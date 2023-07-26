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Грозы, дождь и жара до +29 градусов: какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня

Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер

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В городе в ближайшие три дня могут быть грозы

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Новосибирск накроют дожди и грозы в ближайшие три дня, но погода останется стабильно теплой до +29 градусов. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 14 м/с.

— Синоптическая ситуация мало меняется, процесс однородный, малоподвижная воздушная масса, никуда ничего не смещается. Изменения идут от ночи ко дню, развивается облачность в течение дня, может быть шквалистый ветер при грозах, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре.

В четверг, 27 июля, погода в городе будет преимущественно без осадков, во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер ожидают западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура ночью поднимется до +16 ... +18 градусов, днем до +27 ... +29 градусов.

28 июля, в пятницу ожидают кратковременный дождь и грозу. Ветер будет западным, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +16 ... +18 градусов, днем +25 ... +27 градусов.

В субботу, 29 июля, прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Ветер также будет западным 4-9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью поднимется до +16 ... +18 градусов, днем до +26 ... +28 градусов.

Ранее в МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погоды.

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