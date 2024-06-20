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Лето Федот Урожайник — 2024: значение праздника, традиции и приметы — что делать, чтобы было много овощей и ягод

Федот Урожайник — 2024: значение праздника, традиции и приметы — что делать, чтобы было много овощей и ягод

Слушаем внимательно — гремит ли гром в этот день

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Если гром будет греметь в течение дня, то тогда можно ждать резкое похолодание и даже град

Праздник Федота Урожайника отмечается сегодня, 20 июня (по старому стилю — 7 июня). В этот день дачники могут попросить у святого помощи в выращивании овощей и ягод. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.

Значение праздника

20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского. Он считается покровителем урожая.

Святой жил в III веке в Анкире и содержал постоялый двор. Проникся христианским учением, имел дар исцеления. В город прибыл жестокий правитель язычник, и начались гонения на христиан. Феодот укрывал единоверцев и отказался отречься от Христа. Его подвергли пыткам, но святой только молился. В итоге после истязаний его убили.

Традиции и приметы

В этот день верующие молятся и просят Феодота о хорошем урожае. Считается, что если 20 июня будет слышен гром, то несколько дней будет непогода. Если гром будет в течение дня, то тогда можно ждать резкое похолодание и даже град.

Есть примета, что если 20 июня будет дождливо, то богатого урожая ржи не стоит ждать.

Главный секрет успеха дачника

Агроном Людмила Шубина уверена, что, если дачник к земледелию относится добросовестно и честно, то у него всё получится.

— Главное нашим садоводам и огородникам — иметь терпение. Многие торопятся высадить, подкормить, побольше полить, а всё нужно делать вовремя и разумно. Дачнику нужно постоянно изучать литературу и получать новые знания, и тогда всё будет хорошо, — уверена Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Накануне Троицы — в этом году 22 июня православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина.

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