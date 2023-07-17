Ждем +30 градусов и грозу: какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни

Новосибирские синоптики ожидают теплую погоду на ближайшие два дня, но в четверг город могут накрыть гроза и дождь. Самым теплым днем должна стать среда, воздух прогреется до
— Ждем хорошую погоду, без осадков на предстоящие двое суток. С
По данным специалистов, во вторник, 18 июля, температура воздуха ночью поднимется до
Среда, 19 июля, будет самым теплым днем с начала недели. Температура ночью существенно поднимется и составит
В четверг, 20 июля, синоптики ждут кратковременный дождь во второй половине дня, местами могут быть грозы. Ночью температура воздуха составит до
— Это небольшие порывы ветра, они связаны с грозами, всегда, когда идут дожди и формируется дождевая область, присутствует порывистость ветра, — объяснила Наталья Кичанова.
15 июля Новосибирск и область засыпало градом, жители заметили ледяные осколки размером с яйцо.