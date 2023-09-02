«Нужно выходить из дома»: чёрный пляж, новая работа, друзья — новосибирцы на улицах поделились секретами идеального лета

— Ну, я ездил в Новосибирск — я сам из Бердска. А так, ну вот на набережной сходки были косплееров аниме, вот я часто ездил, с ними тусовался — было весело. Ребята собираются в косплеях и проводят время, плавают, пикнички устраивают.



Для удачного лета нужно выходить из дома. До этого я лета проводил, сидя дома, они были скучные. А так вот начал выбираться — и много новых знакомых, много мест, где побывал. Было в разы веселее, чем обычно. После этого лета у меня есть желание самому сделать косплей.