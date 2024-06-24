«В день по 10–20 забирают»: новосибирцы ринулись за вентиляторами и кондиционерами

Новосибирцы начали массово скупать кондиционеры и вентиляторы после наступления жары. Корреспондент НГС прошелся по магазинам техники, чтобы узнать, сколько стоит возможность охладиться.
Самой частой покупкой в магазинах электроники стали вентиляторы. Как рассказал НГС консультант из «М.Видео», спрос увеличился примерно в три раза и не утихает.
— В день по 10–20 вентиляторов забирают. Кондиционеров минимум 7, не считая онлайн-заказов, — рассказал консультант из «М.Видео» в «Галерее-Новосибирск».
В «ДНС» в ТЦ «Юпитер» ситуация еще интереснее.
— За последнюю неделю, вентиляторов у нас скупили целый палет — 150 штук. Кондиционеры берут похуже 1–2 в неделю из-за долгой установки, — рассказал консультант «ДНС» Вячеслав.
Кондиционеры покупают не только в магазинах, но и в специализированных компаниях, которые продают устройства вместе с его установкой, только обойдется это недешево. По данным сайта kitsystem.ru, стоимость такой услуги может начинаться с 30 790 рублей, а заканчиваться 633 500 рублей. Стоимость установки отдельно варьируется от 12 до 18,5 тысяч.
— Только за последнюю неделю у нас заказали около 80 сплит-систем. Хотя сама установка занимает 2–3 часа. Ближайшая свободная дата монтажа 16 июля, — рассказал менеджер по продажам kitsystem Андрей.
Недавно мы рассказывали, какими способами Новосибирцы пытаются пережить пекло.
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