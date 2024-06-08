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Лето «Подберезовиков литров 7»: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — фотографии улова

«Подберезовиков литров 7»: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — фотографии улова

В лесах уже появились маслята, но еще не везде ушли сморчки

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В лесах сейчас растут разные грибы

Пока для одних дождливые недели — это тоска и страдание, для любителей тихой охоты — это большая радость. Лето только наступило, а новосибирцы уже находят ведра грибов и делятся фотографиями в социальных сетях. Корреспондент НГС собрал небольшую подборку с уловами.

Несколько ведер грибов собрал Юрий

Тридцать литров маслят набрал Брий Куценко в Каракане. Как рассказывает мужчина пока грибы растут одиночно, но они крупные и чистые.

— Дорога в лесу тяжёлая, — добавил сибиряк.

Пару дней назад грибов было намного меньше

На этой неделе Юрий уже ходил в лес Каракана, но тогда нашел только три гриба. Юрий считает, что уже не за горами белый гриб.

Сморчков Анастасия нашла недалеко от дорожки

Анастасия Успенская нашла сморчков, которые уже должны были отойти. Но по-весеннему прохладная погода позволяет набрать еще ранних грибов.

За грибами можно не только приходить, но и подплывать

Сибирячка Елена Чечина рассказала, что собирает грибы с лодки. Рядом с её участком растет ива, на котором можно найти трутовика серно-желтого. Как рассказала женщина, она с семьей собирает этот гриб уже третий год.

— Появляются посты с лесными грибами. Это радует. Поздравляю счастливых обладателей первых подберезовиков, маслят, майских рядовок. Скоро начнутся интересные поездки, походы. Желаю всем удачи, полных корзин и вдохновения, — пожелала сибирячка.

Елене вкус трутовика напоминает кальмара

Елена рассказывает, что трутовик вкусный и кому-то напоминает курицу. Автор поста же сравнивает его по вкусу с кальмаром.

Наталья собрала много коровников и подберезовиков

В лесах уже появилось много коровников. Так считает Наталья Астафурова, которая поделилась фотографиями грибов.

— Не удержалась и вчера снова отправилась по своим местам. Коровников жуть как много. Подберезовиков литров 7 собрала. Начиная от крошечных и до вполне себе стареньких особей. Этот год обещает быть занимательным, — написала сибирячка.

Олег Орлов набрал разных грибов во время прогулки

А кто-то собирает грибы просто во время прогулки. Так сделал Олег Орлов, который просто гулял по Пироговскому лесу 30 минут.

Их своего улова Кристина приготовит обед

Кристина Борисова же в этом сезоне сменила место, где собирала грибы. Сегодня, 8 июня, девушка собрала подберезовики и коровники на обед.

Грибной сезон только начинается, но совсем скоро по всей области можно будет найти маслята, шампиньоны и подберезовики. НГС составил карту грибных мест для новосибирцев.

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Грибы Новосибирская область Фото Лес
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