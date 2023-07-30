«Весь отпуск провели в инфекционной больнице». Как Сочи и Абхазию накрыло эпидемией ротавируса

Ирина из Барнаула оказалась с двумя детьми в сочинской инфекционке, там и прошел практически весь ее отпуск.



— Мы отдыхали в Лоо, питались в столовых, купались в море, покупали на пляже кукурузу, сладости какие-то, ну как обычно на отдыхе. Поэтому источник нашего вируса я не знаю. Детям плохо стало ночью, вызвали скорую, нас увезли в детскую инфекционку, там мы провалялись 10 дней, выписались и домой поехали. Вот такой у нас отдых замечательный получился, — рассказывает Ирина.

Она говорит, что дочерей, 4 и 5 лет, из воды было не вытащить, и, естественно, они ее хлебали, как могли, ныряли и веселились. Инфекционная больница полна такими же бедолагами, которые приехали в Сочи за солнцем и морем, а получили ротавирус. Местных практически там нет, они в море не купаются, особенно в июле и августе.