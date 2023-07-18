Сибиряк нашел в лесу гриб-мутант и приготовил из него тазик икры — семья мужчины в восторге

Житель Новосибирска Евгений Тимофеев нашел в лесу по дороге к Гусинобродскому шоссе огромный белый гриб весом 954 грамма.

— Я отыскал его случайно, когда изучал новые грибные места. Уже начал выходить из леса и внезапно наткнулся в траве на этого мутанта. Несомненно, обрадовался такой удаче, — рассказал Евгений НГС.

