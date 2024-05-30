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Лето Новосибирский прокурор требует запретить детям до 14 лет подходить к воде без родителей — депутаты поддержали

Новосибирский прокурор требует запретить детям до 14 лет подходить к воде без родителей — депутаты поддержали

Такое решение принимают из-за случаев гибели в водоемах

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На водных объектах каждый год гибнут дети

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман предложил запретить детям до 14 лет подходить к водным объектам без родителей. Депутаты заксобрания Новосибирской области во время сессии сегодня, 30 мая, приняли закон в первом чтении.

Как рассказал Александр Бучман, внесение законопроекта связано с гибелью детей на реках и озерах, которые происходят в летнее время в Новосибирской области. Депутаты поинтересовались, кто будет следить за исполнением закона.

— У нас есть органы профилактики, которые обязаны контролировать безнадзорность несовершеннолетних. Мы полагаем, что обеспечение этих требований будет возложено на них. И мы во всём будет способствовать, — добавил Александр Бучман.

Закон должны принять после второго чтения.

В апреле в селе Ащегуль Алтайского края шестилетний мальчик утонул в траншее с водой. Об этом сообщила прокуратура региона.

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