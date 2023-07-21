Сибирячка вырастила у себя на огороде огурдыню — что это такое и как ее едят

Жительница Новосибирска вырастила у себя необычный плод — растение называется огурдыня. Как можно догадаться из названия, это гибрид дыни и огурца.
— Семена привезены из Луховицы. Обещают, что плод будет 800 граммов, ждем, — отметила читательница НГС Лилия.
Агроном Людмила Шубина отметила, что огурдыня становится достаточно популярным растением. В Италии это уже очень популярный овощ. Урожай собирают начиная с середины августа.
Как вырастить огурдыню
Выращивание огурдыни мало чем отличается от ухода за огурцом.
— Семена очень мелкие. Чем-то похож на дыню, но когда разрезаешь, то вкус пограничный — и не дыня, и не огурец. Мякоть нежная, — отметила Людмила Шубина.
Сеют огурдыню в мае сразу в грунт. Растение теплолюбивое, поэтому выращивать лучше в теплице.
Как ухаживать за огурдыней
В зависимости от сорта огурдыня может весить и
— Огурдыню нужно поливать часто, это влаголюбивое растение, — объяснила агроном.
Но количество воды нужно уже постепенно сокращать, чтобы плод был более сладким. Можно подкормить калийными удобрениями для лучшего развития плодов.
Ранее НГС сообщал, что жительница Новосибирска Кристина Хрустова вырастила из семян маракуйю — растение в этом году на даче зацвело.