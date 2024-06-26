Не только на море: где отдохнуть в России, чтобы провести время с пользой для здоровья

Источник: Городские порталы

Современные реалии всё чаще заставляют россиян отказываться от поездок на отдых за границу. Благо, отдых в России это, зачастую, недорого, направлений хватает, а сервис в последнее время развивается.



И хотя летний отпуск, как правило, ассоциируется с морским берегом, жара южных курортов устраивает не всех, да и на здоровье зачастую сказывается негативно. Какие места для отдыха в России выбрать тем, кто решил не просто поваляться на пляже, но и запастись здоровьем на год вперед?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что для этого вовсе необязательно ехать через всю страну. Житель Тюмени или Екатеринбурга почти наверняка найдет в собственном регионе санатории любого профиля на свой вкус. А если он не хочет находиться под пристальным присмотром врача, можно отправиться в горы, где лекарями станут чистый воздух и пешие прогулки. В таких местах и отдых с детьми, и активность, и умиротворение не противоречат друг другу.