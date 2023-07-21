Сибирячка вырастила у себя на огороде огурдыню — что это такое и как ее едят

Жительница Новосибирска вырастила у себя необычный плод — растение называется огурдыня. Как можно догадаться из названия, это гибрид дыни и огурца.

— Семена привезены из Луховицы. Обещают, что плод будет 800 граммов, ждем, — отметила читательница НГС Лилия.