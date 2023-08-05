Луна, Сатурн и Юпитер встретятся в небе над Новосибирском — когда наблюдать за явлением

В небе над Новосибирском встретятся Луна, Сатурн и Юпитер. Жители города смогут наблюдать за явлением без телескопа. Об этом сообщили в паблике «Большой новосибирский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте».
— Несколько ночей в начале августа Луна будет располагаться неподалеку от выразительных небесных объектов, которые вместе представят интересную картинку для наблюдателя даже без телескопа, — говорится в сообщении.
В ночь с 5 на 6 августа Луна окажется между Юпитером (слева) и Сатурном (справа), с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа Луна должна быть справа и слева от Юпитера.
Ночью с 30 по 31 августа в небе над Новосибирском взойдет голубая Луна. Это — второе суперлуние в августе. Его пик приходится на 22:52.