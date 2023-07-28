Температура выше нормы: как закончится июль в Новосибирске — синоптики составили прогноз

В Новосибирске в ближайшие дни будет теплая погода, но к вечеру могут идти дожди с грозами. Синоптики Западно-Cибирского метеоцентра рассказали, как закончится июль.

— Неустойчивость атмосферных процессов влечет то, что во второй половине каждого из трех дней активно развивается кучево-дождевая облачность. И к вечеру ждем дожди. Температурный фон сохраняется в пределах +22...+28 градусов. Он выше средней нормы на 1–3 градуса, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.