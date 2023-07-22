«Плюс 53 °C на солнце». Стоит ли этим летом ехать в Турцию и как себя чувствуют прибывшие туристы

— В субботу было +53 °C на солнце. Все мои знакомые повыставляли с пляжа фотки, где такая температура. В машине у мужа показывало 47 °C , но она же в тени стояла. В субботу сходила на базар, чуть не умерла от жары. И сейчас продолжается то же: оно вроде бы +42 °C , но по ощущениям больше. Рано утром было еще ничего, градусов 35, идти хоть куда-то можно, — рассказывает девушка.