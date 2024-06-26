Сибирячка вырастила трехметровый пустынный цветок — впечатляющие кадры

Новосибирский агроном Людмила Шубина вырастила огромный экзотический цветок — эремурус гигантский редко можно встретить на дачах. В дикой природе он растет в Туркменистане, Афганистане, Памире, на засушливых и пустынных лугах.
— Он отлично у нас зимует. Может вырастать вот до трех метров, — показала растение Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Не нужно его на зиму выкапывать. Только если хочется размножить.
Лучше сажать эремурус клубнями, а не плодами. Растение не съедобное, поэтому сажать его только ради красоты и необычного вида.
В прошлом году жительница Новосибирска вырастила у себя на даче очень необычное растение — мелотрию шершавую.
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