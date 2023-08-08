«Сопровождаете ребенка в туалет — всё равно платите!» Как вернуться с отдыха в Анапе на автобусе и (не) сойти с ума

Автовокзал в Анапе вызывает уныние и грусть. Снаружи всё кажется приличным и красивым. А внутри уже не кажется. Есть вывески о ремонте телефонов, отделении полиции и парикмахерской, но нет указателя, где находится туалет. По громкой связи картавит женщина об отправляющихся автобусах. В зоне посадки толкаются неудачно загоревшие люди с огромным багажом.



Туалет стоит здесь 25 рублей. В Москве как-то уже и не встречаются платные уборные, а в Анапе это дело на каждом углу. За четвертак вам предложат туалет знаменитой системы «очко» (другие названия — чаша «Генуя», «турецкий унитаз», но суть одна: дыра в полу) и короткую беседу с тучной женщиной-кассиром в синем фартуке. Она листает тиктоки на телефоне, и ее внимание нужно заслужить.

