«Мeдуз тут, кaк пельменей в кастрюле»: стоит ли ехать отдыхать на Азовское море

Есть поклонники и у Таманского полуострова. Судя по отзывам отдыхающих, чаще других туристов привлекает станица Голубицкая, где расположен крупнейший аквапарк на Азовском море.



— Нам не нужно никакого Черного моря. Моя семья, в которой трое детей, просто с ума сходит от Голубицкой. Первое, что мы делаем, когда приезжаем — купаемся в море. Потом заселение и прочее, — рассказала ростовчанка Илона. — Нам с мужем тоже очень нравится. Попробовать стоит вина, которые там производят. По сервису — на любителя, но нам не нужны шикарные турецкие отели.