Возле церкви в Академгородке нашли «ведьмин круг»

— Лес там сосновый, поэтому все хорошо просматривается. Тем более, сейчас трава не такая густая. Этот ведьмин круг был огромный, наверное, метра два или больше. Туда несколько деревьев вошло — очень большой круг. Сфотографировать целиком невозможно было — только фрагментами. Грибочки какие-то желтые, — рассказала корреспонденту НГС Светлана Магарилл.