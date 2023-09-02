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«Нужно выходить из дома»: чёрный пляж, новая работа, друзья — новосибирцы на улицах поделились секретами идеального лета

Не всем этим летом удалось съездить на море — некоторые все три месяца работали и учились

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Лето закончилось, и НГС решил спросить у новосибирцев, как они его провели. Кто-то ездил на море, а кто-то работал, сдавал экзамены и поступал в университет — им, в общем, было не до отдыха. Публикуем самые интересные ответы на тему «Мое лето».

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Новосибирцы рассказали, как провели лето, и поделились секретами идеального отпуска

Видео: Антон Дигаев / НГС

Алина тренировалась и путешествовала

Летом 2023 Алина ездила в Испанию, Румынию и Турцию, работала и тренировалась в спортзале

Летом 2023 Алина ездила в Испанию, Румынию и Турцию, работала и тренировалась в спортзале

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— Я работала, тренировалась, ну и путешествовала. В начале лета ездила в Европу — Испанию, Румынию. А еще в Стамбул. Больше всего мне запомнилась Барселона своей архитектурой, людьми. А тренировалась просто в спортзале: я нутрициолог, за десять месяцев похудела на 45 килограммов.

Вячеслав ездил с детьми к воде

Вячеслав считает, что один из секретов идеального лета — это прекрасное настроение

Вячеслав считает, что один из секретов идеального лета — это прекрасное настроение

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— Вообще, лето прекрасное в этом году, солнечное, теплое. Очень понравилось. Отдохнули с детьми, на водоем съездили, покупались. Запомнилась теплая погода. Для идеального лета, прежде всего, нужно, чтобы было прекрасное настроение. И хорошая компания.

Павел с семьёй побывал на Камчатке

Павел считает, что лето получится идеальным, если провести его с семьей

Павел считает, что лето получится идеальным, если провести его с семьей

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— Мы ездили на Тихий океан, на Камчатку. Запомнился черный вулканический пляж. Секрет хорошего летнего отдыха: берешь семью и едешь в хорошее, замечательное место.

Иван много работал

По словам Ивана, он работал все лето и совсем не отдыхал

По словам Ивана, он работал все лето и совсем не отдыхал

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— В работе весь — это вот максимум, что есть. Я мастер по компьютерам, вообще не отдыхал. Идеальное лето… Если вы хотите проводить отдых, лежа на шезлонге в отеле, то вперед. А если хотите что-то испытать и сделать какие-то снимки, то это нужно арендовать машину и ехать по каким-нибудь маршрутам.

Анастасия поступила в вуз и нашла работу

Анастасия прошедшим летом сдала ЕГЭ, поступила в университет, нашла работу и квартиру

Анастасия прошедшим летом сдала ЕГЭ, поступила в университет, нашла работу и квартиру

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— Сдавала ЕГЭ, поступила в педагогический на заочное. Переехала в Новосибирск из Бердска. Поступила и за это лето, за этот месяц, получается, нашла работу официантом (здесь очень много таких вакансий) и квартиру. То есть все, что могла сделать — сделала. Летом хотелось бы отдыхать, летний отпуск просто. Но сложно сказать, что можно отдохнуть перед поступлением.

Максим ездил в Новосибирск (что? да!)

Максим «тусовался» с косплеерами на набережной

Максим «тусовался» с косплеерами на набережной

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— Ну, я ездил в Новосибирск — я сам из Бердска. А так, ну вот на набережной сходки были косплееров аниме, вот я часто ездил, с ними тусовался — было весело. Ребята собираются в косплеях и проводят время, плавают, пикнички устраивают.

Для удачного лета нужно выходить из дома. До этого я лета проводил, сидя дома, они были скучные. А так вот начал выбираться — и много новых знакомых, много мест, где побывал. Было в разы веселее, чем обычно. После этого лета у меня есть желание самому сделать косплей.

Лариса грелась на солнце в Крыму

Секрет хорошего лета от Ларисы: море и солнце

Секрет хорошего лета от Ларисы: море и солнце

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— Я была в Крыму — там шикарное море, шикарная природа и мало народа. У нас в Сочи, в Адлере очень много народа, а там мало, хорошо. В моем случае секрет идеального лета — море и солнце. Но и у нас, в Новосибирске, тоже хорошо.

В середине августа 13 красоток на улицах города рассказали о том, где провести вечер пятницы и встретить любовь. Многие, не раз разочаровавшись в виртуальных знакомствах и встречах вслепую, приходят к выводу, что лучше делать это по старинке, вживую: себя показать, по сторонам посмотреть — глядишь, и отыщется мужчина или женщина мечты.

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