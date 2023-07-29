Как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать? Объясняем в коротком видео

Но какую бы методику вы ни выбрали, помните, что не все грибы в лесу еще можно собирать. И мы сейчас не про поганки и прочие ядовитые. Есть такие, за сбор которых можно напороться на серьезный штраф (его ввели как раз незадолго до грибного сезона). Кстати, недавно мы предлагали пройти тест и проверить, знаете ли вы, что можно и нельзя делать в лесу, — всего несколько правильных ответов спасут не только ваш кошелек, но и жизнь.