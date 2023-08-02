Ветер до 19 м/с: к Новосибирской области приближаются дожди и грозы

В Новосибирской области с 3 по 5 августа ожидается ветер с порывами до
— Однородная воздушная масса не меняется, нет ни фронтов, ни неустойчивостей — ничего. Изменений в трехдневных прогнозах никаких нет, — объяснила НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.
В Новосибирске 3 и 4 августа синоптики ожидают преимущественно без осадков, 5 августа днем будут местами небольшой дождь и гроза. Ветер восточного и северо-восточного направления, ночью
Температуру во все дни также прогнозируют примерно одинаковую: ночью до
В Новосибирской области в отдельных районах, по данным синоптиков, будут кратковременные дожди при грозах, местами сильные. Ветер ночью
Ранее НГС изучил сервисы по прогнозу погоды и узнал, какая погода ждет новосибирцев всю неделю.