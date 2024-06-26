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Лето Не только на море: где отдохнуть в России, чтобы провести время с пользой для здоровья

Не только на море: где отдохнуть в России, чтобы провести время с пользой для здоровья

Эксперт рассказал о местах, где вас подлечат не только врачи, но и сама мать-природа

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2 комментария

Современные реалии всё чаще заставляют россиян отказываться от поездок на отдых за границу. Благо, отдых в России это, зачастую, недорого, направлений хватает, а сервис в последнее время развивается.

И хотя летний отпуск, как правило, ассоциируется с морским берегом, жара южных курортов устраивает не всех, да и на здоровье зачастую сказывается негативно. Какие места для отдыха в России выбрать тем, кто решил не просто поваляться на пляже, но и запастись здоровьем на год вперед?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что для этого вовсе необязательно ехать через всю страну. Житель Тюмени или Екатеринбурга почти наверняка найдет в собственном регионе санатории любого профиля на свой вкус. А если он не хочет находиться под пристальным присмотром врача, можно отправиться в горы, где лекарями станут чистый воздух и пешие прогулки. В таких местах и отдых с детьми, и активность, и умиротворение не противоречат друг другу.

Посмотрите видео с рассказом эксперта о том, какие места для отдыха в России можно рассмотреть, если вы не хотите проводить драгоценное время на битком набитых пляжах.

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Комментарии
2
Гость
26 июня 2024, 22:54
мы шашлычину мутим на неокоме
Гость
26 июня 2024, 23:02
Скоро великий геостратег, как он и обещал, изменит доктрины, и будет всем россиянам классный отдых в родной стране. Будет возможность подлечить организм, говорят даже рак лечит сами поняли что
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