«От 2000 до 6000 рублей за проект»: подростки в Новосибирске ринулись на летнюю работу — как им заработать большие деньги

Что можно найти по запросу?

По запросу «Подработка для подростков в Новосибирске» в поисковой системе выпадают различные агрегаторы по поиску работы.

В приложении one2work.ru рассказали, что в этом году на 20% вырос спрос на подработку среди подростков. В компании предоставили данные по Сибирскому федеральному округу.



— Вопрос подработки для молодежи набирает обороты. И возможность иметь статус самозанятого исполнителя, парни и девушки получают официальный доход. За июнь мы закрыли более 500 заявок для наших клиентов, благодаря обращению и регистрации молодых исполнителей от 16 лет. На сегодняшний день на платформе one2work.ru количество таких исполнителей проходят регистрацию и откликаются на заявки на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, — рассказали в компании корреспонденту НГС.

