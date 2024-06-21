Почему комары одних кусают, а других — нет? Как защититься от кровососов: рекомендации от экспертов — в карточках

— Если вы понимаете, что укус комара уже должен был пройти, а это где-то 3 дня, но он не уменьшается, а краснота вокруг только увеличивается, это повод обратиться к врачу, — поясняет врач Вертиева. — Появляется отек, появляется сильный зуд. Чаще всего это бывает у детишек, потому что кожа у них отличается от кожи взрослых людей. Поэтому у детей так бывает: комар укусил в лоб — и через несколько дней появился сильный отек вплоть до того, что могут не открываться глазки. Это говорит о том, что идет сильная реакция на комариный укус. В таком случае нужно обратиться к дерматологу.