Грязь, ротавирус и цены выше, чем в России. Турист честно рассказал, почему все бегут из Абхазии

Вторая проблема — эпидемия ротавируса

Спустя четыре дня отдыха у новгородца заболел двухлетний ребенок. Оказалось, что это ротавирус. Малыша отвезли в больницу в Гагру.

— Сделали капельницу. Вся больница забита такими же детьми. Болезнь протекает в сложной форме. Диарея, рвота. Температура 39. Хожу в аптеку каждый день и за две минуты в очереди встречаю родителей, у которых такая же ситуация.

По словам туриста, причина ротавируса — в полной антисанитарии: грязный пляж, везде валяется мусор.

Третья проблема — высокие цены

— Цены дороже, чем в России. Фрукты — в три раза. Молочка — в два раза. Овощи — в два раза.