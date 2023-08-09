«Почувствуем первое дыхание осени»: в Новосибирске испортится погода — прогноз на ближайшие три дня

На Новосибирск надвигается холодный фронт, из-за которого в город придет холод и дожди.



— Постепенно будет портиться погода, снижаться температура, и мы почувствуем первое дыхание осени. У нас будет проходить холодный фронт, и с 10 августа придут умеренные дожди, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Будет поступательный заток холодной воздушной массы с Ханты-Мансийского автономного округа. К субботе будут уже северные составляющие.