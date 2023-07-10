«От 2000 до 6000 рублей за проект»: подростки в Новосибирске ринулись на летнюю работу — как им заработать большие деньги

В Новосибирске подростки увлеклись поиском летней работы. Оказалось, что в одном из приложений для поиска вакансий такой спрос вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас законодательство для устройства на работу несовершеннолетних стало проще — теперь работодателю не нужно обращаться в отдел опеки. НГС изучил рынок вакансий для подростков и выбрал самые интересные, необычные и высокооплачиваемые, а также поговорил с экспертами рынка труда о том, как выбрать работу ребенку и что для этого нужно.
Что можно найти по запросу?
По запросу «Подработка для подростков в Новосибирске» в поисковой системе выпадают различные агрегаторы по поиску работы.
В приложении one2work.ru рассказали, что в этом году на 20% вырос спрос на подработку среди подростков. В компании предоставили данные по Сибирскому федеральному округу.
— Вопрос подработки для молодежи набирает обороты. И возможность иметь статус самозанятого исполнителя, парни и девушки получают официальный доход. За июнь мы закрыли более 500 заявок для наших клиентов, благодаря обращению и регистрации молодых исполнителей от 16 лет. На сегодняшний день на платформе one2work.ru количество таких исполнителей проходят регистрацию и откликаются на заявки на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, — рассказали в компании корреспонденту НГС.
Средний доход за смену для подростков от 1200 до 4300 рублей. В приложении отмечают, подходит ли подработка для подростков.
На сайте SuperJob есть отдельный пунктик «доступно для соискателей 14+», но по нему есть лишь пять вакансий. Подростки могут стать операторами сall-центра с зарплатой до 35 тысяч рублей. Работать предлагают удаленно. Еще удаленно предлагают стать стажером всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Зарплата там составляет 10–13 тысяч рублей. Условия работы, правда, больше подходят студентам, а не школьникам. Именно в Новосибирске вакансий для подростков на SuperJob нет.
В системах агрегаторов Зарплата.ру и hh.ru нет пометки, чтобы искать специальную работу для подростков. Можно набрать в поиск, что работу ищет человек без опыта и высшего образования. Но чтобы узнать, возьмут ли на работу подростка, надо обращаться к соискателю.
Из интересных вакансий на сайте hh.ru есть, например, «выгульщик» собак или догситтер. Получать за такую работу можно от 10 до 20 тысяч рублей. Смены длятся по 4–6 часов по выходным или по вечерам. Также можно устроиться продавцом воздушных шариков. Зарплата от 20 тысяч до 30 тысяч рублей на руки. Предлагают частичную занятость и гибкий график. За 30 тысяч рублей можно устроиться работать продавцом сладостей в парк. За 15 тысяч предлагают работу аниматором (няней) в детскую комнату ресторана. Смены на такой работе по 4–6 часов в день.
От 2000 до 6000 рублей за проект
На платформе «Авито Работа» для поиска вакансий можно использовать специальный фильтр «Для кандидатов от 14 лет». В Новосибирской области таких предложений около 500, в России — 24 тысячи. Чаще всего это вакансии промоутеров, курьеров, работников сетей быстрого питания и продавцов. Кроме того, школьники могут подобрать варианты с учетом своих увлечений.
— Так, подросток, уверенно владеющий навыками работы в графических редакторах, может получить проектную подработку в небольшой дизайнерской компании. Если он успешно выполнит тестовое задание, то будет получать заказы и зарабатывать от 2000 до 6000 рублей за проект. Работодатель готов сотрудничать с начинающим графическим дизайнером независимо от его возраста и образования, — добавила региональный представитель« Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.
Школьникам с навыками моделирования и проектирования, которые знакомы с прикладным творчество, предлагают подработать сборщиком рекламных конструкций: вывесок, табличек, светодиодных букв и так далее. На этой вакансии обещают от 20 тысяч рублей в месяц.
— А работнику по выкладке в магазине инструментов не потребуется никаких особых умений. Его обязанности — размещать товары на полках, проверять наличие штрихкодов и развешивать ценники. Главное условие работодателя — наличие справки по форме 086-у. За месяц здесь можно заработать 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе «Авито Работа».
На «Авито» также есть предложения для ответственных подростков с домашними животными — поработать администратором зоогостиницы или зооняней. Этот вариант подойдет для подработки, так как предусматривает занятость 1–2 дня в неделю. Зарплата рассчитывается по ставке 700 рублей в день плюс проценты от поступлений в кассу.
При этом одной из самых популярных вакансий для подростков остается работа промоутером. Чаще всего компании предлагают выбрать удобный график и район. Зарплата обычно выплачивается раз в день в конце смены. За месяц на такой подработке можно заработать от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Треть школьников собираются работать
Аналитики центра Зарплата.ру рассказали, что летом каждый третий подросток в Новосибирске хочет устроиться на подработку. Специалисты опросили 2200 родителей подростков (14–17 лет) из всех регионов России и узнали, будут ли их дети подрабатывать летом. Утвердительно ответили 35% опрошенных.
— Самые популярные должности — курьер (на этой позиции собираются работать 23% подростков), промоутер (19%), рабочий (15%), продавец (8%), помощник тренера или вожатого (8%), сотрудник пункта выдачи заказов (7%), сотрудник проката (4%), официант (3%). Также по 1–2% получили администратор, уборщик, помощник автослесаря, администратор на аттракционах, автомойщик, помощник в зоомагазине, а кое-кто собирается работать у собственных родителей, — привели статистику в Зарплата.ру.
Многие школьники идут на подработку, чтобы у них было больше карманных денег (62%). Кто-то хочет накопить на крупную покупку (25%) или помочь материально родителям (7%). При этом 2% копят на учебу, а 4% собираются работать для получения опыта взрослой жизни.
Чаще всего школьники рассчитывают на зарплату 10–20 тысяч рублей (40%). Про зарплату меньше 10 тысяч сказали 34% родителей. 21% рассчитывают на зарплату от 20 до 30 тысяч, а 5% на зарплату от 30 до 40 тысяч рублей.
— Большинство родителей (98%) одобряют стремление подростков работать. Из них 56% хотят, чтобы дети учились зарабатывать, 18% рассчитывают, что в результате самостоятельной работы дети научатся уважать труд родителей, 10% хотят, чтобы через работу дети привыкали ко взрослой жизни, а 16% рассчитывают таким образом отвлечь детей от смартфонов, — отметили в Зарплата.ру.
Родителей, которые не одобряют желание ребенка работать, — 2%. Они желают, чтобы дети сосредоточились на учебе. При этом из опрошенных родителей 83% работали в подростковом возрасте.
Упростили законодательство
Екатерина Салостий из «Авито» рассказала также, что чаще всего школьники ищут подработку с тремя целями: заработать свои первые деньги, ближе познакомиться с будущей профессией или занять свободное время. При этом трудоустройство подростков строго регулируется законодательством, в котором есть много требований и ограничений.
— Например, в возрасте 14–16 лет можно работать всего 24 часа в неделю, в 16–18 лет — 36 часов, и это при условии, что школьник отдыхает на каникулах. Если же идет учебный год, то продолжительность рабочей недели становится вдвое меньше. Есть ограничения на переноску тяжестей, на работу в ночное время, на сверхурочные переработки и так далее. Так что ребятам нужно всё это учитывать, особенно в части зарплаты: работа на неполный день будет оплачиваться в меньшем размере, — объяснила Екатерина Салостий.
При этом 1 июня 2023 года процесс трудоустройства подростков стал проще. В Госдуме приняли законопроект, при котором
— Родителям нужно помогать своим детям в поиске подработки: вместе изучать особенности профессии и должностные обязанности, которые придется исполнять подростку; искать вакансии на крупных, зарекомендовавших себя онлайн-сервисах или через службу занятости; обязательно читать отзывы о компании и трезво оценивать размеры заработков, — отметила региональный представитель «Авито Работы» в Сибири.
Школьникам проще всего найти работу на массовых линейных позициях, где быстро обучают новичков и есть неполный рабочий день. Такие варианты чаще всего появляются в продажах, сфере работы с детьми и индустрии гостеприимства. На таких подработках большим плюсом являются ежедневные и еженедельные выплаты.
В последние годы в Новосибирске начал расти спрос на колледжи и техникумы. Школьники хотят быстрее получить профессию и трудоустроиться. НГС решил узнать, насколько популярно среднее специальное образование в Новосибирской области.