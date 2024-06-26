Сухая гроза прошла в Кемерове — показываем, что это такое

Кемеровчане стали свидетелями сухой грозы: вечером небо разрезали вспышки молний, но над большей частью города дождь так и не прошел. Причина в том, что для хорошего ливня в атмосфере не хватило влажности. Кроме того, в ближайшее время Кузбасс ждут и другие погодные сюрпризы, в среду, 26 июня, сообщили корреспонденту NGS42.RU в пресс-службе гидрометцентра.
По словам синоптика, грозы наблюдались по всему Кузбассу: где-то сухие, где-то обычные. При этом максимальная температура повысилась днем до +37 градусов.
— Мы штормим до 29-го числа, но 29-го и 30-го тоже будут высокие отметки. А с первого июля начнет влиять циклон, который недалеко будет находиться, ожидается некоторое снижение температуры, — говорит представитель гидрометцентра Наталья Полуэктова.
А в Новосибирске накануне прошла вполне обычная гроза, которая сопровождалась сильным ливнем - последствия непогоды можно оценить в коротком видео.
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