НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, дождь

ощущается как +26

1 м/c,

вос.

 740мм 68%
Подробнее
6 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Почему с кофе не пускают к вагонам — ответ метро

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Дело борца с коррупцией
Жизнь рядом с наливайками
Самый колоритный рынок
Афиша на июль
Брошенные поезда
НГС в Telegram
Лето Жара уходит: новосибирские синоптики дали дождливый прогноз на три дня

Жара уходит: новосибирские синоптики дали дождливый прогноз на три дня

Максимально температура в городе поднимется до +25 градусов

963
4 комментария
Не забывайте с собой носить зонт или дождевик всю неделю

Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Новосибирске в ближайшие три дня. Температура может подняться до +25 градусов днем. Аномальную жару не стоит ждать на протяжении всей недели. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Ждем дождливую неделю. На нашу территорию с Омской области постепенной с небольшими скоростями будет смещаться центр циклона. Из-за того, что он медленно смещается, вращаясь против часовой стрелки, то вбирает в себя испарение с открытой поверхности воды, — объяснила Наталья Кичанова.

2 июля, во вторник, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем умеренные осадки и гроза будут временами, то начнется, то закончится. Температура ночью в городе опустится до +14... +16 градусов, в пригороде до +13... +15 градусов. Днем потеплеет до +24... +26 градусов. Ветер ожидают юго-восточный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В среду, 3 июля, ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ночью температура опустится до +15... +17 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов. Ветер будет юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

4 июля, в четверг, ночью небольшой дождь с грозой, местами умеренный, днем ожидают кратковременные осадки, местами будет гроза. Температура ночью опустится до +14... +16 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов. Ветер изменится на северный 3–8 м/с.

29 июня в День молодежи Новосибирск побил температурный рекорд, выше воздух погрелся только 80 лет назад.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Погода Синоптики Прогноз Осадки Дождь
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 июля 2024, 18:02
+25 это тоже аномальная жара
Гость
1 июля 2024, 18:03
Ура жара ушла
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Кристина ,  31

Брюнетка,  40

Алекс,  40

Евгений,  46

Андрей,  42

Артур,  39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление