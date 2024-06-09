Дикарем, но в цивилизации. Топ-10 кемпингов на Черноморском и Азовском побережье

Суть кемпинга состоит в том, что сюда можно приехать со своей палаткой на отдых и воспользоваться минимальными удобствами. Это цивильная версия отдыха «дикарем». На побережье Краснодарского края находится множество кемпингов, откуда открывается красивый вид на море. Подробности — в материале 93.RU.
«Свежий воздух»
Геленджик, два километра от села Архипо-Осиповка.
Этот уютный кемпинг находится на скалистом плато, откуда открывается великолепный вид на море и захватывающие закаты. Кемпинг разделен на несколько полян, где размещены домики, бунгало, автодома, площадки для автодомов и места для палаток.
Для гостей здесь предусмотрено всё необходимое: электричество, душевые, туалеты и кухонные зоны. На территории есть продуктовый магазин и пункт аренды туристического инвентаря.
Стоимость проживания зависит от возраста гостей, сезона и выбранного типа размещения. Например, в низкий сезон место под палатку стоит от 400 рублей в сутки. Точные цены можно найти на официальном сайте кемпинга.
«Девятый километр»
Джубга, 9-й километр трассы А-146 Джубга — Сочи.
Этот кемпинг расположен всего в 10 метрах от моря и предлагает множество вариантов размещения и развлечений. Вы можете арендовать автодом, место для него, место для палатки, снять бунгало или номер в коттедже на утесе.
Цены варьируются: место для палатки стоит от 200 до 450 рублей в сутки, а бунгало на пляже — до 7000 рублей в сутки. С актуальными ценами можно ознакомиться на сайте кемпинга.
До кемпинга можно добраться на автомобиле за час по трассе Е-97 из Туапсе или за два часа на автобусе
«Енот»
Архипо-Осиповка, ул. Вишневая.
Кемпинг в Архипо-Осиповке предлагает гостям все необходимые удобства: душевые с горячей водой, благоустроенные туалеты, столы и лавки, мангалы, электрические розетки, гамаки и детские площадки. Безопасность вещей и автомобилей обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением, а автомобили можно оставить на бесплатной парковке.
Цены на размещение зависят от сезона. В высокий сезон (с 10 июня по 19 сентября) проживание для взрослого стоит 600 рублей в сутки, для детей от четырех до 11 лет — 500 рублей. В низкий сезон (с 1 мая по 9 июня) цены снижаются до 550 рублей для взрослого и 450 рублей для ребёнка. Подробности — на сайте.
«Парус»
Геленджикский район, поселок Кабардинка, ул. Мира, 10.
Кемпинг расположен на территории пихтового заповедника, прямо на берегу моря, что позволяет начинать день с пляжного отдыха. Бронировать места заранее не нужно, так как обычно их хватает для всех желающих.
В кемпинге есть всё необходимое: туалеты, летний душ и умывальники, холодильники, мангалы и Wi-Fi. За дополнительную плату можно воспользоваться стиральной машиной, горячим душем и сейфами.
Стоянка для автомобиля стоит 500 рублей. При заезде на одной машине можно бесплатно установить две палатки, каждая следующая палатка будет стоить 300 рублей. Для путешественников без машины стоимость размещения палатки составляет 300 рублей в сутки. Дети до пяти лет проживают бесплатно, для детей от пяти до десяти лет предоставляется скидка 50%. Разрешено приезжать с домашними животными без дополнительной платы. Полный список услуг и актуальные цены можно найти на сайте кемпинга.
Добраться до кемпинга можно за час на автобусе из Геленджика или на машине за 25 минут по Сухумскому шоссе.
«Под соснами»
Геленджик, 3-й Санаторный переулок, 4.
Этот современный кемпинг расположен в Геленджике, всего в 18 минутах ходьбы от пляжа и в
Размещение в палатке для взрослого стоит 900 рублей за человека, стоянка для автомобиля — 400 рублей. Дети до пяти лет проживают бесплатно. Услуги стирки оплачиваются отдельно — 400 рублей за одну загрузку, включая порошок и кондиционер для белья. На сайте — подробности.
Добраться до кемпинга можно по трассе Е-97, направляясь в сторону Геленджика.
«Голубые ели»
Анапа, Пионерский пр., 21.
Этот уютный кемпинг в Анапе предлагает палатки и номера для посуточной аренды. Он расположен всего в 50 шагах от песчаного пляжа Черного моря и в 1,7 километра от центра города. На территории кемпинга есть бесплатный Wi-Fi, общая кухня, душевые, туалеты, стиральная машина, мангалы и парковка.
Стоимость размещения в палатке составляет 500 рублей в сутки, стоянка автомобиля — 300 рублей в сутки. Подробности — здесь.
До кемпинга можно добраться на автомобиле за 2,5 часа из Краснодара. Также можно доехать на автобусах
«Южный»
Темрюкский район,
Один из самых обустроенных кемпингов на побережье Азовского моря. Для туристов здесь созданы комфортные места для установки палаток с теневыми навесами. На территории кемпинга есть душевые с пресной горячей водой и туалеты. Пляж, оснащенный шезлонгами, парасолями и площадкой для активных игр, находится менее чем в 50 метрах.
Для маленьких гостей предусмотрены площадка, качели и детский центр с аниматорами. Вечером можно провести время у мангала или посмотреть фильмы на проекторе в общей зоне. Если у вас нет своей палатки, можно арендовать бунгало для комфортной ночевки. Подробности — на сайте.
«Мир отдыха»
Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Курортная, 79/4.
Гости кемпинга могут выбрать размещение в палатке или домике, рассчитанном на 2, 3 или 4 человека. Территория кемпинга охраняемая и оборудована системой видеонаблюдения. Автомобиль можно парковать непосредственно рядом с палаткой.
В круглосуточном доступе находятся туалеты и летний душ, мангальная зона и беседки. Кемпинг расположен на популярном курорте, поэтому постояльцы могут наслаждаться не только пляжным отдыхом, но и посещать дельфинарий, аквапарк, парк аттракционов, картинг и многое другое за дополнительную плату. Детали — на сайте.
«Казачий берег»
Ейский район, ст. Должанская, коса Долгая.
Если у вас нет своей палатки, не стоит расстраиваться — в этом кемпинге можно остановиться в автодомах-кемперах или в таунхаусах, рассчитанных на четыре человека. База отдыха имеет собственный благоустроенный пляж на берегу Азовского моря.
Любителям активного отдыха предлагаются различные подвижные игры и водные аттракционы. Для детей и взрослых работают аниматоры и проводятся развлекательные программы. На территории кемпинга есть летний душ и туалет, сауна, столовая и несколько кафе. Подробности — на сайте.
«Место под солнцем»
Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 40.
Здесь предоставляется размещение в личных палатках туристов, кемперах с возможностью подключения к электропитанию, а также в номерах и семейных домиках. Минимальный срок пребывания составляет три дня.
На территории кемпинга есть оборудованные душевые и туалеты, питьевая вода, парковка и общественные мангалы. Хотя прачечной здесь нет, но для удобства постояльцев имеется стиральная машина. Подробности — здесь.
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