Грозы, дождь и жара до +29 градусов: какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня

Новосибирск накроют дожди и грозы в ближайшие три дня, но погода останется стабильно теплой до +29 градусов. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 14 м/с.
— Синоптическая ситуация мало меняется, процесс однородный, малоподвижная воздушная масса, никуда ничего не смещается. Изменения идут от ночи ко дню, развивается облачность в течение дня, может быть шквалистый ветер при грозах, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре.
В четверг, 27 июля, погода в городе будет преимущественно без осадков, во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер ожидают западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура ночью поднимется до +16 ... +18 градусов, днем до +27 ... +29 градусов.
28 июля, в пятницу ожидают кратковременный дождь и грозу. Ветер будет западным, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +16 ... +18 градусов, днем +25 ... +27 градусов.
В субботу, 29 июля, прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Ветер также будет западным 4-9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью поднимется до +16 ... +18 градусов, днем до +26 ... +28 градусов.
Ранее в МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погоды.