеты над головой, — делится Юлия Алдашкина.



— Только оттуда приехала. Там реально жесть, на пляже места не найти, — поддерживает негодование Alisha.

— Адлер, центр, — написала Евгения и показала фото:

Центр Адлера Источник: Евгения, читательница Е1.RU











— Фу, были там в такой давке в прошлом году, подцепили ротавирус. На берегу да и в море не протолкнуться. Ясно дело, в воду гадят и чего там только нет. На улицах, в парках толпы туристов, везде очереди. Больше никогда! Ну на фиг такой *овноотдых, — возмутился читатель под ником V.



— Были там два раза — оба раза ротавирус у всей семьи. Больше туда ни ногой. Зеленое болото, в Адлере всю канализацию сливают туда. На Азовском море более-менее понравилось, — поддержала Анна.



— Каждому свое, кому-то нравится, как хрюшкам в свинарнике. Ноль уважения, сервиса никакого, а зачем? И так сойдет, всё равно приедут, никуда не денутся, — выразил мнение AntiBioTik.

— Анапа. Родина нашего страха, — пошутил пользователь Industar.



— А что плохого, когда много народу? Наоборот, круто. Люди из разных регионов знакомятся, общаются. Потом в гости друг к другу ездят. Особенно под местное винишко очень весело отдыхать, — уверен пользователь под ником *.

А еще одна читательница Анна побывала на Алтае и осталась довольна.

— Алтайский край, соленое озеро Яровое. Ничуть не хуже, чем в Анапе, — пишет она.

Соленое озеро Яровое в Алтайском крае Источник: Анна, читательница Е1.RU











— Я вот не понимаю, зачем ехать в Анапу и толкаться на пляже. Есть прекрасные места рядом, в станицах. Мне такой отдых даром не нужен, — заявила Наталья.

— У нас на Чусовой гораздо лучше отдых, чем в Анапе, — уверен Captain Andrew.

Ранее мы рассказывали, как добраться до Геленджика и чем там заняться. Сложность поездки заключается в том, что в городе нет железной дороги.

