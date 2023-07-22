«Плюс 53 °C на солнце». Стоит ли этим летом ехать в Турцию и как себя чувствуют прибывшие туристы

Этим летом в мире не обходится без погодных аномалий. Пока Москву заливает, Анталья изнывает от небывалой жары. О том, что происходит на одном из доступных россиянам заграничных курортов, рассказали отдыхающие и синоптики.
Туристы, которые улетели в середине июля в Анталью, жалуются на небывалую жару. Москвичка Марина после окончания учебного года регулярно летала на Средиземное море — отдохнуть недельку от работы. Девушка призналась, что раньше такой жары не было в это время года.
— Прилетели, и уже когда выходили из самолета, нас просто обожгла жара, воздух был раскаленный! В тот момент у меня было желание зайти обратно в самолет или поскорее спрятаться в спасительную тень. Очень много находимся в отеле — днем на улицу выйти просто невозможно. Даже зонтики на пляже не спасают от жары, хочется сидеть в море по самые уши, благо хоть оно прохладное, — недовольна погодными капризами Марина.
— В первый же день мы получили ожоги, хотя густо мазались солнцезащитным кремом, — сетует россиянка на одном из форумов.
Природные аномалии шокируют и самих жителей Турции, привычных к высоким температурам летом. Елена живет в Анталье несколько лет и признаётся, что такой сильной жары еще не встречала.
— В субботу было
Между тем эксперты прогнозировали, что июль
— Температурный рекорд в Турции был в
Он добавил, что температурные аномалии наблюдаются и в Америке, и в Европе. Об этом же заявил MSK1.RU научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он объяснил причину происходящих скачков погоды.
— На всем юге Западной Европы и чуть восточнее: на Балканах, в Греции — действительно высокая температура, поскольку гребень высокого давления обусловливает облачную погоду, и солнечные лучи сейчас очень хорошо прогревают почву, это тепло передается в воздух. Еще на юг Западной Европы перемещается очень жаркий воздух из Сахары, но это касается в основном Италии, Испании, Греции. Поэтому в Турции тоже жарко по определению, — объяснил метеоролог.
Медики напоминают россиянам, которые купили путевки в Турцию, максимально соблюдать меры предосторожности и не находиться на солнце с 12 до
— Июль и август в Турции — самые жаркие месяцы в году по климату, поэтому ждать, что на севере Средиземного моря будет прохладно, не стоит. Нормальная жаркая погода там должна быть — и будет.
Сразу в нескольких регионах России последние дни выдались (или только будут) аномально жаркими: в частности, это Курганская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Омская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Мы подробно рассказывали о том, чего ожидают от погоды этим летом синоптики, и приводили подробный прогноз.