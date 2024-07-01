Жара уходит: новосибирские синоптики дали дождливый прогноз на три дня

Не забывайте с собой носить зонт или дождевик всю неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Новосибирске в ближайшие три дня. Температура может подняться до +25 градусов днем. Аномальную жару не стоит ждать на протяжении всей недели. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Ждем дождливую неделю. На нашу территорию с Омской области постепенной с небольшими скоростями будет смещаться центр циклона. Из-за того, что он медленно смещается, вращаясь против часовой стрелки, то вбирает в себя испарение с открытой поверхности воды, — объяснила Наталья Кичанова.

2 июля, во вторник, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем умеренные осадки и гроза будут временами, то начнется, то закончится. Температура ночью в городе опустится до +14... +16 градусов, в пригороде до +13... +15 градусов. Днем потеплеет до +24... +26 градусов. Ветер ожидают юго-восточный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В среду, 3 июля, ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ночью температура опустится до +15... +17 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов. Ветер будет юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

4 июля, в четверг, ночью небольшой дождь с грозой, местами умеренный, днем ожидают кратковременные осадки, местами будет гроза. Температура ночью опустится до +14... +16 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов. Ветер изменится на северный 3–8 м/с.

29 июня в День молодежи Новосибирск побил температурный рекорд, выше воздух погрелся только 80 лет назад.