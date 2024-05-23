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Лето обзор До четырех миллионов рублей. Сколько стоит отдохнуть на российском юге в июне

До четырех миллионов рублей. Сколько стоит отдохнуть на российском юге в июне

Пристегнитесь, цены взлетели с прошлого года на 20%

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Хорошо, что само море пока бесплатное

Чем раньше вы подумаете о том, где и как проведете отпуск, тем больше вы сэкономите. До начала лета остаются считаные дни. Считается, что в июне отдыхать дешевле, чем в середине июля и августе, когда начинается пик сезона и отели поднимают цены в несколько раз. Сколько же стоит отдохнуть на Черном и Азовском морях в первой половине летнего сезона и какой курорт популярнее всего, узнал портал 93.RU у представителей туротрасли.

Когда дешевле отдых и как изменились цены

В этом году туры в Краснодарском крае бронируют на 10–15 дней раньше, чем это было в прошлом году, рассказал 93.RU глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Глубина бронирования сейчас доходит до 30–40 дней.

— Мы это связываем с тем, что все-таки билеты стремительно дорожают, и чем ближе к дате вылета, тем они дороже, как вы понимаете. Поэтому те туристы, которые планируют перелет к месту отдыха, должны покупать туры как можно раньше. Если отдыхающие едут на машине, то тогда жестких сроков нет. Могут купить тур и позже, и на цене это не отразится, — рассказывает Сергей Ромашкин.

Есть отели, у которых есть свой выход к морю

При этом получить скидку за раннее бронирование уже не получится: такие акции закончились еще в марте. По словам эксперта, сейчас купить тур можно только по действующей цене. Но в некоторых отелях еще есть программы, по которым дети заселяются бесплатно.

Перед началом курортного сезона традиционно растут и цены на размещение. Найти номер в отеле от 3 до 5 звезд по прошлогоднему ценнику уже невозможно.

— Рост цен достаточно серьезный, если сравнивать с началом лета 2023-го, то на 15–20% подорожание, и это чисто отельная составляющая, без стоимости проезда. Если летите в Сочи, то билеты дороже на 30% в среднем, — анализирует вице-президент Ассоциации туроператоров. — Если смотреть в среднем цены на июнь 2024-го, то это около 90 тысяч на двоих, то есть по 45 тысяч на человека. Это будет отель 3–4 звезды с двухразовым питанием на 10 дней отдыха на курортах Краснодарского края.

В начале июня, по данным туроператоров, самые низкие цены на отдых, потому что сезон только начинается. Дальше уже в 20-х числах и в июле будет дороже.

Где туристов будет больше всего?

— Мы, анализируя Краснодарский край, видим, что спрос на отдых растет на всех курортах на это лето. В Сочи — на 5%, в Геленджике — на 10–12%, в Анапе — на 15–20%. Также замечен рост в Лазаревском районе и Адлере, — рассказывает Сергей Ромашкин.

Анапа по популярности обогнала даже Сочи, несмотря на закрытый аэропорт на курорте. Туристов привлекают песчаные пляжи, которых нет в том же Сочи или Геленджике.

Море в Анапе

Как говорят в Ассоциации туроператоров, такой спрос связан также с тем, что Анапа — лидер по количеству отелей с системой «всё включено», здесь их примерно 30–35% от общего числа. А вот, например, в центре Сочи их всего 5%, при этом сюда едут многие из-за большого количества развлечений.

— В начале лета не всегда может быть хорошая погода для купания, поэтому туристы выбирают классные отели, имея в виду, что им могут понадобиться закрытые бассейны или открытые с подогревом, чтобы осуществить пляжные фантазии и без моря, — говорит глава туроператора «Дельфин».

Надежда Скрипник, директор краснодарской турфирмы «Карта мира», подтвердила 93.RU, что в июне и начале июля большим спросом пользуется Анапа. Курорт считается одним из лучших вариантов для семейного отдыха, и если вы едете с детьми, то лучше купить тур сразу с питанием в отелях по системе «всё включено».

— Это удобно, и туристам нравится эта концепция, особенно во время отдыха с детьми, когда бывает трудно предугадать конечную стоимость поездки: сколько уйдет на соки, пиццу, картошку фри и так далее, — рассказывает Надежда Скрипник.

Но это не единственный «бонус» для отдыхающих.

— Как правило, туристов волнует вопрос по алкоголю — есть отели, где он включен и доступен постоянно по системе «всё включено», кроме некоторых баров в отеле. Есть отели, где в баре дают только пиво или вино, а крепких напитков нет, но и цена у этого отеля ниже. И есть отели, они дороже всего, где напитки во всех барах есть любой крепости, — поделилась директор турфирмы.

Сколько стоит отдохнуть на курортах Краснодарского края в первой половине лета?

Рассмотрим главные места Черноморского и Азовского побережья. Для начала мы спросили у турфирмы «Карта мира», какие сейчас самые популярные отели и сколько стоит размещение, а затем зашли на сайт по бронированию и посмотрели самые дешевые и самые дорогие варианты в начале июня и июля для тех, кто организовывает свой отдых самостоятельно.

Топ отелей на Черном море, которые бронируют туристы

Большинство туристов едут именно на это побережье из-за удобной логистики, развитой сети ресторанов, десятков аквапарков, аттракционов и экскурсий.

Цены сильно зависят от отеля

Сочи

  • Отель «Богатырь» 4* с двухразовым питанием, открытым бассейном на территории комплекса и билетами в тематический «Сочи парк». Стоимость на 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 130 тысяч рублей в начале июня и 147 тысяч рублей в начале июля; для двух взрослых и ребенка до 6 лет — 134 тысячи рублей в начале июня и 152 тысячи рублей в начале июля;

  • отель «Сочи парк» 3* с завтраками и открытым бассейном на территории. Стоимость на 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 79 тысяч рублей в начале июня и 85 тысяч рублей в начале июля; для двух взрослых и ребенка до 6 лет — 89 тысяч рублей в начале июня и 95 тысяч рублей в начале июля.

Анапа

  • Отель Alean Family Doville 5* с питанием «всё включено» и открытыми бассейнами. Стоимость 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 162 тысячи рублей в начале июня и 213 тысяч рублей в начале июля. В отеле есть акция — дети до 12 лет проживают бесплатно;

  • отель Alean Family Riviera 4* с питанием «всё включено» и открытыми бассейнами. 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 130 тысяч рублей в начале июня и 189 тысяч рублей в начале июля. В этом комплексе также проживание для детей до 12 лет бесплатно по действующей акции;

  • отель «Славянка» 3* с питанием «всё включено» и открытыми бассейнами на 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 83 тысячи рублей в начале июня и 134 тысячи рублей в начале июля; для двух взрослых и ребенка до 12 лет — 110 тысяч рублей в начале июня и 182 тысячи рублей в начале июля.

Море в Геленджикской бухте прогревается быстрее

Геленджик

Отель Alean Family Biarritz 4* с питанием «всё включено» и открытыми бассейнами. Стоимость на 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 128 тысяч рублей в начале июня и 166 тысяч рублей в начале июля. В отеле действует акция — ребенок до 12 лет проживает бесплатно.

Топ отелей на Азовском море, которые бронируют туристы

Азовское побережье не так востребовано из-за недостатка развлечений, сюда едут те, кому хватит одного моря и пляжа. Здесь также не особо развиты отели, больше частных баз отдыха и гостевых домов.

Темрюкский район

  • Голубицкая. Бутик-отель Villa Romanov Wine Club & SPA 4* с завтраком и открытым бассейном, но до пляжа придется добираться на машине около пяти минут из-за того, что комплекс находится на возвышенности и до моря не так легко добраться. Стоимость на 7 дней (6 ночей): для двух взрослых — 94 тысячи рублей в начале июня и 116 тысяч рублей в начале июля; для двух взрослых и ребенка — 146 тысяч рублей в начале июня и 175 тысяч рублей в начале июля;

  • поселок За Родину. Отель Tizdar Family Resort & Spa 5* по системе «ультра всё включено» с авторской кухней, открытым бассейном и пляжем. Для гостей отеля пользование грязевым вулканом бесплатно. Стоимость на 7 дней (6 ночей) для двух взрослых — 232 тысячи рублей в начале июня-июля; для двух взрослых и ребенка — 318 тысяч рублей в начале июня-июля.

Едем на море дикарями

В Сочи купаться и загорать начали еще до начала сезона

Для тех, кто решил организовать свой отпуск самостоятельно, мы посмотрели варианты размещения недалеко от моря с хорошими отзывами на сайте «Островок.ру» для двух взрослых и для семьи с ребенком 10 лет.

Дешевле всего остановиться в гостевых домах или небольших базах отдыха, а дороже всего — на виллах и в пятизвездочных отелях. При выборе места учитывайте, сколько идти до моря, есть ли кондиционеры, Wi-Fi, свой санузел в номере, бассейн, кухня или питание включено. Всё это влияет на стоимость.

Сочи

Это большой по протяженности курорт, и цены зависят во многом от того, где именно вы хотите разместиться. В центре — дороже всего. В районе Вардане, Лоо или Лазаревского — самые дешевые варианты. В среднем стоимость размещения на 7 дней (6 ночей) на двоих — 20–25 тысяч рублей.

Центр Сочи. Стоимость номеров в начале июня

Дешевле всего:

  • Вардане, база отдыха «Тур-сервис». Для двух взрослых на неделю — 3,3 тысячи рублей (с ребенком — 8,1 тысячи рублей) в начале июня и 4,2 тысячи рублей (с ребенком — 10,8 тысячи рублей) в начале июля;

  • Лоо, гостевой дом «Приморский». Для двух взрослых на неделю — 3,7 тысячи рублей в начале июня и 9,7 тысячи рублей в начале июля (с ребенком цены те же);

  • Лазаревское, отель «Пятница». Для двух взрослых на неделю — 5,9 тысячи рублей (с ребенком — 7,7 тысячи рублей) в начале июня и 19,1 тысячи рублей (с ребенком — 21,5 тысячи рублей) в начале июля.

Дороже всего:

  • Центральный район Сочи. Апартаменты «Камелия». Для двух взрослых на неделю — 478 тысяч рублей (с ребенком — 495 тысяч рублей) в начале июня и 507,9 тысячи рублей (с ребенком — 531,8 тысячи рублей) в начале июля;

  • Центральный район Сочи. Villas & SPA by Ostrova. Для двух взрослых на неделю — 1,32 миллиона рублей в начале июня и 1,74 миллиона рублей в начале июля (с ребенком цены те же);

  • Центральный район Сочи. «Гранд Отель и СПА Родина». Для двух взрослых на неделю — 461,7 тысячи рублей (с ребенком — 661,2 тысячи рублей) в начале июня и 3,8 миллиона рублей (с ребенком 4 миллиона рублей) в начале июля.

Анапа

Здесь дешевые варианты можно найти и в центре, но это будут не самые лучшие условия, а вот в Джемете и Витязево по таким же ценам уже будут предложения более комфортные. В среднем проживание на 7 дней (6 ночей) на двоих стоит 7–15 тысяч рублей.

Анапа. Стоимость номеров в начале июня

Дешевле всего:

  • центр Анапы. Мини-отель «Удача». Для двух взрослых на неделю — 3,9 тысячи рублей в начале июня. Стоимости на начало июля нет. Цен на проживание с ребенком также нет;

  • Центр Анапы. Гостевой дом на Гоголя. Для двух взрослых на неделю — 4,2 тысячи рублей (с ребенком — 6,3 тысячи рублей) в начале июня и 6,5 тысячи рублей (с ребенком — 9 тысяч рублей) в начале июля;

  • центр Анапы. Гостевой дом «Сусанна». Для двух взрослых на неделю — 4,4 тысячи рублей (с ребенком — 5,5 тысячи рублей) в начале июня и 7,5 тысячи рублей (с ребенком — 9,7 тысячи рублей) в начале июля.

Дороже всего:

  • в районе Джемете. База Отдыха Sand Villa. Для двух взрослых на неделю — 119 тысяч рублей в начале июня и 244,9 тысячи рублей в начале июля, с детьми цены такие же;

  • Витязево. Отель Дача Del Sol Ultra All inclusive. Для двух взрослых на неделю — 189 тысяч рублей (с ребенком — 203 тысячи) в начале июня и 238 тысяч рублей (с ребенком — 256 тысяч рублей) в начале июля;

  • Центр Анапы. Частный Дом на Северной. Для двух взрослых на неделю — 298 тысяч рублей в начале июня и июля, с детьми цена такая же.

Геленджик

Здесь, что в районе Геленджикской бухты, что в Голубой бухте (там чище пляжи) и Кабардинке, цены примерно одинаковые. В среднем 7 дней (6 ночей) на двоих стоит 10–18 тысяч рублей.

Геленджик. Стоимость номеров в начале июня

Дешевле всего:

  • Голубая бухта. Гостевой дом «Уютный». Для двух взрослых на неделю — 5,6 тысячи рублей (с ребенком — 7,4 тысячи рублей) в начале июня и 10,2 тысячи рублей (с ребенком столько же) в начале июля;

  • Голубая бухта. Гостевой дом «Голубая бухта». Для двух взрослых на неделю — 7,8 тысячи рублей (с ребенком — 14,1 тысячи рублей) в начале июня и 8,4 тысячи рублей (с ребенком — нет информации о цене) в начале июля;

  • центр Геленджика. Гостевой дом «Шилин». Для двух взрослых на неделю — 8,5 тысячи рублей (с ребенком — 13,6 тысячи рублей) в начале июня и 9,6 тысячи рублей (с ребенком — 15,3 тысячи рублей) в начале июля.

Дороже всего:

  • центр Геленджика. Primorie Grand Resort Hotel. Для двух взрослых на неделю — 177 тысяч рублей (с ребенком — 195 тысяч рублей) в начале июня и 219 тысяч рублей (с ребенком — 237 тысяч рублей) в начале июля;

  • Толстый мыс. Metropol Гранд Отель Геленджик. Для двух взрослых на неделю — 180 тысяч рублей (с ребенком — 369 тысяч рублей) в начале июня и 186 тысяч рублей (с ребенком — 381 тысяча рублей) в начале июля;

  • микрорайон Магнолия, Геленджик. Бутик отель «Ревиталь Парк». Для двух взрослых на неделю — 225,8 тысячи рублей (с ребенком — 260 тысяч рублей) в начале июня и 219,8 тысячи рублей (с ребенком — 282 тысячи рублей) в начале июля.

Темрюкский район

Как мы и говорили ранее, на Азовском море более развито размещение в гостевых домах и небольших базах отдыха. В среднем 7 дней (6 ночей) на двоих стоит 8–13 тысяч рублей.

Голубицкая. Стоимость номеров в начале июня

Дешевле всего:

  • Голубицкая. Гостевой дом «Дом в саду». Для двух взрослых на неделю — 6,1 тысячи рублей в начале июня и 7,2 тысячи рублей в начале июля. Нет информации о стоимости проживания с ребенком;

  • Голубицкая. Гостевой дом «До встречи». Для двух взрослых на неделю — 7,8 тысячи рублей (с ребенком — 8,4 тысячи рублей) в начале июня и 9 тысяч рублей (с ребенком — 12 тысяч рублей) в начале июля;

  • Голубицкая. Гостевой дом «Адмирал». Для двух взрослых на неделю — 8,4 тысячи рублей (с ребенком — 8,9 тысячи рублей) в начале июня и 12,5 тысячи рублей (с ребенком — 14,7 тысячи рублей) в начале июля.

Дороже всего

Здесь мы не считали отели, которые упоминали выше.

  • Голубицкая. Отель «Аль Маре». Для двух взрослых на неделю — 36,2 тысячи рублей (с ребенком — 54,3 тысячи рублей) в начале июня, 43 тысячи рублей (с ребенком — 64,5 тысячи рублей) в начале июля;

  • Пересыпь. Отель «Посейдон». Для двух взрослых на неделю — 49,8 тысячи рублей (с ребенком — 55,8 тысячи рублей) в начале июня и 57 тысяч рублей (с ребенком — 63 тысячи рублей) в начале июля;

  • Голубицкая. Villa Romanov Wine Club & SPA. Для двух взрослых на неделю — 121 тысяча (с ребенком — 274 тысячи рублей) в начале июня и 137 тысяч рублей (с ребенком — 313 тысяч рублей) в начале июля.

Ранее мы писали, как доехать до курортов Кубани в условиях работы только одного аэропорта в Сочи, а еще разобрали, сколько денег придется потратить на дорогу.

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