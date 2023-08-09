«Один человек на 10 соток пляжа»: юрист из Сибири, построивший дом в Севастополе, — ради чего люди едут в Крым

В 2017 году налоговый юрист и аудитор из Тюмени Антон Куклин построил небольшой гостевой дом в Учкуевке — это курортный район у берега моря на Северной стороне Севастополя. Еще несколько лет назад, чтобы провести отпуск в компании семьи Куклиных, места нужно было бронировать задолго до начала сезона, а в
Наполняемость гостевых домов
Приехали мы в Севастополь на автомобиле в конце мая втроем: я, жена Ирина и дочка Катя. Пункты пропуска на Крымский мост и заправка перед мостом были пусты. Трасса «Таврида» также свободна. Туристы ехать опасались. Пакет бронирований в нашем гостевом доме на июнь был нулевой. Это нас не сильно беспокоило, потому что прием гостей не является нашим основным источником дохода, а удаленной юридической работы у меня было набрано с запасом.
Погода весь июнь была нежаркой, а море — холодноватым. Прогрелось оно только во второй половине июня. Иногда шли дожди. В свободное время мы много гуляли в парках и купались. Моя жена Ирина организовала мини-лагерь на неделю для дочки Кати и еще трех местных девочек. Они очень весело провели время, а я «основал» шахматный клуб под открытым небом «Северная ладья». Собираю по пятницам любителей поиграть в шахматы и шашки в парке «Учкуевка» на Северной стороне.
До середины лета каждый развлекался как душе угодно, а в июле приехали первые гости — наши тюменские друзья, семья из трех человек. Ребята кайфовали от пустых пляжей, чистого моря, свободных дорог, доступных музеев и театров. Сейчас у нас отдыхают уже четыре семьи. До середины августа будет примерно такая загрузка, потом почти никого.
У соседей гостей тоже мало, некоторые дома и гостиницы в этом сезоне вообще не открылись. Утром загорающих — один человек на 10 соток пляжа. Это, пожалуй, главное, ради чего сейчас стоит приехать в Севастополь. Мы заметили, что на полуостров тоненьким ручейком потянулись туристы из Краснодарского края. Жителям Анапы и Сочи не хочется в этом году занимать очереди на свои переполненные пляжи, и они едут в Крым.
Серьезное снижение турпотока нанесет удар по тем, для кого сдача летом жилья — основной доход, тем более он будет более сильным для тех, кто строился на кредиты. Большинство наших соседей, сдающих жилье, где-то работают или имеют военную пенсию. Возможно, владельцы недвижимости на южном берегу Крыма или на западном побережье пострадают сильнее.
Беспилотники
Время от времени мы слышим выстрелы и взрывы с учений. В Сети предупреждают о таких мероприятиях заранее. Три или четыре раза слышали выстрелы ПВО и взрывы подбитых беспилотников и катеров-безэкипажников. Пока до Севастополя их долетело меньше, чем до Москвы, поэтому ответ на вопрос, опасно или нет жить в Севастополе, не может быть однозначным. Скорее всего, опасность выше, чем в Тюмени, на некоторый процент, вычислять который я не берусь.
Курорты Краснодарского края традиционно затопило в июле. Там было опаснее, чем у нас. Люди гибли в воде, многие потеряли свои автомобили. В Севастополе также несколько человек погибли во время купания в шторм или сорвавшись со скал. Чаще всего это происходило «под газом». На сегодняшний день алкоголь оказывается гораздо опаснее вражеских беспилотников.
Удары по мосту 17 июля и гибель двух супругов, конечно, всех потрясли. Были задержаны поезда, образовались пробки на подъездах к мосту. Сейчас подобных проблем уже нет. Машины едут без задержек, поезда идут в нормальном режиме.
В целом опасения, связанные с Крымом, понятны. Я никого не осуждаю из тех, кто отказался от поездки на полуостров. Но сам я здесь.
Настроение местных жителей
Люди спокойны. В Севастополе проживает много военных и членов их семей, военных пенсионеров. Наверняка, есть и «ждуны». Недавно один псих кинул бутылку с зажигательной смесью в здание комендатуры. Время от времени ловят шпионов в воинских частях и диверсантов. В общем это всё — страха нет. В соцсетях преобладает обсуждение городских проблем: цен на товары, парковки, благоустройство.
Планы на будущее
Несмотря на сложную обстановку, продавать свой дом мы не планируем. Несколько лет мы проводим всё лето в шлепанцах и шортах. Каждый день здесь плаваем и дышим морским воздухом, выращиваем розы и фрукты. В этом году лето «бархатное» — нет изнуряющей жары днем, ночи прохладные. Кондиционер включали два или три раза всего за всё время. Жить на два города и на два дома сложно, но это терпимо. А вот проводить лето на море — бесценно, тем более в Севастополе.
Ранее мы писали, что поток отпускников, едущих в Крым, после небольшого спада практически вернулся на прежний уровень. Людям страшно, но они всё-таки едут. Посмотрите и почитайте, что в этом году творится в курортных городах и на пляжах в Краснодарском крае. Если коротко: сервис нулевой, а цены ого-го. Есть проблемы у туристов и в Турции.