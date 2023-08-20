«Нужно смотреть, чтобы не наступить на чью-нибудь голову». Репортаж с «крутого» платного сочинского пляжа. Чем он лучше бесплатного?

В этом году у россиян, привыкших к отдыху у моря, осталось не так много вариантов для поездки. Из отечественных курортов Сочи кажется самым очевидным и проверенным местом — и море есть, и отели, и развлечения. Но хватает ли места под шезлонгами всем желающим?
Корреспондент MSK1.RU побывал на пляже, который относится к федеральной территории Сириус, и поговорил с туристами о проблемах, связанных с отдыхом на одном из самых популярных курортов России.
На бесплатных сочинских пляжах не протолкнуться. Но говорят, что те, которые подальше и платные, должны быть чище и свободнее. Один из таких — пляж при отеле «Сочи Парк» в Сириусе. Он за Адлером — ближе к границе с Абхазией и к самому Сочи не относится, считаясь федеральной структурой. Зайти сюда могут не только жители отеля, но и все желающие. Посмотрим, что там творится?
По обе стороны горизонта идет каменистый берег, усеянный людьми разной степени загара — от еще белых до болезненно красных. Полдень, но даже в этом месте и в это время не видно, где кончаются толпы отдыхающих (хотя это, конечно, не Анапа).
Здесь тише, чем на бесплатных пляжах — не играют поп-хиты нулевых и не гуляют громкие продавцы кукурузы и чебуреков. Вокруг стоят деревянные белые здания баров, раздевалок и массажных будок. Массажист нехитро заманивает прохожих.
— О, как раз вас я и ждал! — кричит массажист всем подряд.
Многие лежат на шезлонгах — их здесь нужно арендовать, есть разные предложения в зависимости от желания и возможности. Самый дешевый вариант — шезлонг без зонта за 700 рублей, самый роскошный — беседка «Вигвам» за 6000 рублей в день.
Один из таких «Вигвамов» (это такое деревянное строение в виде конуса) арендовала для своей семьи Виктория из Москвы.
— Раньше отдыхали за границей, в этом году посмотрели цены и ахнули. Решили поехать в Сочи, — рассказывает Виктория. — Специально нашли отдаленный пляж, но и тут тоже не протолкнуться. Даже в море заходить неудобно. Правда, порадовало, что вода довольно чистая.
Вода и правда чистая, но чтобы это увидеть, сперва надо зайти в море. Это не так просто — первые несколько метров повсюду ныряют и всплывают люди, и нужно смотреть, чтобы не наступить на чью-нибудь голову. Чуть свободнее становится, только если отплыть подальше.
У берега лежат дети в ожидании волны от какого-нибудь катера, море сегодня спокойное. За двумя сыновьями следит отец Дмитрий, они отдыхают здесь уже неделю:
— Мы останавливаемся неподалеку уже год пятый, наверное. Всем довольны. Конечно, здесь людей меньше, чем на бесплатных пляжах, хотя в этом году и тут тоже прибавилось.
— Не надоело ездить в одно и то же место?
— Жена уговаривала на Крым, но как-то там неспокойно.
По мнению Дмитрия, наполненность пляжей — не основная проблема отдыха в Сочи в этом году.
— Мы из Волгограда, ехали на машине. И пробки в этом году — кошмар. Я посчитал: мы ехали из Волгограда до Краснодара примерно 10 часов, это 750 километров. А оставшиеся 300 километров до Сочи — 13 часов. Получается, мы ехали со скоростью чуть больше 20 километров в час. Все стояли в пробках, а это еще жара такая.
Но все недовольства не разделяет пенсионерка Галина, которая довольна абсолютно всем.
— Слушайте, да какая разница — солнце, море, чего жаловаться? У меня единственная проблема — берег каменистый, поэтому заходить в воду больно. Но и то хорошо — массаж для ног.
Менее терпеливым к покрытию пляжа оказался случайный громкий прохожий.
— Да я не могу уже! Меня за две недели тут бесят только эти камни.
После поездки предстоит вернуться, с этим тоже есть трудности — добраться до аэропорта стало сложнее и дороже. Есть еще вариант поехать на автобусе — недавно корреспондент MSK1.RU испытал сутки тяжелой дороги до Москвы.
А вот что творится на границе с Абхазией.