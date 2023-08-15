Гараж с бассейном. Академгородок ночью затопило из-за сильного ливня — видео последствий

Ночью 14 августа из-за сильного ливня затопило новосибирский Академгородок. По словам очевидцев, вода появилась на улице Рубиновой.



— Гараж с бассейном получился. Мы каждый год готовимся в августе к подобным потопам, потому что около гаражей примерно в одно и то же время появляется вода, — рассказал НГС один из очевидцев.