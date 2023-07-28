В Турции пожары и землетрясения, в Сочи — ротавирус. Куда ехать российским туристам этим летом

«Детей рвет и диарея»

В начале июля на российское побережье Черного моря обрушился сильнейший ливень. В Сочи за короткое время выпало около 80 мм осадков, трассу в Адлере затопило дождем, а в поселке Мирном ушли под воду десятки автомобилей.



Ливни, шквалы, град, потоп, штормовое море и смерчи — несколько дней отдыхающие в Краснодарском крае переживали не за удачный отпуск, а за собственную жизнь. Особенно в Адлерском, Хостинском, Туапсинском районах Сочи.

