Возле церкви в Академгородке нашли «ведьмин круг»

Жительница Новосибирска Светлана Магарилл нашла в лесу «ведьмин круг». Он находился недалеко от церкви в микрорайоне Щ в Академгородке. Так называют круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, образованных грибами. О находке женщина сначала сообщила в интернете — в сообществе любителей грибов «Группа Сибирский Спорангий».
«Ведьмины круги» или «ведьмины кольца» образуются при разрастании мицелия гриба от центра грибницы. Со временем центральная часть отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Ежегодно кольцо расширяется на 10–15 сантиметров. В мифологии разных народов считается, что в этих местах ночами водили хороводы эльфы и феи или устраивают шабаш ведьмы.
— Лес там сосновый, поэтому все хорошо просматривается. Тем более, сейчас трава не такая густая. Этот ведьмин круг был огромный, наверное, метра два или больше. Туда несколько деревьев вошло — очень большой круг. Сфотографировать целиком невозможно было — только фрагментами. Грибочки какие-то желтые, — рассказала корреспонденту НГС Светлана Магарилл.
Специалисты объясняют, что это распространенное явление.
— Многие грибы образуют круги, по мере разрастания грибницы, которая со временем превращается в расширяющийся «бублик». И образование колец больше свойственно сапротрофным грибам с многолетней грибницей, — сообщил журналисту биолог и специалист по грибам, Ринат Султанов.
Сапротрофы — грибы, питающиеся органическими соединениями, которые образуются в результате разложения растительных и животных остатков и экскрементов животных. К таким грибам относятся как съедобные — строчки, сморчки, шампиньоны, навозники, так и несъедобные виды, например, свинушка.
На фотографиях, объяснил Ринат Сулейманов — рядовка или какая-то из говорушек. Точнее специалист не смог сказать из-за отсутствия четких фотографий с пластинками под шляпкой. Говорушки и рядовки — грибы с большим числом видов, среди которых есть съедобные, например, рядовка тополевая, так и смертельно ядовитые — говорушка беловатая.
В начале сентября НГС рассказал про найденный в Коченёвском районе странный подгруздок: на его шляпе выросла семейка грибов-паразитов.