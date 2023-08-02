Ветер до 19 м/с: к Новосибирской области приближаются дожди и грозы

В Новосибирской области с 3 по 5 августа ожидается ветер с порывами до 19 м/с . При этом в городе синоптики прогнозируют жаркую погоду.



— Однородная воздушная масса не меняется, нет ни фронтов, ни неустойчивостей — ничего. Изменений в трехдневных прогнозах никаких нет, — объяснила НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.