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Луна, Сатурн и Юпитер встретятся в небе над Новосибирском — когда наблюдать за явлением

Их можно будет увидеть без телескопа

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Одно из астрономических явлений ожидают сегодня ночью

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В небе над Новосибирском встретятся Луна, Сатурн и Юпитер. Жители города смогут наблюдать за явлением без телескопа. Об этом сообщили в паблике «Большой новосибирский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте».

— Несколько ночей в начале августа Луна будет располагаться неподалеку от выразительных небесных объектов, которые вместе представят интересную картинку для наблюдателя даже без телескопа, — говорится в сообщении.

В ночь с 5 на 6 августа Луна окажется между Юпитером (слева) и Сатурном (справа), с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа Луна должна быть справа и слева от Юпитера.

Ночью с 30 по 31 августа в небе над Новосибирском взойдет голубая Луна. Это — второе суперлуние в августе. Его пик приходится на 22:52.

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