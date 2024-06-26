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Сибирячка вырастила трехметровый цветок — видео

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Лето Сибирячка вырастила трехметровый пустынный цветок — впечатляющие кадры

Сибирячка вырастила трехметровый пустынный цветок — впечатляющие кадры

У растения крайне необычный вид

927
5 комментариев
Эремурус может достигать вот таких размеров

Новосибирский агроном Людмила Шубина вырастила огромный экзотический цветок — эремурус гигантский редко можно встретить на дачах. В дикой природе он растет в Туркменистане, Афганистане, Памире, на засушливых и пустынных лугах.

— Он отлично у нас зимует. Может вырастать вот до трех метров, — показала растение Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Не нужно его на зиму выкапывать. Только если хочется размножить.

Такое растение точно всех впечатлит!

Лучше сажать эремурус клубнями, а не плодами. Растение не съедобное, поэтому сажать его только ради красоты и необычного вида.

У растения нежные бело-розовые цветы, которые потом дают зеленые небольшие плоды
Вы вырастили у себя на даче что-то экзотическое? Присылайте свои фото в редакцию!
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В прошлом году жительница Новосибирска вырастила у себя на даче очень необычное растение — мелотрию шершавую.

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Комментарии
5
Barmaleя
26 июня 2024, 17:52
А как насчет саксаула? Или верблюжьей колючки? У неё очень красивые цветы, а с них - наивкуснейший мед.
Barmaleя
26 июня 2024, 17:50
А я вчера с помойки большую китайскую розу принесла. Кто-то прямо в горшке выбросил. Она уже засыхать стала. А у меня как раз в подъезде один подоконник свободный. Поставила, полила. Она ожила, расправила листики. Так красиво.
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