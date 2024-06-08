«Подберезовиков литров 7»: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — фотографии улова

Пока для одних дождливые недели — это тоска и страдание, для любителей тихой охоты — это большая радость. Лето только наступило, а новосибирцы уже находят ведра грибов и делятся фотографиями в социальных сетях. Корреспондент НГС собрал небольшую подборку с уловами.

Тридцать литров маслят набрал Брий Куценко в Каракане. Как рассказывает мужчина пока грибы растут одиночно, но они крупные и чистые.

На этой неделе Юрий уже ходил в лес Каракана, но тогда нашел только три гриба. Юрий считает, что уже не за горами белый гриб.

Анастасия Успенская нашла сморчков, которые уже должны были отойти. Но по-весеннему прохладная погода позволяет набрать еще ранних грибов.

За грибами можно не только приходить, но и подплывать

Сибирячка Елена Чечина рассказала, что собирает грибы с лодки. Рядом с её участком растет ива, на котором можно найти трутовика серно-желтого. Как рассказала женщина, она с семьей собирает этот гриб уже третий год.