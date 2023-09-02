«Нужно выходить из дома»: чёрный пляж, новая работа, друзья — новосибирцы на улицах поделились секретами идеального лета

Лето закончилось, и НГС решил спросить у новосибирцев, как они его провели. Кто-то ездил на море, а кто-то работал, сдавал экзамены и поступал в университет — им, в общем, было не до отдыха. Публикуем самые интересные ответы на тему «Мое лето».
Алина тренировалась и путешествовала
— Я работала, тренировалась, ну и путешествовала. В начале лета ездила в Европу — Испанию, Румынию. А еще в Стамбул. Больше всего мне запомнилась Барселона своей архитектурой, людьми. А тренировалась просто в спортзале: я нутрициолог, за десять месяцев похудела на 45 килограммов.
Вячеслав ездил с детьми к воде
— Вообще, лето прекрасное в этом году, солнечное, теплое. Очень понравилось. Отдохнули с детьми, на водоем съездили, покупались. Запомнилась теплая погода. Для идеального лета, прежде всего, нужно, чтобы было прекрасное настроение. И хорошая компания.
Павел с семьёй побывал на Камчатке
— Мы ездили на Тихий океан, на Камчатку. Запомнился черный вулканический пляж. Секрет хорошего летнего отдыха: берешь семью и едешь в хорошее, замечательное место.
Иван много работал
— В работе весь — это вот максимум, что есть. Я мастер по компьютерам, вообще не отдыхал. Идеальное лето… Если вы хотите проводить отдых, лежа на шезлонге в отеле, то вперед. А если хотите что-то испытать и сделать какие-то снимки, то это нужно арендовать машину и ехать по каким-нибудь маршрутам.
Анастасия поступила в вуз и нашла работу
— Сдавала ЕГЭ, поступила в педагогический на заочное. Переехала в Новосибирск из Бердска. Поступила и за это лето, за этот месяц, получается, нашла работу официантом (здесь очень много таких вакансий) и квартиру. То есть все, что могла сделать — сделала. Летом хотелось бы отдыхать, летний отпуск просто. Но сложно сказать, что можно отдохнуть перед поступлением.
Максим ездил в Новосибирск (что? да!)
— Ну, я ездил в Новосибирск — я сам из Бердска. А так, ну вот на набережной сходки были косплееров аниме, вот я часто ездил, с ними тусовался — было весело. Ребята собираются в косплеях и проводят время, плавают, пикнички устраивают.
Для удачного лета нужно выходить из дома. До этого я лета проводил, сидя дома, они были скучные. А так вот начал выбираться — и много новых знакомых, много мест, где побывал. Было в разы веселее, чем обычно. После этого лета у меня есть желание самому сделать косплей.
Лариса грелась на солнце в Крыму
— Я была в Крыму — там шикарное море, шикарная природа и мало народа. У нас в Сочи, в Адлере очень много народа, а там мало, хорошо. В моем случае секрет идеального лета — море и солнце. Но и у нас, в Новосибирске, тоже хорошо.
В середине августа 13 красоток на улицах города рассказали о том, где провести вечер пятницы и встретить любовь. Многие, не раз разочаровавшись в виртуальных знакомствах и встречах вслепую, приходят к выводу, что лучше делать это по старинке, вживую: себя показать, по сторонам посмотреть — глядишь, и отыщется мужчина или женщина мечты.