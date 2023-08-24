Отдых за 200 тысяч без электричества и кондиционеров. Честные отзывы про жилье, еду и сервис на курортах российского юга

В сезоне-2023, по данным туроператоров, спрос на путевки в Анапу в сравнении с прошлым годом вырос на 50%. Основные причины повышения — отказ россиян от поездок за границу и отток туристов из Крыма. По традиции в Анапе предпочитают отдыхать семьями вместе с детьми. Разброс цен на курорте довольно большой — сервисы по бронированию показывают, что цена на 10 дней на двоих в августе стоит от 7 до 380 тысяч рублей.

Конечная сумма зависит от места, где вы захотите остановиться. На вкус есть все варианты — от скромного гостевого дома с общими туалетом и душем до многозвездочного отеля с системой «всё включено». Впрочем, даже высокая стоимость за проживание не гарантирует стопроцентного качества.