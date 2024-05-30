Новосибирский прокурор требует запретить детям до 14 лет подходить к воде без родителей — депутаты поддержали

На водных объектах каждый год гибнут дети Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокурор Новосибирской области Александр Бучман предложил запретить детям до 14 лет подходить к водным объектам без родителей. Депутаты заксобрания Новосибирской области во время сессии сегодня, 30 мая, приняли закон в первом чтении.

Как рассказал Александр Бучман, внесение законопроекта связано с гибелью детей на реках и озерах, которые происходят в летнее время в Новосибирской области. Депутаты поинтересовались, кто будет следить за исполнением закона.

— У нас есть органы профилактики, которые обязаны контролировать безнадзорность несовершеннолетних. Мы полагаем, что обеспечение этих требований будет возложено на них. И мы во всём будет способствовать, — добавил Александр Бучман.



Закон должны принять после второго чтения.