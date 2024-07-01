Лето Везут из леса целыми ведрами: новосибирцы делятся урожаем земляники — фото дикой ягоды
Везут из леса целыми ведрами: новосибирцы делятся урожаем земляники — фото дикой ягоды
В регионе начался сезон этой ягоды
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В лесах Новосибирской области начался сезон земляники, и выходные 29 и 30 июня стали богатыми на урожай. Дикую ягоду сибиряки везут домой целыми ведрами.
По словам опытных новосибирцев, собирать ягоду надо успеть до того, пока не начались осадки. Смотрим на урожай, которым сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».
— Полевая клубника. У кого есть места, где раньше всего спеет, можете ехать, если есть желание и терпение. День прошел насыщенно: утром — рыбалка, вечером — ягода. Зеленой еще предостаточно, но на некоторых прогретых полянках, солнечными лучами, если постараться можно уже немного набрать, — написал Константин Зеленцов.