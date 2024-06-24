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Город Лето «В день по 10–20 забирают»: новосибирцы ринулись за вентиляторами и кондиционерами

«В день по 10–20 забирают»: новосибирцы ринулись за вентиляторами и кондиционерами

При этом оперативно установить сложные системы не получится

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Горожане всерьез задумываются о покупке кондиционера, когда температуры в городе достигают 30-градусной отметки

Новосибирцы начали массово скупать кондиционеры и вентиляторы после наступления жары. Корреспондент НГС прошелся по магазинам техники, чтобы узнать, сколько стоит возможность охладиться.

Самой частой покупкой в магазинах электроники стали вентиляторы. Как рассказал НГС консультант из «М.Видео», спрос увеличился примерно в три раза и не утихает.

— В день по 10–20 вентиляторов забирают. Кондиционеров минимум 7, не считая онлайн-заказов, — рассказал консультант из «М.Видео» в «Галерее-Новосибирск».

Во время разговора с консультантом, в магазине как раз покупали вентилятор

В «ДНС» в ТЦ «Юпитер» ситуация еще интереснее.

— За последнюю неделю, вентиляторов у нас скупили целый палет — 150 штук. Кондиционеры берут похуже 1–2 в неделю из-за долгой установки, — рассказал консультант «ДНС» Вячеслав.

Стоимость вентиляторов в магазинах варьируется от 350 рублей до 35 тысяч

Кондиционеры покупают не только в магазинах, но и в специализированных компаниях, которые продают устройства вместе с его установкой, только обойдется это недешево. По данным сайта kitsystem.ru, стоимость такой услуги может начинаться с 30 790 рублей, а заканчиваться 633 500 рублей. Стоимость установки отдельно варьируется от 12 до 18,5 тысяч.

Полки, недавно уставленные техникой, пустеют

— Только за последнюю неделю у нас заказали около 80 сплит-систем. Хотя сама установка занимает 2–3 часа. Ближайшая свободная дата монтажа 16 июля, — рассказал менеджер по продажам kitsystem Андрей.

Недавно мы рассказывали, какими способами Новосибирцы пытаются пережить пекло.

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