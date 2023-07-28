Температура выше нормы: как закончится июль в Новосибирске — синоптики составили прогноз

В Новосибирске в ближайшие дни будет теплая погода, но к вечеру могут идти дожди с грозами. Синоптики Западно-Cибирского метеоцентра рассказали, как закончится июль.
— Неустойчивость атмосферных процессов влечет то, что во второй половине каждого из трех дней активно развивается кучево-дождевая облачность. И к вечеру ждем дожди. Температурный фон сохраняется в пределах +22...+28 градусов. Он выше средней нормы на 1–3 градуса, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В субботу, 29 июля, ночью обещают +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь и гроза. Ночью 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
В воскресенье, 30 июля, кратковременные дожди и местами гроза. Ночью +16...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер обещают юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В понедельник, 31 июля, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью будет +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов, ветер северо-западный 4–9 м/с, местами до 14 м/с.
В Новосибирске в августе ожидается теплая погода, но в течение одной недели возможны ежедневные дожди. Такой прогноз составили специальные погодные сервисы.