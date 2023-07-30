«Весь отпуск провели в инфекционной больнице». Как Сочи и Абхазию накрыло эпидемией ротавируса

В Сочи сейчас пик высокого сезона, август на носу, нужно успевать отдохнуть перед долгой российской зимой. Но высокий сезон не только у туристов, но и у ротавируса. Инфекционная больница в Сочи переполнена, многие предпочитают туда не попадать, болеют в отелях, гостиницах и арендованных квартирах. Сочинские аптеки перевыполняют план. В этом году ротавирус в Сочи очень злой — температура держится неделю, ломит кости, слабость, о других подробностях даже писать неприятно. Возможно, сказались потопы. Однако власти Сочи отчитываются — в этом году взято уже порядка 3000 проб морской воды, более 400 из них — с 14 по 20 июля. Все они соответствуют нормам. Контроль качества проводится каждые 10 дней. Согласно санитарным правилам, отбор осуществляется в зоне купания. И всё равно это не спасает. Подробности — в материале SOCHI1.RU.
«Каналья постоянно бежит по пляжу»
В Сочи 26 июля прорвало канализацию недалеко от берега моря. Это уже второй случай за 5 дней. По словам работников Водоканала, аварию спровоцировали подвижки грунта.
— В районе
Всё это бежит в море, и совершенно непонятно, как оно может до сих пор отвечать всем нормам и быть чистым. Читатель SOCHI1.RU прислал в редакцию видео, снятое на городском пляже «Огонек» в Адлере. Из бетонной конструкции набережной торчит труба, из которой время от времени в море стекает зловонная жидкость. В ней плещутся дети, по ней ходят люди.
Именно на этом прекрасном пляже «Огонек» ротавирус подхватила семья Мирских из Москвы, отпуск пришлось срочно прервать, организм пятилетней дочери плохо справлялся с болезнью. Обращаться к сочинским врачам москвичи не стали, первым рейсом улетели из Сочи.
— Там канализация постоянно бежит по пляжу, сначала не обращали внимания, думали, речка, может, какая-то, вони откровенной вроде бы и не было, а потом она появилась. Мы ровно два дня отдыхали, а потом тяжело заболели все по очереди. При этом мы не питались в столовых и кафе, у ребенка и моего мужа специальное питание из-за заболевания, всё готовили сами. После купания руки обрабатывали антисептиком, воду для питья покупали дорогую в аптеке. Казалось бы, все меры предосторожности приняли, но первой заболела дочка, — говорит Елена Мирская. — А потом слегли все. Связались со своим врачом в Москве, он назначил лечение, три дня пролежали в апартаментах, которые снимали. Но дочери становилось только хуже, поэтому приняли решение срочно возвращаться домой.
— Девочка лежит как тряпочка, не пьет и не ест. У всей семьи температура 39,5, которую никак не сбить. По приезде я и дочь загремели в инфекционку. У ребенка обезвоживание страшное. Мы этот отпуск запомним на всю жизнь. Самое интересное, что и соседи наши все слегли после купания в море, — говорит Елена.
Она взяла с собой в бутылке морскую воду из Сочи и хочет, как только придет в себя, сдать ее на анализ, чтобы реально определить опасность.
Ирина из Барнаула оказалась с двумя детьми в сочинской инфекционке, там и прошел практически весь ее отпуск.
— Мы отдыхали в Лоо, питались в столовых, купались в море, покупали на пляже кукурузу, сладости какие-то, ну как обычно на отдыхе. Поэтому источник нашего вируса я не знаю. Детям плохо стало ночью, вызвали скорую, нас увезли в детскую инфекционку, там мы провалялись 10 дней, выписались и домой поехали. Вот такой у нас отдых замечательный получился, — рассказывает Ирина.
Она говорит, что дочерей, 4 и 5 лет, из воды было не вытащить, и, естественно, они ее хлебали, как могли, ныряли и веселились. Инфекционная больница полна такими же бедолагами, которые приехали в Сочи за солнцем и морем, а получили ротавирус. Местных практически там нет, они в море не купаются, особенно в июле и августе.
— Мы на реки лучше, они чистые и прохладные. И там нет такого количества народу, ведь они там писают все массово в это море. Мы знаем места, где уединиться в тишине. Каждый год одно и тоже — вспышка ротавируса. Сколько знакомых приезжают к нам, никого эта участь не минует. Как можно себя обезопасить в море? Да никак! Одну каплю морской воды достаточно проглотить, чтобы вирус подцепить, — говорит жительница Сочи Анна Беляева.
Абхазию — Страну Души запомним навсегда
В Абхазии не лучше. За последние две недели около 300 детей подхватили ротавирусную инфекцию на абхазском курорте Гудаута, об этом рассказала главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.
— Ежесуточно у нас поступает до 30 человек с ротавирусной инфекцией. Большая их часть — это постояльцы гостиницы «Россия». Это связано с тем, что в России вакцинации от ротавирусной инфекции не проводится, а наши дети прививаются. В основном местные дети на море нечасто купаются, — сообщила Инга Чанба.
Правда, потом власти Абхазии эту информацию опровергли, заявив, что ситуация с ротавирусной инфекцией в республике под контролем. Но люди продолжают болеть вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом.
Семья Спиридоновых из Перми дружно слегла с ротавирусом на четвертый день отпуска и что-то сильно испугалась, ведь находятся в другой стране. Двое детей-подростков с высокой температурой и непрекращающейся рвотой. Попытались получить медицинскую помощь в Гагрской районной больнице, но там от них отмахнулись, мол, засуньте свои российские полисы ОМС сами знаете куда. Посоветовали вызвать скорую.
— Мы вызвали скорую, приехала доктор сразу с недовольством, что мы ее от важных дел отвлекаем. Якобы ей за российских пациентов никто не платит и вообще надоели тут со своим поносом, всех не вылечишь. Но сжалилась и выписала лечение, которое не очень помогло. Консультировались у знакомых докторов со своего города, они нас на ноги поставили. Хочу ответственно заявить, в Абхазии на медицинскую помощь не надейтесь. А болеют там действительно массово, у нас весь отель по очереди слег, при этом питались мы все в разных местах, — рассказала Наталья Спиридонова.
Наталья и Евгений Дубцовы из Подмосковья выпили абхазского заводского вина и отравились. Сначала Наталья, потом Евгений.
— Мы пошли в кафе и заказали вино и чачу, нам принесли открытую бутылку «Чегема». Я пила вино, а муж — чачу. Половину бутылки забрала с собой, ночью мне стало так плохо, что поднялась температура. Мы решили, что это ротавирус, на следующий день муж допил мое вино и тоже слег. Мы везде читали, что с рук вино в Абхазии покупать нельзя. Поэтому взяли фабричное. И вот, пожалуйста, три дня пролежали в номере, — рассказывает Наталья.
Елена Гаврилова из Иркутска утверждает, что им стало плохо после посещения ресторана в Пицунде. Заказывали салаты и горячее, вроде всё было свежее, алкоголь не пили, правда, в море активно купались, а потом весь отпуск провели в обнимку с унитазом.
— Я поняла, что ездить в Сочи и Абхазию в конце июля, в августе нельзя. Сколько общались с другими туристами, практически все наши братья по несчастью: кто-то после купания в море заболел, кто-то — после общепита. Мы оставшийся отпуск на хлебе и воде провели, да и то ее покупали в магазине, из крана воду пить тут категорически запрещено. Я не знаю, что это за вирус или отравление, но так плохо мне не было никогда, — говорит Елена.
Кстати, очистные сооружения в Сухуме были единственными во всей республике. Построили их еще в начале