Достаем резиновые сапоги и зонтики: какая погода ожидает новосибирцев в начале июля — прогнозы сервисов

В первую неделю июля в Новосибирск придут дожди с грозами, поэтому готовим резиновые сапоги и зонтики. Несмотря на осадки температура воздуха не опустится ниже +21 градуса. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и составила прогноз погоды на начало июля.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», неделя обещает быть теплой, но дождливой. Уже во вторник в город придут осадки. Самым жарким днем недели станет понедельник, 1 июля. Температура воздуха днем поднимется до +28 градусов, ночью ожидается до +19. День обещает быть пасмурным.
Сервис Gismeteo, также прогнозирует дожди с грозами. Самым холодным днем недели станет четверг, 4 июля. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градусов, ночью температура воздуха за окном составит +16 градусов. День обещает быть облачным, также ожидается дождь.
Как сообщает сервис «Погода.Mail» всю неделю Новосибирск будут заливать дожди. Осадки придут в город уже во вторник, 2 июля и продлятся до конца выходных. К середине недели температура воздуха опустится до +22 градусов, но к выходным столбики термометров вновь покажут +28 градусов.
Ранее НГС изучил, что приготовил новосибирцам второй месяц лета. Он обещает быть более прохладным, но стабильным. Подробнее о погоде по ссылке.
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