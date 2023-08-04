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«Свежий ветерок»: к Новосибирску приближается похолодание до +13 градусов

В городе на выходных не обещают осадков

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В субботу температура поднимется до +29 градусов

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В Новосибирске на выходных обещают теплую погоду. В субботу температура поднимется до +29 градусов. При это в ночь на понедельник, 7 августа, может похолодать до +13 градусов.

Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, в городе все три дня будет без осадков.

— У нас меняется направление потоков с юго-восточного на южное. На территории области сохраняются небольшие дожди с грозами. Температурный фон опуститься в понедельник, но потом восстановиться. К среде уже будет +23...+28 градусов. Свеженький ветерок будет присутствовать в эти дни, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске в субботу, 5 августа, ночью будет +17...+19 градусов, днем прогнозируют +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

В воскресенье ночью будет +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер северо-восточный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

Понедельник, 7 августа, ночью температура опуститься до +13...+15 градусов, днем обещают +24...+26 градусов. Ветер будет северо-восточный ночью 2–7 м/с, днем обещают 4–9 м/с.

На выходных в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она может накрыть город 5 августа.

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