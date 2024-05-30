5 способов гарантированно испортить себе отдых в Сочи: мнение туристов

Многие туристы едут в Сочи из-за моря, причем даже зимой Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Сочи для многих россиян остается вожделенным местом отдыха. Курорт недешевый, и люди рассчитывают увезти из отпуска хорошие впечатления. Но часто из-за собственных ошибок всё идет не по плану. Разочаровавшись, туристы выплескивают негатив в отзывах о Сочи. Перечислим пункты, из-за которых можно испортить отдых. Рейтинг составлен на основе комментариев читателей SOCHI1.RU.



№ 1. Приехать в Сочи на собственной машине

Конечно, путешествовать на своем авто в тысячу раз удобней, чем охотиться за билетами на поезд и терпеть неудобные плацкарты. Кроме того, авто выгодней, чем самолет, билеты на который в разгар лета дорожают раза в четыре. Однако Сочи — не тот город, где вам будет комфортно передвигаться на машине. Чтобы добраться сюда по серпантину, придется пройти семь кругов ада: жара и пробки, изнурительная скорость на серпантине и проверка на усидчивость.

На дорогах в Сочи тесно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Не подумайте, что Сочи не любит туристов на машине, — Сочи не любит всех, кто на машине, в том числе и местных. Это абсолютно неудобный город для автомобилистов. В городе нет парковок, а те, что есть, платные и дорогие. В Сочи узкие улицы, и тут часто бывает проблематично разъезжаться двум машинам. Спуски и подъемы — испытание для двигателя. Пробки — испытание для системы охлаждения. Если вы любите ездить за рулем, лучше выбрать другой курорт.



№ 2. Верить карте

Сочи — город заборов и тупиков. Вы можете увидеть, что до моря по карте всего 1,5 километра, и рассчитывать, что будете ходить на пляж пешком. А не тут-то было. Отель может находиться на горе, и вам придется тащиться после прогулок на подъем по жаре, что не все выдерживают. Сочи не любит не только автомобилистов, но и пешеходов. Очень много районов, где нет тротуаров, а любители заборов превратили сквозные проходы в тупики.



Сочи невероятно неудобный город Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Кроме того, не забывайте, что у курорта целых 4 района и масса микрорайонов. Кудепста тоже Сочи, но от центра города сильно отличается. Для отдыха лучше выбирать Сириус и Красную Поляну. Цены там разные: есть бюджетные варианты и отели пять звезд. Обе территории обладают новой инфраструктурой, заточенной под отдых, так как активно строились в период подготовки к Олимпиаде. Для пляжного отдыха подойдет Лазаревский район. Подробней о выборе места для отдыха можно прочитать здесь.



№ 3. Пытаться забрать солнце всё и сразу

Многие люди, добравшись к морю, пытаются получить загар в первый же день, а потом долгое время вынуждены прятаться в номере от дневного света. Старайтесь загорать дозированно, кожа должна привыкнуть к южному солнцу, если вы, конечно, не успели перед посещением Сочи побывать в Египте или Турции.



Многие туристы экономят 30 рублей и идут в туалет бесплатно в море Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











№ 4. Покупать еду у лоточников на пляже

Еда в прибрежных кафе и ресторанах стоит не дешево, но лучше не поддаваться соблазну купить пирожок или беляшик у пляжного продавца. Их стараются искоренить в Сочи, но они всё равно появляются. Летний зной превращает еду в отраву. Если вы не хотите проваляться весь отпуск в номере с температурой, воздержитесь от пляжных перекусов.



№ 5. Покупать «домашнее» вино

Даже если вы продегустировали напиток и вам всё понравилось, не факт, что в бутылке, которую вам дадут, будет то же самое. Торговцы вином, словно виртуозы-наперсточники, подсунут баланду. Да и вино это можно назвать домашним лишь в кавычках. Часто это всего лишь подкрашенный и разбавленный спирт.

