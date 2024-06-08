«Подберезовиков литров 7»: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — фотографии улова

Пока для одних дождливые недели — это тоска и страдание, для любителей тихой охоты — это большая радость. Лето только наступило, а новосибирцы уже находят ведра грибов и делятся фотографиями в социальных сетях. Корреспондент НГС собрал небольшую подборку с уловами.
Тридцать литров маслят набрал Брий Куценко в Каракане. Как рассказывает мужчина пока грибы растут одиночно, но они крупные и чистые.
— Дорога в лесу тяжёлая, — добавил сибиряк.
На этой неделе Юрий уже ходил в лес Каракана, но тогда нашел только три гриба. Юрий считает, что уже не за горами белый гриб.
Анастасия Успенская нашла сморчков, которые уже должны были отойти. Но по-весеннему прохладная погода позволяет набрать еще ранних грибов.
Сибирячка Елена Чечина рассказала, что собирает грибы с лодки. Рядом с её участком растет ива, на котором можно найти трутовика серно-желтого. Как рассказала женщина, она с семьей собирает этот гриб уже третий год.
— Появляются посты с лесными грибами. Это радует. Поздравляю счастливых обладателей первых подберезовиков, маслят, майских рядовок. Скоро начнутся интересные поездки, походы. Желаю всем удачи, полных корзин и вдохновения, — пожелала сибирячка.
Елена рассказывает, что трутовик вкусный и кому-то напоминает курицу. Автор поста же сравнивает его по вкусу с кальмаром.
В лесах уже появилось много коровников. Так считает Наталья Астафурова, которая поделилась фотографиями грибов.
— Не удержалась и вчера снова отправилась по своим местам. Коровников жуть как много. Подберезовиков литров 7 собрала. Начиная от крошечных и до вполне себе стареньких особей. Этот год обещает быть занимательным, — написала сибирячка.
А кто-то собирает грибы просто во время прогулки. Так сделал Олег Орлов, который просто гулял по Пироговскому лесу 30 минут.
Кристина Борисова же в этом сезоне сменила место, где собирала грибы. Сегодня, 8 июня, девушка собрала подберезовики и коровники на обед.
Грибной сезон только начинается, но совсем скоро по всей области можно будет найти маслята, шампиньоны и подберезовики. НГС составил карту грибных мест для новосибирцев.