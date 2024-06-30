Экстремально высокие температуры: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

В Новосибирской области 1 июля ожидается аномальная жара. Как сообщили в региональном МЧС, температура воздуха днем может достигать выше +30 градусов.
— Сохранится аномально жаркая погода +30 градусов и выше, местами высокая пожароопасность, которая может достигать 4 класса, — говорится в СМС рассылке.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 июля температура воздуха днем составит +28…+30 градусов, ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3 — 8 м/с.
Ранее редакция НГС изучила данные погодных сервисов и составила прогноз погоды на начало июля.
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