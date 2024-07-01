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Лето Везут из леса целыми ведрами: новосибирцы делятся урожаем земляники — фото дикой ягоды

Везут из леса целыми ведрами: новосибирцы делятся урожаем земляники — фото дикой ягоды

В регионе начался сезон этой ягоды

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8 комментариев
Сибиряки успевают запастись впрок

В лесах Новосибирской области начался сезон земляники, и выходные 29 и 30 июня стали богатыми на урожай. Дикую ягоду сибиряки везут домой целыми ведрами.

По словам опытных новосибирцев, собирать ягоду надо успеть до того, пока не начались осадки. Смотрим на урожай, которым сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

Только посмотрите на этот урожай

— Полевая клубника. У кого есть места, где раньше всего спеет, можете ехать, если есть желание и терпение. День прошел насыщенно: утром — рыбалка, вечером — ягода. Зеленой еще предостаточно, но на некоторых прогретых полянках, солнечными лучами, если постараться можно уже немного набрать, — написал Константин Зеленцов.

Ягоду мужчина собирал в Искитимском районе
— Сегодня набрали на вареники литра 3, еще зеленая. Дня через 4 можно собирать, — Ольга Селиванова
— Сегодня сгоняли на разведку в Кудряшовский бор, грибов практически нет, лес достаточно сухой. Собрали немного земляники, — отметил Андрей Тоцких
— Немного погуляли по лесу, сухо, пусто. Черника и брусника зелеными ягодами начали покрываться, но пока слабенько. Собрали маленько земляники, — написал Олег Орлов
Первая земляника попалась и сибирячке Надежде Лобановой

Ранее мы подготовили карту, где чаще всего собирают ягоду новосибирцы. Подробнее по ссылке.

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Комментарии
12
fin
1 июля 2024, 21:38
В просторечьи этот вид земляники называют клюбникой😝
Татьяна 53
1 июля 2024, 21:39
Красота, но там клещи.
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