Аномальный июль: Гидрометцентр составил прогноз на ближайшие месяцы — что ждет новосибирцев

Июнь и август в Новосибирске ожидаются теплыми Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Гидрометцентр России составил прогноз погодных аномалий на период с апреля по сентября. В Новосибирске большую часть этого периода температура и осадки будут на уровне нормы, но в июле возможно похолодание.



Согласно прогнозу, в апреле в Новосибирске температура и осадки будут в пределах нормы. Средняя температура этого месяца составляет +4,5 градуса, а количество осадков — 25 миллиметров. На территории региона возможно аномальное количество осадков.

При этом Гидрометцентр России предупреждает о том, что на юге Сибири возможно раннее начало пожароопасного сезона:

— Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

На юге Новосибирской области возможно аномальное количество оссадков Источник: meteoinfo.ru











Погоду в мае в Новосибирске также прогнозируют в пределах нормы. Средняя температура в таком случае составит +12,5 градусов, количество осадков — 34 миллиметра.

По информации Гидрометцентра, в мае среднее количество дней с осадками больше 1 миллиметра — 10 Источник: meteoinfo.ru











В июне также не ожидается резких скачков температуры выше или ниже нормы.

В июне среднемесячная температура в Новосибирске составляет +18,2 градуса, количество оасдков — 59 миллиметров Источник: meteoinfo.ru











А в июле в городе есть вероятность того, что среднемесячная температура опустится ниже нормы, которая составляет +20,2 градуса. При этом количество осадков может увеличиться (норма — 69 миллиметров).

В июле стоит готовиться к холодам, но более точный прогноз станет известен к началу месяца Источник: meteoinfo.ru











В августе и сентябре на территории Новосибирской области не ожидается погодных аномалий.

В августе среднемесячная температура в Новосибирске +17,6 градусов, количество осадков — 53 миллиметра Источник: meteoinfo.ru











Средняя температура сентября +10,8 градусов, количество осадков — 42 миллиметра Источник: meteoinfo.ru











Накануне НГС изучил прогноз погоды на первую неделю апреля, который составили популярные интернет сервисы. В Новосибирске возможно потепление до +16 градусов. Также предварительный прогноз на первую декаду подготовили синоптики «Западно-Сибирского



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