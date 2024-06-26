Сухая гроза прошла в Кемерове — показываем, что это такое

Кемеровчане стали свидетелями сухой грозы: вечером небо разрезали вспышки молний, но над большей частью города дождь так и не прошел. Причина в том, что для хорошего ливня в атмосфере не хватило влажности. Кроме того, в ближайшее время Кузбасс ждут и другие погодные сюрпризы, в среду, 26 июня, сообщили корреспонденту NGS42.RU в пресс-службе гидрометцентра.