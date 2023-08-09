«Один человек на 10 соток пляжа»: юрист из Сибири, построивший дом в Севастополе, — ради чего люди едут в Крым

Наполняемость гостевых домов

Приехали мы в Севастополь на автомобиле в конце мая втроем: я, жена Ирина и дочка Катя. Пункты пропуска на Крымский мост и заправка перед мостом были пусты. Трасса «Таврида» также свободна. Туристы ехать опасались. Пакет бронирований в нашем гостевом доме на июнь был нулевой. Это нас не сильно беспокоило, потому что прием гостей не является нашим основным источником дохода, а удаленной юридической работы у меня было набрано с запасом.



Погода весь июнь была нежаркой, а море — холодноватым. Прогрелось оно только во второй половине июня. Иногда шли дожди. В свободное время мы много гуляли в парках и купались. Моя жена Ирина организовала мини-лагерь на неделю для дочки Кати и еще трех местных девочек. Они очень весело провели время, а я «основал» шахматный клуб под открытым небом «Северная ладья». Собираю по пятницам любителей поиграть в шахматы и шашки в парке «Учкуевка» на Северной стороне.