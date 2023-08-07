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«Мeдуз тут, кaк пельменей в кастрюле»: стоит ли ехать отдыхать на Азовское море

В чем Ейск и Таганрог не уступают черноморским курортам

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Курортный сезон на азовском побережье длится с начала мая по конец сентября

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Черноморское побережье под влиянием стихий и геополитики стало рискованным местом для летнего отдыха в этом году. Может, это повод выбрать Азовское море? Опрошенные читатели 161.RU назвали плюсы и минусы отдыха на не менее популярных южных курортах.

Плюсы

Отдыхать на азовском побережье дешевле. Поэтому туда часто едут семьи с детьми и молодежь — те, кто ищет доступный и недорогой отдых. Спойлер: в этом году многие рассказали, что кое-где на азовском побережье цены всё же кусаются. Плюсами многие назвали чистый воздух и песчаные пляжи, которых на Черном море гораздо меньше. Само море теплое, солнечных дней в этом году тоже побольше. Неглубокое дно у побережья — тоже плюс, важный для семей с детьми. Особенно интересно малышам будет в аквапарках, построенных прямо на побережье.

Самыми интересными местами на Азовском море наши читатели называют города Таганрог, Ейск и Приморско-Ахтарск, полуостров Тамань, поселки Ильич и Кучугуры, провинциальный городок Щелкино на востоке Крыма, станицы Голубицкая и Должанская.

Летом в Ейск также съезжаются любители виндсерфинга и все желающие, которые хотят обучиться этому виду спорта

Летом в Ейск также съезжаются любители виндсерфинга и все желающие, которые хотят обучиться этому виду спорта

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— Очень понравился Ейск — зеленый, спокойный городок. Просто нужно понимать, где останавливаться, понимать, где находится море. Пользуйтесь картой, — рассказывает ростовчанка Лилия. — Море мелкое, но очень теплое. Готовят вкусно, есть недорогие места, в том числе и в центре. Были в большом Парке имени [циркового артиста и силача] Ивана Поддубного. Там вообще многое посвящено ему, так как он последние 22 года жил в Ейске и там же умер. Парк [Поддубного] напоминает наш Парк Островского, но больше развлечений. Шашлык там вкусный. Когда мы открыли карту, увидели, что еще есть дельфинарий, аквапарк, но уже не было времени идти. Автобусы ходят часто — ни разу не ждали. Еще есть Ейская коса, где находится очень много баз.

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В Ейске много жилья под сдачу. Для искушенного туриста — даже частные комплексы с бассейнами и ресторанами. Любой вариант так или иначе обойдется намного дешевле аналогов в Сочи, Анапе и других черноморских курортов.

— Мы отдыхали на Павло-Очаковской косе. Там песчаный берег, и нам очень понравилось, — рассказала другая наша читательница. — Выход на море великолепный, есть теплые бассейны, мангальная зона, беседки. Когда мы въехали, то были приятно удивлены, что номер оснащен всем необходимым. Бассейн разделен для детей и взрослых. Повсюду зелень не хуже, чем в Сочи. Мы брали шестиместный номер, и он нам обошелся 6 тысяч рублей с копейками. Домики ближе к морю стоят чуть дороже. Местные сказали, что цены поднялись только в этом году, но всё равно сервис был на высшем уровне. Мы минусов не заметили. Только плюсы.

Большинство ценят хорошую погоду и места для развлечения семей с детьми

Большинство ценят хорошую погоду и места для развлечения семей с детьми

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На базах можно снять домик с бассейном

На базах можно снять домик с бассейном

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— Ейск в двух часах езды от Ростова, — поделилась впечатлениями Евгения. — Отличное место для отдыха с маленькими детьми или для пенсионеров. Море теплое, неглубокое, песчаные пляжи, есть все развлечения для детей, цены приемлемые. На Должанской косе, конечно, море глубже, но нет никакой инфраструктуры.

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— Мы два раза ездили в Ейск, очень атмосферный городок.

— В Ейске отдыхаем в основном. Очень нравится, что не глубоко, так как я плаваю плохо, а сын умеет. Но ему тоже очень нравится в Ейске, — пишет другая читательница.

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Есть поклонники и у Таманского полуострова. Судя по отзывам отдыхающих, чаще других туристов привлекает станица Голубицкая, где расположен крупнейший аквапарк на Азовском море.

— Нам не нужно никакого Черного моря. Моя семья, в которой трое детей, просто с ума сходит от Голубицкой. Первое, что мы делаем, когда приезжаем — купаемся в море. Потом заселение и прочее, — рассказала ростовчанка Илона. — Нам с мужем тоже очень нравится. Попробовать стоит вина, которые там производят. По сервису — на любителя, но нам не нужны шикарные турецкие отели.

Илона рекомендует посетить комплекс «Атамань», где реконструированы сцены из жизни кубанского казачества, и другие местные музеи.

— Павло-Очаковская коса — отличное место. Были на прошлых выходных. Вода не грязная, ну зеленая немного от водорослей, — рассказывает Татьяна. — Пляж бесплатный, но ухоженный, с зонтиками и беседками. Дети были в восторге. А в Должанской есть пляж «Казачий хутор» — тоже бесплатный и со всей необходимой инфраструктурой.

Ростовчане часто отдыхают в соседнем Таганроге.

— Удобно, потому что мы близко — сели и на выходные поехали. Мелко, и детишкам нравится, — поделился своими впечатлениями наш читатель Денис. — По ценам нормально: 350 рублей — в бассейне и 200 рублей — для детей. Море мутноватое, но теплое. Очень интересные экскурсии по городу.

Самые предприимчивые находят варианты охватить сразу два моря.

Село Каменское — песчаный рай приазовского Крыма

Село Каменское — песчаный рай приазовского Крыма

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— Каменское в Крыму. Поезжайте на самую узкую шею между Азовским морем и Черным. Если на машине, то купайтесь сразу в двух морях, — рекомендует другой наш подписчик. — Везде шикарный песочек и широкие пляжи. Арабатская стрелка — все сюда едут на рыбалку за пиленгасом.

А вот ростовчанка Мария уже 10 лет отдыхает в Кучугурах и уверена, что нет лучше места для отдыха хоть с семьей, хоть вдвоем.

— Есть мнение, что Азовское море полезное, кроме того что там морской воздух сам по себе полезен для легких. Особенно оно полезно, когда купаешься в ветреную погоду — прибой поднимает со дна моря весь целебный ил, — считает девушка. — Небольшой поселок Кучугуры расположен рядом с Анапой. Нам нравится, что мы вроде и на Азовском отдыхаем, а когда хотим, едем на Черное. Правда, останавливаемся всё равно в Кучугурах — там нет большого количества людей. Там не найдешь сетевых отелей, больших пансионатов и санаториев. Всё тихо и уютно. Зачастую останавливаемся у одного и того же человека в небольшом гостевом домике.

Минусы

В середине лета, когда приходит жара, Азовское море начинает цвести, превращая купание не в самое приятное занятие. Другая проблема — медузы. Из-за снижения уровня кислорода в нагретой воде летом погибает рыба — тушки выбрасывает на пляжи. Поэтому впечатления многих наших читателей противоположны тем, кто видит только плюсы.

— Хуже Азовского моря еще ничего не придумали, — считает Евгений.

— Хотели как-то съездить на Должанскую косу или в Ейск. Потом увидели, что цены стали, как в Сочи, и передумали, — жалуется Юлия. — Скажу так: ***** в край те, кто сдает жилье и вообще торгует там. Дешевле за границу поехать.

Другие подписчики отмечают, что цены взлетели не только на азовских курортах.

— На севере Крыма есть прекрасное грязевое озеро Чокрак, но цены в этом году просто космос как взлетели. Отдых на Азовском море обычно обходился в два раза дешевле.

— Ну и разве это норма — брать жилье, в котором ты, по сути, только ночуешь, и платить за него 4 тысячи в сутки, — сетует другой читатель. — Такие цены в Абхазии, но там и море, и природа в разы лучше.

Туристы с удовольствием фотографируются с медузами

Туристы с удовольствием фотографируются с медузами

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Берег засыпан медузами

Берег засыпан медузами

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Туристы жалуются, что из-за жаркой погоды вода начинает резко цвести и рыба выбрасывается на берег. Зрелище то еще, да и запах не самый приятный.

— Скажу про Павло-Очаковскую косу. Пляж хороший, но много птичьих перьев и дохлой рыбки. Были там на прошлой неделе.

Ростовчанка Алиса отметила, что в минувшие выходные на косе было многолюдно.

Девушка отметила красоту моря ночью

Девушка отметила красоту моря ночью

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— Мы были вечером. Море ну очень грязное. Много водорослей и ила, поэтому не купались, — рассказала она. — Но при этом много людей купались — там есть сапсерфинг и какие-то покатушки с парусом. Это прикольно, пляж чистый, кстати. Есть биотуалеты на территории, кафе, но мы не ели там. Если просто ножки помочить и на воду посмотреть — супервариант, но прям на две недели я бы туда не поехала, потому что там нечего делать вообще.

— Были на выходных на Должанке. С одной стороны косы три дня был шторм, с другой — медузы по пять килограммов. Хорошо, что бассейн был в отеле. Море воняет рыбой тухлой. Короче, такое себе море, — рассказали недовольные отдыхом туристы.

— Должанка — это экономвариант. В палатках — кайф. Но в этом году там какие-то медузы-гиганты. Скажу, что Азовское море уже цветет вовсю.

Некоторые медузы достигали <nobr class="_">7–8 килограммов</nobr>

Некоторые медузы достигали 7–8 килограммов

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— Тут медуз, кaк пельменей в кастрюле. И здopoвыe. И зaпax вдoль бepeгa, мягкo гoвopя, ocoбый, — делится впечатлениями от поездки другой ростовчанин, сопровождая свой рассказ красочными фотографиями.

Размеры медуз в этом году поражают даже искушенных туристов. Такого, отмечают местные, не было давно.

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