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А с понедельника до +34 градусов: в Новосибирске в выходные ожидаются дождь и порывистый ветер

Вскоре на смену дождям и грозам придет жара до +34 градусов

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Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

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В Новосибирске в выходные ожидаются дождь и порывистый ветер. Как сообщили НГС в Западно-Сибирском УГМС, осадки продлятся недолго, на смену им придет жара до +34 градусов.

— В регионе в выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами, но уже к понедельнику ждем улучшение, будет преимущественно без осадков. Вся дождевая облачность формируется внутри области. Начиная с понедельника ожидаем улучшение погоды с повышением температур до +29… +34 градусов, — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

8 июля ночью ожидается +18… +20 градусов, днем +23… +25 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, с порывами до 16 м/с. Местами кратковременный дождь и гроза.

9 июля в ночное время температура воздуха за окном составит +15… +17 градусов. Днем ожидается до +24… +26 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с. В городе пройдут кратковременные дожди, местами гроза.

10 июля столбики термометра ночь покажут +14… +16 градусов, днем — +25… +27 градусов. Ветер северо-западный 5–8 м/с. Ночь местами небольшая гроза, днем преимущественно без осадков.

Ранее в Новосибирской области выпал град. Видео ледяных осадков очевидцы опубликовали в Сети.

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