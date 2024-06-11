Данных о ядовитости нет: под Новосибирском нашли необычный гриб — фото

У гриба продольно-ребристая ножка и бокальчатая шляпка Источник: Краснозёрская Новь, vk.com











В Краснозерском районе Новосибирской области найдены необычные грибы. Его нельзя есть, хотя данных о ядовистости этого вида грибов в научной литературе нет.



Кадры с грибами и выпуклой шляпкой опубликованы в сообществе издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «Вконтакте». Корреспондент НГС обратился за комментарием к новосибирскому биологу Ринату Султанову, чтобы узнать, как называются грибы.



— Это достаточно редкий гриб для Новосибирской области, я сам его в природе не встречал. Он называется «лопастник келе», либо «гельвелла келе». Это гриб, который скорее является родственником сморчковых, чем обычных шляпочных грибов, — рассказал специалист.



Султанов отметил, что гриб имеет неприятный запах, а вот данных о его ядовитости нет, как и о том, можно ли употреблять его в пищу.



«Лопастник келе» растет в смешанных лесах, где есть хвойные породы деревьев. У него необычная форма — продольно-ребристая ножка и бокальчатая шляпка, внутренняя сторона чашечки гриба серая, а снаружи она светловатая. Сам факт нахождения такого гриба специалист назвал уникальной, но повторился, что гриб пищевой ценности не имеет — на него можно просто смотреть, фотографировать и хвастаться находкой.

