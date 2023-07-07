А с понедельника до +34 градусов: в Новосибирске в выходные ожидаются дождь и порывистый ветер

В Новосибирске в выходные ожидаются дождь и порывистый ветер. Как сообщили НГС в Западно-Сибирском УГМС, осадки продлятся недолго, на смену им придет жара до
— В регионе в выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами, но уже к понедельнику ждем улучшение, будет преимущественно без осадков. Вся дождевая облачность формируется внутри области. Начиная с понедельника ожидаем улучшение погоды с повышением температур до
8 июля ночью ожидается
9 июля в ночное время температура воздуха за окном составит
10 июля столбики термометра ночь покажут
Ранее в Новосибирской области выпал град. Видео ледяных осадков очевидцы опубликовали в Сети.