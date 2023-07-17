freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 90.12
eur 101.20
Тема дняПодробности ЧП на Крымском мосту — онлайн
Все новости
Все новости

Ждем +30 градусов и грозу: какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни

Порывы ветра могут достигать 14 м/с

2 627

В ближайшие два дня синоптики не прогнозируют осадки

Поделиться

Новосибирские синоптики ожидают теплую погоду на ближайшие два дня, но в четверг город могут накрыть гроза и дождь. Самым теплым днем должна стать среда, воздух прогреется до +30 градусов.

— Ждем хорошую погоду, без осадков на предстоящие двое суток. С 20 июля днем будет кратковременный дождь, местами гроза, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По данным специалистов, во вторник, 18 июля, температура воздуха ночью поднимется до +13... +15 градусов, днем — до +26... +28 градусов. Ветер прогнозируют северный с переходом на юго-восточный 2–7 м/с.

Среда, 19 июля, будет самым теплым днем с начала недели. Температура ночью существенно поднимется и составит +16... +17 градусов, днем ожидают до +28... + 30 градусов. Ветер сохранится юго-восточный, ночью до 2–7 м/с, днем до 4–9 м/с. Осадки в этот день не ожидают.

В четверг, 20 июля, синоптики ждут кратковременный дождь во второй половине дня, местами могут быть грозы. Ночью температура воздуха составит до +17... +19 градусов, днем — до +27... +29 градусов. Ветер будет южным 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

— Это небольшие порывы ветра, они связаны с грозами, всегда, когда идут дожди и формируется дождевая область, присутствует порывистость ветра, — объяснила Наталья Кичанова.

15 июля Новосибирск и область засыпало градом, жители заметили ледяные осколки размером с яйцо.

По теме

ПогодаСиноптикиПрогнозВетерДождьГроза
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter