В Турции пожары и землетрясения, в Сочи — ротавирус. Куда ехать российским туристам этим летом

Летом 2023 года у россиян довольно сложный выбор, куда отправиться на отдых. И если раньше нелегко было выбрать потому, что туристических направлений было очень много, то теперь список мест, где можно понежиться у моря, сузился до предела. В основном людям сейчас приходится выбирать между курортами Краснодарского края или Крыма и средиземноморскими в Турции.
Стоимость путевок этим летом уже сравнялась — дорого везде. Не обходится без неприятностей: в Краснодарском крае — ливни и ротавирус, Крымский мост периодически попадает под обстрел, а в Турции — небывалая жара и лесные пожары.
«Детей рвет и диарея»
В начале июля на российское побережье Черного моря обрушился сильнейший ливень. В Сочи за короткое время выпало около
Ливни, шквалы, град, потоп, штормовое море и смерчи — несколько дней отдыхающие в Краснодарском крае переживали не за удачный отпуск, а за собственную жизнь. Особенно в Адлерском, Хостинском, Туапсинском районах Сочи.
После того как стихия успокоилась и туристический сезон вернулся более-менее в свое русло, люди заговорили о другой проблеме — вместе со сточными водами в море могли попасть возбудители различных заболеваний. Специалисты по санитарной оценке заявляли, что купающиеся могут подцепить ротавирус, особенно дети.
Россиянка, которая пожелала остаться анонимной, этим летом решила поехать в Сочи с тремя детьми. Через пару дней отдыха на вопрос подруги, как отдых, она написала: «Хреново, ждем скорую. Детей, 1,5 и 4,5 года, рвет и диарея». Она вызвала неотложку и прождала ее больше
— Приезжала скорая. Тут еще так интересно госпитализируют — на одного ребенка должен быть один взрослый. Поэтому от госпитализации мы отказались, дети сейчас более-менее нормально себя чувствуют, их не рвет. Мне выдали рецепт, я бегом побежала в аптеку, потому что не рассчитывала, что некоторые лекарства здесь мне понадобятся. Завтра с утра мы поедем в
Аномальная жара и лесные пожары
Турция в эти дни стала местом сосредоточения природных катаклизмов. Во второй декаде июля страну накрыла небывалая жара, которую принес африканский антициклон. После этого в Бодруме и Кемере начались сильные лесные пожары, в Адане произошло мощное землетрясение, которое почувствовали также живущие в Мерсине россияне. Туристы наблюдали с пляжа в Коньялты и из отелей в Кемере за тушением пожара.
— Горит — капец! — сообщила живущая в Анталье Елена Дагли. — Я на улице еще не была, как раз вечером на пляж собралась. А так всё хорошо, слышала про землетрясение сегодня утром, но ничего не почувствовала.
— Горы Кемера заволокло дымом от пожаров, — уточнила москвичка Ольга Кузнецова. — Дымится в паре километров от отелей, где безмятежно отдыхают туристы. Многие даже не знают о пожарах, дым не доходит, а за новостями не следят. Но над головами сегодня летали пожарные вертолеты.
Также туристы в Кемере заметили рыбу с торчащими из воды плавниками, которую отдыхающие приняли за акулу и попытались отогнать, кидая в нее камни с берега. После этого ученые-океанологи заявили, что это была не акула, а рыба-гарпун, которая обитает в Средиземном море, однако крайне редко подплывает так близко к берегу.
— Рыба-гарпун — это вид, представители которого могут достигать 2,5 метра в длину, напоминая рыбу-меч, обычно со спинным плавником и верхней долей хвостового плавника, торчащими из воды. Этот вид питается другой рыбой, например сардиной и ставридой, которая обитает вдоль побережья. Рыба-гарпун — это очень редкий вид в Средиземном море, она людям не причиняет вреда, — подчеркнул член ученого совета Университета Акдениз, профессор Мехмет Гёкоглу.
Можно ли вернуть деньги
Большинство россиян бронируют отели сильно заранее — за несколько месяцев до начала туристического сезона. Как правило, люди оплачивают стоимость путевки полностью, в некоторых случаях — 50%. Мы узнали у специалистов, можно ли сдать их и вернуть потраченные средства, если нужно ехать в отпуск, а там разбушевалась стихия.
— Вернуть свои деньги, даже ссылаясь на природные катаклизмы, очень непросто, да и сразу это сделать не получится, — объясняет вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Наверняка есть такие туристы, для которых найти средства на новый отдых, не получив уже уплаченные, — не проблема. Но процент их тоже не высок. Большинство же остается на месте, несмотря на разгул стихии: пережидают непогоду в отелях и продолжают, насколько возможно, отдыхать.
Изменился ли спрос?
Некоторые сотрудники туриндустрии считают, что природные катаклизмы не влияют на спрос. Россияне продолжают по-прежнему активно ехать по популярным маршрутам — в Сочи, Крым, Турцию и Египет.
— После трагедии спрос на путевки в Египет практически не изменился. Трагедия случилась с релокантом, и надо вспомнить о том, что в прошлом году австрийка и еще одна женщина подверглись нападению акул. Но напрямую это никак не повлияло на турпоездки россиян. Продажи как шли, так и идут, — пояснил вице-президент союза Юрий Барзыкин. — Египет по-прежнему остается в пятерке стран, куда продается больше всего путевок в нашей стране. На спрос у россиян влияют основные факторы: цена, качество и регулярное авиасообщение. Этот случай потряс всех, но тем не менее жизнь идет дальше.
Глава ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что природные неурядицы не отпугнули россиян от морских курортов — люди не стали сдавать путевки или переориентироваться на другие, менее теплые направления.
— Ничего не изменилось, спрос на путевки достаточно высокий традиционно, — уточнил эксперт. — Так как мы жители северной страны, то мы, безусловно, стремимся в тепло. Это и показывает тот спрос, который существует на сегодняшний день на этих направлениях.
Напомним, сильные пожары помешали отдыху россиян в Турции два года назад — туристов даже эвакуировали из отелей. Люди рассказывали, как шли на море купаться, а в воду падал пепел.
Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте — и съел ее с хлебом.
До этого мы рассказывали про пробки на Крымском мосту, про то, как очистилось море после взрыва на Каховской ГЭС и почему тонет Сочи.