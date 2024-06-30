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Лето Экстремально высокие температуры: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

Экстремально высокие температуры: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность

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6 комментариев
По данным синоптиков, на смену жаре придут дожди

В Новосибирской области 1 июля ожидается аномальная жара. Как сообщили в региональном МЧС, температура воздуха днем может достигать выше +30 градусов.

— Сохранится аномально жаркая погода +30 градусов и выше, местами высокая пожароопасность, которая может достигать 4 класса, — говорится в СМС рассылке.

Сообщение от МЧС

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 июля температура воздуха днем составит +28…+30 градусов, ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3 — 8 м/с.

Ранее редакция НГС изучила данные погодных сервисов и составила прогноз погоды на начало июля.

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Комментарии
6
Гость
30 июня 2024, 17:57
МЧС предупреждает обаномальной жаре, а у нас 2 дня -День города бушует. Это нормально? это какое надо иметь сердце и сосуды, чтобы бесится на этом празднике жизни? вот пока кто-нибудь не помрет на этом торжестве, эта оргия в жару будет продолжаться ежегодно
Гость
30 июня 2024, 17:48
Опять обманули, говорили 29.
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