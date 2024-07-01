Везут из леса целыми ведрами: новосибирцы делятся урожаем земляники — фото дикой ягоды

Сибиряки успевают запастись впрок Источник: Константин Зеленцов / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











В лесах Новосибирской области начался сезон земляники, и выходные 29 и 30 июня стали богатыми на урожай. Дикую ягоду сибиряки везут домой целыми ведрами.



По словам опытных новосибирцев, собирать ягоду надо успеть до того, пока не начались осадки. Смотрим на урожай, которым сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

Только посмотрите на этот урожай Источник: Константин Зеленцов / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











— Полевая клубника. У кого есть места, где раньше всего спеет, можете ехать, если есть желание и терпение. День прошел насыщенно: утром — рыбалка, вечером — ягода. Зеленой еще предостаточно, но на некоторых прогретых полянках, солнечными лучами, если постараться можно уже немного набрать, — написал Константин Зеленцов.

Ягоду мужчина собирал в Искитимском районе Источник: Константин Зеленцов / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











— Сегодня набрали на вареники литра 3, еще зеленая. Дня через 4 можно собирать, — Ольга Селиванова Источник: Ольга Селиванова / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











— Сегодня сгоняли на разведку в Кудряшовский бор, грибов практически нет, лес достаточно сухой. Собрали немного земляники, — отметил Андрей Тоцких Источник: Андрей Тоцких / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











— Немного погуляли по лесу, сухо, пусто. Черника и брусника зелеными ягодами начали покрываться, но пока слабенько. Собрали маленько земляники, — написал Олег Орлов Источник: Олег Орлов / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»











Первая земляника попалась и сибирячке Надежде Лобановой Источник: Надежда Лобанова / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте»









