Сибирячка вырастила трехметровый пустынный цветок — впечатляющие кадры

Новосибирский агроном Людмила Шубина вырастила огромный экзотический цветок — эремурус гигантский редко можно встретить на дачах. В дикой природе он растет в Туркменистане, Афганистане, Памире, на засушливых и пустынных лугах.

— Он отлично у нас зимует. Может вырастать вот до трех метров, — показала растение Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Не нужно его на зиму выкапывать. Только если хочется размножить.