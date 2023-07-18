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Сибиряк нашел в лесу гриб-мутант и приготовил из него тазик икры — семья мужчины в восторге

На почти килограммовый гриб новосибирец наткнулся случайно

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Сибиряк нашел в лесу белый гриб-мутант

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Житель Новосибирска Евгений Тимофеев нашел в лесу по дороге к Гусинобродскому шоссе огромный белый гриб весом 954 грамма.

— Я отыскал его случайно, когда изучал новые грибные места. Уже начал выходить из леса и внезапно наткнулся в траве на этого мутанта. Несомненно, обрадовался такой удаче, — рассказал Евгений НГС.

По словам сибиряка, гриб оказался абсолютно чистым, червей и гнили в нем не было. Хотя мужчина на это не надеялся: сначала думал, что переросток будет «червивым насквозь».

— Родные очень рады. Вот только обрабатывать грибы мало кто любит, но это уже обратная сторона медали, — отметил Евгений.

Из белого гриба Тимофеевы приготовили 3 банки икры — каждая по 350 граммов.

И это не весь улов Евгения за последнее время. Всего из собранных в начале этой недели грибов его семья сделала шесть банок икры.

Еще одна жительница Новосибирска нашла редкий и необычный гриб «бесстыдник», который источает неприятный запах и имеет вкус огурца.

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