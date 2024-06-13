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Лето «Приходилось не раз их вытаскивать»: дети облюбовали спуск к воде на Михайловской набережной — кто за это отвечает

«Приходилось не раз их вытаскивать»: дети облюбовали спуск к воде на Михайловской набережной — кто за это отвечает

На участке установлены таблички купание запрещено, но подростки на них не реагируют

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Детей замечают в воде

В Новосибирске дети облюбовали спуск на Михайловской набережной с опасным доступом к воде. Как рассказал местный житель Александр, школьники заходят по лестнице в воду в месте, где сильное течение. Такое, по словам читателя НГС, происходит регулярно.

— Дети на сильном течении купаются без контроля взрослых, нам уже приходилось не раз их вытаскивать из воды, — рассказал Александр.

По словам мужчины, подростки не видят знаков «Купание запрещено». Местные жители обращались к спасателям, но ситуация не изменилась.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в этом районе есть указатели, что купание запрещено. Как добавили в МЧС, купание в неположенных местах — зона ответственности родителей, которые оставляют детей без присмотра.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман предложил запретить детям до 14 лет подходить к водным объектам без родителей. Депутаты заксобрания Новосибирской области во время сессии, 30 мая, приняли закон в первом чтении.

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ПО ТЕМЕ
Михайловская набережная Новосибирск Вода Спасатели
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