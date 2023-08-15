Гараж с бассейном. Академгородок ночью затопило из-за сильного ливня — видео последствий

Ночью 14 августа из-за сильного ливня затопило новосибирский Академгородок. По словам очевидцев, вода появилась на улице Рубиновой.
— Гараж с бассейном получился. Мы каждый год готовимся в августе к подобным потопам, потому что около гаражей примерно в одно и то же время появляется вода, — рассказал НГС один из очевидцев.
Видео последствий непогоды опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, как улицы заполнила вода, а между гаражей появился океан.
Как рассказал НГС глава отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, конкретно в его ведомство обращений по факту затопления не было.
— В управляющей компании сказали, что сейчас всё спокойно. Мощный ливень шел всю ночь, — сообщил Юрий Перязев.
НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы узнать, как городские службы справились с непогодой и почему улицы района затопило.
Подобное произошло в августе прошлого года. Тогда затопило улицы в Академгородке и на Шлюзе, из-за сильного ливня машины скрывало водой.