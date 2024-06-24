Путевки сдать не получится: что будет с туризмом в Крыму и Дагестане после терактов — объяснение эксперта

Россияне временно прекратят бронировать путевки в Крым Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Российские туристы не смогут вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан из-за того, что там произошли теракты. Число новых бронирований временно сократится. Рассказываем о том, чего ожидать от туристического сезона на данных направлениях.



Дагестан

— На Северном Кавказе подобные проявления бывали и ранее. Они носят разовый характер. После принятых мер это вновь безопасное направление. Никаких вариантов со срочным прекращением поездки нет. Оснований для отказа и получения денежных средств назад нет. Статус ситуации не позволяет туристу требовать аннуляцию путевки только на основании произошедшего, — сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



По его словам, ожидается временное снижение продаж. Они должны восстановиться в ближайшие дни.



— Даты до конца июня фактически уже распроданы и в гостиницах, и места в самолетах. Ко второй половине этой недели динамика продаж восстановится, и, таким образом, хотя регион и понесет репутационные потери, на реализации турпродукта это существенно не отразится, — отметил эксперт.



При этом билеты на поезд вернуть разрешили без дополнительных сборов. В telegram-канале Федеральной пассажирской компании сообщили, что это можно сделать в приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

Крым

Туристы, планирующие поездки в Крым, тоже не смогут вернуть потраченные деньги, подчеркнул Мальцев. Для самого Крыма ситуация с туризмом сейчас под вопросом.



— Что касается Крыма, то там ситуация серьезнее намного. Если такого рода теракты продолжатся, можно будет сказать, что сезон будет фактически потерян. Там фактически сейчас нет комплексного туристического продукта. Люди приобретают самостоятельно проживание и решают вопрос с транспортом. В этой ситуации, в принципе, не к кому обращаться. Статус ситуации не позволяет обращаться за возвратом, — добавил президент ассоциации.



Согласно его прогнозу, как минимум на этой неделе бронирование будет остановлено. Если атаки прекратятся, туристы вновь поедут в Крым.



Ранее произошла атака на Вооруженных сил Украины с помощью ракет ATACAMS. Они были сбиты над акваторией, но осколки упали в туристическую зону Севастополя. Есть погибшие, в том числе дети. Ранения получили более 100 человек.

