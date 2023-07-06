«Море грязное, цветет, часто плавает говно»: честные отзывы туристов о российских курортах

— 4 ночи в центре Сочи на двоих обошлись в 11 тысяч, — пишет Дарья, — Съездили в горы, покатались на канатках, очередей не было. Все супер.



Правда, в море Дарья искупаться не смогла — вода была слишком холодная. Впрочем, те, кто приехал к уже теплому морю, заходить в него тоже не рискнули — оно стало грязным, береговую линию центральных пляжей заволокло мусором, и она оказалась полностью непригодной для купания.