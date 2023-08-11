Грязь, ротавирус и цены выше, чем в России. Турист честно рассказал, почему все бегут из Абхазии

Недавно портал 93.RU опубликовал новость о том, что на границе со стороны Абхазии образуются многокилометровые пробки. Число желающих выехать в сторону России растет с каждым днем.
После этого нашим коллегам из 93.RU написал читатель из Великого Новгорода. В начале августа он вместе с женой и двумя детьми 2 и 12 лет проехал 2,2 тысячи километров на машине, чтобы отдохнуть в Абхазии. По словам читателя, теперь он понимает, почему люди бегут отсюда.
Первая проблема — найти нормальное жилье
— Сделали бронь в гостевом доме заранее, за два месяца. Обещали люкс за 3500 рублей в сутки. Мы приехали ночью 5 августа уставшие и уже на следующий день пожалели, что выбрали этот отель. Кондиционер и холодильник не работали. Воды нет. Мы в шоке. Выдержали два дня. Нашли другой дом. Там работало всё.
Вторая проблема — эпидемия ротавируса
Спустя четыре дня отдыха у новгородца заболел двухлетний ребенок. Оказалось, что это ротавирус. Малыша отвезли в больницу в Гагру.
— Сделали капельницу. Вся больница забита такими же детьми. Болезнь протекает в сложной форме. Диарея, рвота. Температура 39. Хожу в аптеку каждый день и за две минуты в очереди встречаю родителей, у которых такая же ситуация.
По словам туриста, причина ротавируса — в полной антисанитарии: грязный пляж, везде валяется мусор.
Третья проблема — высокие цены
— Цены дороже, чем в России. Фрукты — в три раза. Молочка — в два раза. Овощи — в два раза.
Наш читатель говорит, что желания поехать в Абхазию еще раз у него нет.
— Хотелось бы, чтобы местные власти подумали и сделали выводы.
Что делать?
— Это ошибка — считать ротавирусную инфекцию небольшой курортной напастью, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. — В мире самым распространенным является ротавирус типа А — им болеют 90 процентов жителей нашей планеты, в том числе и россияне. В год он поражает в среднем 25 миллионов человек. И итог болезни у 600 тысяч пациентов, особенно детей, летальный. Так что не стоит недооценивать этот вирус.
Заболевания ротавирусом имеют четкий сезонный характер. И это вовсе не лето, как кажется туристам. А время с ноября по апрель. В летний период тоже, но в меньшей степени.
Особенно тяжело переносят болезнь дети до 5 лет.
— Главная рекомендация родителям — вакцинировать детей от ротавируса, чтобы избежать тяжелого течения болезни и многих осложнений, — говорит врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов. — Вакцина очень эффективна, главное — завершить вакцинацию с 12 до 36 недель жизни ребенка.
Хоть эта вакцинация не входит в обязательный план, родителям, которые собираются отдыхать с детьми у моря, стоит подумать о профилактике заранее, так как вакцинация проходит в три этапа (в рот ребенка ее закапывают с интервалом в несколько месяцев). А вот взрослых не вакцинируют. Считается, что за это время человек уже не раз переболел ротавирусом и выработал иммунитет. К тому же желудочный сок взрослого более концентрирован и способен переварить вирус.
— Взрослые болеют ротавирусом реже детей, часто бессимптомно и могут стать источником распространения инфекции, — объясняет врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов. — Чтобы не заразиться, нужно соблюдать простые правила: не купаться в водоемах и на пляжах, где купание запрещено. Кипятить питьевую воду, мыть руки, хорошо мыть фрукты и овощи, а главное — не мыть их в море или в озере. А, если поднялась температура, началась рвота и диарея, не лечиться дома, а обратиться к врачам.