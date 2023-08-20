«Нужно смотреть, чтобы не наступить на чью-нибудь голову». Репортаж с «крутого» платного сочинского пляжа. Чем он лучше бесплатного?

Здесь тише, чем на бесплатных пляжах — не играют поп-хиты нулевых и не гуляют громкие продавцы кукурузы и чебуреков. Вокруг стоят деревянные белые здания баров, раздевалок и массажных будок. Массажист нехитро заманивает прохожих.

— О, как раз вас я и ждал! — кричит массажист всем подряд.

Многие лежат на шезлонгах — их здесь нужно арендовать, есть разные предложения в зависимости от желания и возможности. Самый дешевый вариант — шезлонг без зонта за 700 рублей, самый роскошный — беседка «Вигвам» за 6000 рублей в день.

