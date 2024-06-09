Дикарем, но в цивилизации. Топ-10 кемпингов на Черноморском и Азовском побережье

Этот кемпинг расположен всего в 10 метрах от моря и предлагает множество вариантов размещения и развлечений. Вы можете арендовать автодом, место для него, место для палатки, снять бунгало или номер в коттедже на утесе.



Цены варьируются: место для палатки стоит от 200 до 450 рублей в сутки, а бунгало на пляже — до 7000 рублей в сутки. С актуальными ценами можно ознакомиться на сайте кемпинга.

