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СрочноВетер до 19 м/с ожидается в Новосибирской области
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Ветер до 19 м/с: к Новосибирской области приближаются дожди и грозы

При этом в городе сохранится жара

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В регионе возможны дожди

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В Новосибирской области с 3 по 5 августа ожидается ветер с порывами до 19 м/с. При этом в городе синоптики прогнозируют жаркую погоду.

— Однородная воздушная масса не меняется, нет ни фронтов, ни неустойчивостей — ничего. Изменений в трехдневных прогнозах никаких нет, — объяснила НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

В Новосибирске 3 и 4 августа синоптики ожидают преимущественно без осадков, 5 августа днем будут местами небольшой дождь и гроза. Ветер восточного и северо-восточного направления, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с все три дня.

Температуру во все дни также прогнозируют примерно одинаковую: ночью до +17... +19 градусов, днем до +28... +31 градуса.

В Новосибирской области в отдельных районах, по данным синоптиков, будут кратковременные дожди при грозах, местами сильные. Ветер ночью 2–7 м/с с порывами до 13–14 м/с, а днем — 4–9 м/с с порывами до 15 м/с, при грозах могут быть шквалы до 19 м/с. Температура ночью поднимется до +14... +20 градусов, днем — до +22... +32 градусов.

Ранее НГС изучил сервисы по прогнозу погоды и узнал, какая погода ждет новосибирцев всю неделю.

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