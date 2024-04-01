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Лето Аномальный июль: Гидрометцентр составил прогноз на ближайшие месяцы — что ждет новосибирцев

Аномальный июль: Гидрометцентр составил прогноз на ближайшие месяцы — что ждет новосибирцев

Температура весной ожидается на уровне нормы

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Июнь и август в Новосибирске ожидаются теплыми

Гидрометцентр России составил прогноз погодных аномалий на период с апреля по сентября. В Новосибирске большую часть этого периода температура и осадки будут на уровне нормы, но в июле возможно похолодание.

Согласно прогнозу, в апреле в Новосибирске температура и осадки будут в пределах нормы. Средняя температура этого месяца составляет +4,5 градуса, а количество осадков — 25 миллиметров. На территории региона возможно аномальное количество осадков.

При этом Гидрометцентр России предупреждает о том, что на юге Сибири возможно раннее начало пожароопасного сезона:

— Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

На юге Новосибирской области возможно аномальное количество оссадков

Погоду в мае в Новосибирске также прогнозируют в пределах нормы. Средняя температура в таком случае составит +12,5 градусов, количество осадков — 34 миллиметра.

По информации Гидрометцентра, в мае среднее количество дней с осадками больше 1 миллиметра — 10

В июне также не ожидается резких скачков температуры выше или ниже нормы.

В июне среднемесячная температура в Новосибирске составляет +18,2 градуса, количество оасдков — 59 миллиметров

А в июле в городе есть вероятность того, что среднемесячная температура опустится ниже нормы, которая составляет +20,2 градуса. При этом количество осадков может увеличиться (норма — 69 миллиметров).

В июле стоит готовиться к холодам, но более точный прогноз станет известен к началу месяца

В августе и сентябре на территории Новосибирской области не ожидается погодных аномалий.

В августе среднемесячная температура в Новосибирске +17,6 градусов, количество осадков — 53 миллиметра
Средняя температура сентября +10,8 градусов, количество осадков — 42 миллиметра

Накануне НГС изучил прогноз погоды на первую неделю апреля, который составили популярные интернет сервисы. В Новосибирске возможно потепление до +16 градусов. Также предварительный прогноз на первую декаду подготовили синоптики «Западно-Сибирского

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