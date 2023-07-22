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«Плюс 53 °C на солнце». Стоит ли этим летом ехать в Турцию и как себя чувствуют прибывшие туристы

Небывалая жара обрушилась на курорты Средиземного моря

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От небывалой жары в Турции страдают даже котики

От небывалой жары в Турции страдают даже котики

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Этим летом в мире не обходится без погодных аномалий. Пока Москву заливает, Анталья изнывает от небывалой жары. О том, что происходит на одном из доступных россиянам заграничных курортов, рассказали отдыхающие и синоптики.

Туристы, которые улетели в середине июля в Анталью, жалуются на небывалую жару. Москвичка Марина после окончания учебного года регулярно летала на Средиземное море — отдохнуть недельку от работы. Девушка призналась, что раньше такой жары не было в это время года.

— Прилетели, и уже когда выходили из самолета, нас просто обожгла жара, воздух был раскаленный! В тот момент у меня было желание зайти обратно в самолет или поскорее спрятаться в спасительную тень. Очень много находимся в отеле — днем на улицу выйти просто невозможно. Даже зонтики на пляже не спасают от жары, хочется сидеть в море по самые уши, благо хоть оно прохладное, — недовольна погодными капризами Марина.

— В первый же день мы получили ожоги, хотя густо мазались солнцезащитным кремом, — сетует россиянка на одном из форумов.

В такую жару лучше лежать не на пляже, а в тени красивых деревьев

В такую жару лучше лежать не на пляже, а в тени красивых деревьев

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Природные аномалии шокируют и самих жителей Турции, привычных к высоким температурам летом. Елена живет в Анталье несколько лет и признаётся, что такой сильной жары еще не встречала.

— В субботу было +53 °C на солнце. Все мои знакомые повыставляли с пляжа фотки, где такая температура. В машине у мужа показывало 47 °C, но она же в тени стояла. В субботу сходила на базар, чуть не умерла от жары. И сейчас продолжается то же: оно вроде бы +42 °C, но по ощущениям больше. Рано утром было еще ничего, градусов 35, идти хоть куда-то можно, — рассказывает девушка.

Днем на пляже — ни души

Днем на пляже — ни души

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Между тем эксперты прогнозировали, что июль 2023-го в Турции станет намного жарче, чем в предыдущие годы. Метеорологи и местные СМИ предупреждали еще 9 июля о приходе африканского антициклона и повышении температуры воздуха до 45–50 °C. Бить температурные рекорды страна начала с 12 июля, пострадали любимые россиянами курорты на Средиземном и Эгейском морях, а также Стамбул.

— Температурный рекорд в Турции был в 2021 году49,1 °C. Это лето будет более жарким, температура воздуха может достигать 50 °C. Эта жара будет недолгой, но такая погода будет сохраняться с перерывами до середины августа. И в целом в Турции август будет жарким, — отметил директор исследовательского центра климатической политики Университета Богазичи Левент Курназ.

Он добавил, что температурные аномалии наблюдаются и в Америке, и в Европе. Об этом же заявил MSK1.RU научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он объяснил причину происходящих скачков погоды.

— На всем юге Западной Европы и чуть восточнее: на Балканах, в Греции — действительно высокая температура, поскольку гребень высокого давления обусловливает облачную погоду, и солнечные лучи сейчас очень хорошо прогревают почву, это тепло передается в воздух. Еще на юг Западной Европы перемещается очень жаркий воздух из Сахары, но это касается в основном Италии, Испании, Греции. Поэтому в Турции тоже жарко по определению, — объяснил метеоролог.

В Анталье пекло даже вечером

В Анталье пекло даже вечером

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Медики напоминают россиянам, которые купили путевки в Турцию, максимально соблюдать меры предосторожности и не находиться на солнце с 12 до 16 часов, когда оно наиболее активно. Также специалисты советуют не употреблять алкоголь, вместо этого пить больше воды. А глава Росгидромета предупреждает:

— Июль и август в Турции — самые жаркие месяцы в году по климату, поэтому ждать, что на севере Средиземного моря будет прохладно, не стоит. Нормальная жаркая погода там должна быть — и будет.

Сразу в нескольких регионах России последние дни выдались (или только будут) аномально жаркими: в частности, это Курганская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Омская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Мы подробно рассказывали о том, чего ожидают от погоды этим летом синоптики, и приводили подробный прогноз.

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