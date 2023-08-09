«Почувствуем первое дыхание осени»: в Новосибирске испортится погода — прогноз на ближайшие три дня

На Новосибирск надвигается холодный фронт, из-за которого в город придет холод и дожди.
— Постепенно будет портиться погода, снижаться температура, и мы почувствуем первое дыхание осени. У нас будет проходить холодный фронт, и с 10 августа придут умеренные дожди, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Будет поступательный заток холодной воздушной массы с Ханты-Мансийского автономного округа. К субботе будут уже северные составляющие.
Завтра, 10 августа, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. Ветер западный, в темное время суток 2–7 м/с, днем — 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с при грозах.
В пятницу, 11 августа, в ночное время местами небольшой дождь с грозой, днем кратковременный дождь с грозой. В ночные часы +13...+15 градусов, дневные +19...+21 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с при грозах.
12 августа, в субботу, в темное время суток +11...+13 градусов, дневные +17...+19 градусов. Ветер северный 4–9 м/с, местами ночью порывы до 14 м/с при грозах. Осадки умеренные, днем дождь с грозой.
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