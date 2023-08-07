«Мeдуз тут, кaк пельменей в кастрюле»: стоит ли ехать отдыхать на Азовское море

Черноморское побережье под влиянием стихий и геополитики стало рискованным местом для летнего отдыха в этом году. Может, это повод выбрать Азовское море? Опрошенные читатели 161.RU назвали плюсы и минусы отдыха на не менее популярных южных курортах.
Плюсы
Отдыхать на азовском побережье дешевле. Поэтому туда часто едут семьи с детьми и молодежь — те, кто ищет доступный и недорогой отдых. Спойлер: в этом году многие рассказали, что кое-где на азовском побережье цены всё же кусаются. Плюсами многие назвали чистый воздух и песчаные пляжи, которых на Черном море гораздо меньше. Само море теплое, солнечных дней в этом году тоже побольше. Неглубокое дно у побережья — тоже плюс, важный для семей с детьми. Особенно интересно малышам будет в аквапарках, построенных прямо на побережье.
Самыми интересными местами на Азовском море наши читатели называют города Таганрог, Ейск и Приморско-Ахтарск, полуостров Тамань, поселки Ильич и Кучугуры, провинциальный городок Щелкино на востоке Крыма, станицы Голубицкая и Должанская.
— Очень понравился Ейск — зеленый, спокойный городок. Просто нужно понимать, где останавливаться, понимать, где находится море. Пользуйтесь картой, — рассказывает ростовчанка Лилия. — Море мелкое, но очень теплое. Готовят вкусно, есть недорогие места, в том числе и в центре. Были в большом Парке имени [циркового артиста и силача] Ивана Поддубного. Там вообще многое посвящено ему, так как он последние
В Ейске много жилья под сдачу. Для искушенного туриста — даже частные комплексы с бассейнами и ресторанами. Любой вариант так или иначе обойдется намного дешевле аналогов в Сочи, Анапе и других черноморских курортов.
— Мы отдыхали на Павло-Очаковской косе. Там песчаный берег, и нам очень понравилось, — рассказала другая наша читательница. — Выход на море великолепный, есть теплые бассейны, мангальная зона, беседки. Когда мы въехали, то были приятно удивлены, что номер оснащен всем необходимым. Бассейн разделен для детей и взрослых. Повсюду зелень не хуже, чем в Сочи. Мы брали шестиместный номер, и он нам обошелся
— Ейск в двух часах езды от Ростова, — поделилась впечатлениями Евгения. — Отличное место для отдыха с маленькими детьми или для пенсионеров. Море теплое, неглубокое, песчаные пляжи, есть все развлечения для детей, цены приемлемые. На Должанской косе, конечно, море глубже, но нет никакой инфраструктуры.
— Мы два раза ездили в Ейск, очень атмосферный городок.
— В Ейске отдыхаем в основном. Очень нравится, что не глубоко, так как я плаваю плохо, а сын умеет. Но ему тоже очень нравится в Ейске, — пишет другая читательница.
Есть поклонники и у Таманского полуострова. Судя по отзывам отдыхающих, чаще других туристов привлекает станица Голубицкая, где расположен крупнейший аквапарк на Азовском море.
— Нам не нужно никакого Черного моря. Моя семья, в которой трое детей, просто с ума сходит от Голубицкой. Первое, что мы делаем, когда приезжаем — купаемся в море. Потом заселение и прочее, — рассказала ростовчанка Илона. — Нам с мужем тоже очень нравится. Попробовать стоит вина, которые там производят. По сервису — на любителя, но нам не нужны шикарные турецкие отели.
Илона рекомендует посетить комплекс «Атамань», где реконструированы сцены из жизни кубанского казачества, и другие местные музеи.
— Павло-Очаковская коса — отличное место. Были на прошлых выходных. Вода не грязная, ну зеленая немного от водорослей, — рассказывает Татьяна. — Пляж бесплатный, но ухоженный, с зонтиками и беседками. Дети были в восторге. А в Должанской есть пляж «Казачий хутор» — тоже бесплатный и со всей необходимой инфраструктурой.
Ростовчане часто отдыхают в соседнем Таганроге.
— Удобно, потому что мы близко — сели и на выходные поехали. Мелко, и детишкам нравится, — поделился своими впечатлениями наш читатель Денис. — По ценам нормально: 350 рублей — в бассейне и 200 рублей — для детей. Море мутноватое, но теплое. Очень интересные экскурсии по городу.
Самые предприимчивые находят варианты охватить сразу два моря.
— Каменское в Крыму. Поезжайте на самую узкую шею между Азовским морем и Черным. Если на машине, то купайтесь сразу в двух морях, — рекомендует другой наш подписчик. — Везде шикарный песочек и широкие пляжи. Арабатская стрелка — все сюда едут на рыбалку за пиленгасом.
А вот ростовчанка Мария уже 10 лет отдыхает в Кучугурах и уверена, что нет лучше места для отдыха хоть с семьей, хоть вдвоем.
— Есть мнение, что Азовское море полезное, кроме того что там морской воздух сам по себе полезен для легких. Особенно оно полезно, когда купаешься в ветреную погоду — прибой поднимает со дна моря весь целебный ил, — считает девушка. — Небольшой поселок Кучугуры расположен рядом с Анапой. Нам нравится, что мы вроде и на Азовском отдыхаем, а когда хотим, едем на Черное. Правда, останавливаемся всё равно в Кучугурах — там нет большого количества людей. Там не найдешь сетевых отелей, больших пансионатов и санаториев. Всё тихо и уютно. Зачастую останавливаемся у одного и того же человека в небольшом гостевом домике.
Минусы
В середине лета, когда приходит жара, Азовское море начинает цвести, превращая купание не в самое приятное занятие. Другая проблема — медузы. Из-за снижения уровня кислорода в нагретой воде летом погибает рыба — тушки выбрасывает на пляжи. Поэтому впечатления многих наших читателей противоположны тем, кто видит только плюсы.
— Хуже Азовского моря еще ничего не придумали, — считает Евгений.
— Хотели как-то съездить на Должанскую косу или в Ейск. Потом увидели, что цены стали, как в Сочи, и передумали, — жалуется Юлия. — Скажу так: ***** в край те, кто сдает жилье и вообще торгует там. Дешевле за границу поехать.
Другие подписчики отмечают, что цены взлетели не только на азовских курортах.
— На севере Крыма есть прекрасное грязевое озеро Чокрак, но цены в этом году просто космос как взлетели. Отдых на Азовском море обычно обходился в два раза дешевле.
— Ну и разве это норма — брать жилье, в котором ты, по сути, только ночуешь, и платить за него
Туристы жалуются, что из-за жаркой погоды вода начинает резко цвести и рыба выбрасывается на берег. Зрелище то еще, да и запах не самый приятный.
— Скажу про Павло-Очаковскую косу. Пляж хороший, но много птичьих перьев и дохлой рыбки. Были там на прошлой неделе.
Ростовчанка Алиса отметила, что в минувшие выходные на косе было многолюдно.
— Мы были вечером. Море ну очень грязное. Много водорослей и ила, поэтому не купались, — рассказала она. — Но при этом много людей купались — там есть сапсерфинг и какие-то покатушки с парусом. Это прикольно, пляж чистый, кстати. Есть биотуалеты на территории, кафе, но мы не ели там. Если просто ножки помочить и на воду посмотреть — супервариант, но прям на две недели я бы туда не поехала, потому что там нечего делать вообще.
— Были на выходных на Должанке. С одной стороны косы три дня был шторм, с другой — медузы по пять килограммов. Хорошо, что бассейн был в отеле. Море воняет рыбой тухлой. Короче, такое себе море, — рассказали недовольные отдыхом туристы.
— Должанка — это экономвариант. В палатках — кайф. Но в этом году там какие-то медузы-гиганты. Скажу, что Азовское море уже цветет вовсю.
— Тут медуз, кaк пельменей в кастрюле. И здopoвыe. И зaпax вдoль бepeгa, мягкo гoвopя, ocoбый, — делится впечатлениями от поездки другой ростовчанин, сопровождая свой рассказ красочными фотографиями.
Размеры медуз в этом году поражают даже искушенных туристов. Такого, отмечают местные, не было давно.