Отдых за 200 тысяч без электричества и кондиционеров. Честные отзывы про жилье, еду и сервис на курортах российского юга

Нынешнее лето было непохожим на другие. Сочинские пляжи переполнены отдыхающими, до Крыма многие так и не доехали, а на границе с Абхазией туристы стоят в километровых пробках. На этом фоне россияне устремились в Анапу и Геленджик. Чем привлекают эти курорты наших соотечественников и какова суровая реальность, с которой им приходилось сталкиваться этим летом, тем более что бархатный сезон еще продолжается? 93.RU изучили специфику отдыха в этих краях.
В сезоне-2023, по данным туроператоров, спрос на путевки в Анапу в сравнении с прошлым годом вырос на 50%. Основные причины повышения — отказ россиян от поездок за границу и отток туристов из Крыма. По традиции в Анапе предпочитают отдыхать семьями вместе с детьми. Разброс цен на курорте довольно большой — сервисы по бронированию показывают, что цена на
Конечная сумма зависит от места, где вы захотите остановиться. На вкус есть все варианты — от скромного гостевого дома с общими туалетом и душем до многозвездочного отеля с системой «всё включено». Впрочем, даже высокая стоимость за проживание не гарантирует стопроцентного качества.
200 тысяч за таракана в супе
В телеграм-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости» 8 августа опубликовали пост от имени отдыхающих в анапском отеле. Одна женщина рассказала журналистам, что отдала 200 тысяч рублей за двухнедельный отдых. После заселения в течение четырех дней в ее номере не было воды и электричества.
— По этой же причине не работали кондиционеры и лифты. Во время отключений постояльцы не получают горячего питания, — пожаловалась женщина. Проблему с электричеством там пытаются решить с помощью генератора, но этого недостаточно.
Другой отдыхающий рассказал, что после заселения многие пришли разбираться с сотрудниками отеля на ресепшене.
— Вот пришли люди, которые возмущаются, это только малая часть... Посмотрите, как работает аквапарк, это водные горки, которые должны функционировать, за которые люди заплатили. А это детский бассейн, где купаются маленькие детки. Посмотрите чистоту воды, — говорит автор видео.
Также в ролике говорится, что постояльцы отеля нашли таракана в супе.
— Таракан в супе. Супер вообще! Четыре звезды (звездность отеля. — Прим. ред.), — говорит отдыхающая.
— Сейчас одна неделя проживания в этом отеле на двоих по тарифу «ультра всё включено» обойдется в 100–141 тысячу рублей. Сейчас в этом отеле, с бассейном и аквапарком, свет постоянно отрубается. Вчера на обед были только салаты и зелень. Так как не было света и ничего не приготовили. Генератор работает, орет как бешеный, — написал один из постояльцев анапской гостинцы в редакцию 93.RU.
В итоге возмущенные отдыхающие подняли настолько громкий шум, что ситуацией заинтересовалась полиция Анапы и начала проверку по факту жалоб.
Стыд и срам
По словам туристов, вопросов к качеству отдыха в Анапе в последнее время становится всё больше. Мы собрали только некоторые отзывы тех, кто отдыхал на курорте этим летом. В основном люди обращают внимание на перебои со светом и водой, грязное море, хамство местных жителей. Вот что они пишут в комментариях на сайте.
— Не понимаю, зачем вообще едут в Анапу. Отпуск испорчен. Пляжи, море в дерьме. В Супсехе, где мы проживали, с водой постоянные проблемы. А со светом это вообще труба! Всё лето ведутся плановые работы, на весь день отключают. Жара, холодильники не работают, продукты портятся. Работы эти ведутся каждый год, а воз и ныне там…
— Анапа это нечто, море в тине, как болото, и в медузах. Спас ситуацию отельчик с бассейном и малым количеством людей. А впечатление от Анапы грустное. Особенно грязь на Пионерском проспекте. Не видно работы администрации по правильному использованию многомиллионного курортного сбора. Пляжи и улицы грязные.
— Анапа — это большая помойка! Ничего там не делается на протяжении десятилетий. У этих кубаноидов только одно на уме — как можно больше «срубить» с отдыхающих! Продают всё, любое говно за большие деньги. Живут за счет отдыхающих и ненавидят их.
— Отдых в Анапе испорчен. Местные жители хамы, в магазинах, аптеках персонал тоже хамит и грубит. В станице Благовещенской мусорная свалка, от которой исходит зловонный запах, прямо на пляже возле моря. Люди приезжают со всей России, чтобы подышать морским воздухом, а вдыхают зловонные «ароматы» свалки на берегу моря! Людям некуда деваться из-за ситуации в стране, и им приходится ехать в Анапу. И, как видите, ничего не меняется из года в год. Стыд и срам!
Шведский стол поразил
Впрочем, всегда находятся и те, кто всегда находит только позитив. Немало отдыхающих считают, что в Анапе вполне можно отдохнуть. Главное, выбирать проверенные варианты. Хотя от тины на пляже всё равно никуда не деться.
— Не знаю... Отдыхал в Анапе
— Отдыхали в Витязево в конце июля… Вода в море была теплой и чистой… Чистый песок… В отеле шведский стол поразил своим ассортиментом. Работал исправно кондиционер, не было отключений света и воды. Чудесный отдых!
— Мы только что приехали из Анапы. Жили в квартире. Никаких отключений света и воды не было. Город весь убирается, клумбы, цветы, кустарники красиво оформлены. На главном пляже чуть тина была, да! Но ее убирали каждый день.
Без «говна и палок»
Недалеко от Анапы находится еще один популярный российский курорт. В Геленджике, несмотря на закрытый аэропорт, спрос на отдых увеличился почти на 20%. Цены примерно сравнимы с анапскими. Номер в гостевом доме в нескольких сотнях метрах от берега моря обойдется в среднем в
— Город сильно изменился в лучшую сторону. Набережную очистили от кафешек из «говна и палок», — объясняет местный отельер Олег Козыров. По его словам, основной типаж гостей его отеля — это семьи среднего достатка
Купаться там нельзя
По мнению Игоря из Санкт-Петербурга, единственным минусом Геленджика являются вездесущие самокаты, которые могут сбить прямо на набережной. А в остальном здесь всё прекрасно.
— Геленджик — превосходный город, расположенный в бухте Черноморского побережья. Чем примечателен отдых здесь? Хорошее расположение, бухта огорожена горными массивами, что создает барьер для бушующих штормов на море. Хорошая, окультуренная прибрежная зона, большое количество аттракционов и развлечений. Жизнь бурлит с утра до ночи.
А вот москвичу Артему в Геленджике отдыхать не понравилось. Никаких достоинств отметить он не смог, а в качестве недостатков выделил грязное море и мусор на пляже.
— Отдыхали в июле
Туристка по имени Ольга отметила красивую набережную и «тухлое море».
— Вся Геленджикская бухта — это помойка, в которой купаются единицы, и то, видимо, по незнанию. Как мне сказали в тамошней аптеке: «Местный житель в море даже палец не окунет, не то что купаться станет». Поэтому на прекрасных песчаных геленджикских пляжах, кроме кучи чаек, даже в разгар сезона можно увидеть лишь пару случайных человек, не знающих, что купаться там нельзя из-за большой вероятности подхватить инфекцию.
— В Геленджике в этом году очень много отдыхающих, на пляже лечь негде. Море чистое только открытое. В городе я, например, не купаюсь, — подтвердил нам обстановку один из местных жителей.
Утка без головы
Многие приезжие считают, что купаться нужно за пределами центрального пляжа, но к окрестностям города-курорта у них тоже возникают вопросы. В редакцию 93.RU обратилась учительница математики из Рязани Мария. Она вместе с мужем и шестилетним сыном приехала на отпуск в курортный поселок Геленджика — Голубую Бухту.
Семья выбирает это место для отдыха не в первый раз, но в этом году к спокойному морю и запаху кипарисов и сосен добавились неприятные моменты.
— Как же здесь грязно! Наш путь к морю лежит по улице Кипарисовой и далее вниз... Если идти через детский парк — всё завалено мусором. А на пересечении Кипарисовой и Академика Ширшова нестерпимый запах! Здесь разлагается труп собаки! Голубую Бухту называют «российскими Мальдивами». Неужели нельзя беречь эту красоту! — возмущалась Мария.
По ее словам, дороги были завалены иглами от сосен, которые никто не убирал. А в парке «Лесная сказка» кто-то сломал фигуры зверей и качели.
— Петух лежит, козлы без рогов, утка без головы, — рассказывала туристка. — Грязь и разруха. Очень грустно. Это курортный город. Каждый дом практически сдает комнаты. Может ли администрация обязать каждого убирать вокруг своего дома... Но так же нельзя. Раньше было чище, — заключила Мария.
Не пожалели
А вот Алексей из Белоруссии остался доволен отдыхом в Геленджике. Единственным минусом он назвал завышенные цены на развлечения.
— Сняли жилье рядом с отелем «Метрополь» по улице Южной, рядом улица Крымская, очень современный, красивый и уютный район с видами на горы, а кто повыше, то и на море.
Очень много отзывов про ротавирус в Геленджике, и нас это поначалу немного смутило, поэтому сразу поехали в сторону Туапсе. Нам не понравилось — нефтеперерабатывающий завод как-то не вяжется с отдыхом у моря.
Вернулись в Геленджик и не пожалели, купались на пляже отеля «Метрополь», галька небольшая, есть душ и раздевалки, в паре метров — гидроскутеры, «бананы», «таблетки». Ротавирус, как мы узнали, в основном обитает на центральном пляже, особенно с повышением температуры воды и количества отдыхающих, — говорит Александр и вновь радуется, что его семью зараза обошла стороной.
По словам синоптиков, бархатный сезон на курортах Черного моря в этом году будет очень продолжительным и курортники еще пару месяцев смогут наслаждаться теплым морем.
— Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
А это значит, что летние приключения у многих россиян еще впереди. В Анапу, Геленджик, как и на другие курорты Краснодарского края, в ближайшее время, несмотря ни на что, приедут сотни тысяч туристов со всей страны. Других курортов у нас нет.