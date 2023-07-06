«Море грязное, цветет, часто плавает говно»: честные отзывы туристов о российских курортах

Пока мы, сидя в офисе, собираем буквы в слова, а слова — в тексты, кто-то успевает съездить в отпуск. Мы, конечно, завидуем этим счастливчикам, но зависть — не самое продуктивное чувство (а по некоторым данным еще и грех). Поэтому мы решили спросить у отдыхающих — ну как вам там? В ответ получили порцию рассказов об отдыхе на российских курортах и в ближнем зарубежье. Спойлер: довольны остались не все.
Сочи: море заволокло мусором
Первые пташки отправились на российские юга, не дожидаясь сезона. Одна из таких — наша читательница Дарья из Краснодара. Она побывала в Сочи в начале июня. По словам девушки, всё было чудесно: приятный ценник, красивые горы и мало туристов.
— 4 ночи в центре Сочи на двоих обошлись в 11 тысяч, — пишет Дарья, — Съездили в горы, покатались на канатках, очередей не было. Все супер.
Правда, в море Дарья искупаться не смогла — вода была слишком холодная. Впрочем, те, кто приехал к уже теплому морю, заходить в него тоже не рискнули — оно стало грязным, береговую линию центральных пляжей заволокло мусором, и она оказалась полностью непригодной для купания.
Больше всего возмутило отдыхающих то, что мусор никто не убирал, несмотря на огромные цены за проживание в отеле.
— Один человек стоит, убирает, ему никто не помогает. Запретили купаться, работников не хватает. Отдыхающие приехали, купаться им запрещено, а завтра уезжать, — заявил мужчина, снявший гору мусора в море.
Анапа: «Купайтесь в этом дерьмище»
В Анапе туристы столкнулись с похожей проблемой: на береговой линии водоросли начали цвести с такой силой, что захватили пляж. По словам очевидцев, морская трава очень скользкая и вонючая, что явно мешает купанию и отдыху.
— Береговая линия убита, всё начало чернеть. Здесь купаются наши дети. Только бы не упасть. Никто не убирает, типа запретили, сейчас определяют, кто будет заниматься переработкой, как это вообще можно убирать, а вы пока купайтесь в этом дерьмище… — говорит на видео блогер, показывая скопление водорослей.
Цветущий пляж — не единственная проблема Анапы. Читательница из Волгограда Ольга осталась очень недовольна отпуском из-за высоких цен и никакущего сервиса.
— Море цветет. Цены высокие, а сервис отсутствует. Ротавирус, потом ОРВИ у детей. Врачей в отелях нет. Еда столовая, хотя заявляют себя как рестораны. Вино ужасное. Все прелести русского туризма, за такие деньги лучше за границу, — констатировала Ольга.
Еще один наш читатель из Волгограда был возмущен отношением местных к отдыхающим.
— Они открыто нас ненавидят. Не надо туда ездить. Да и море ужасно грязное, цветет всё время, вонизм, часто плавает говно, — добавил читатель под ником Dim.
По информации портала 93.RU, в среднем на
Геленджик: самокатчики и плохое дно
Проблема цветущего пляжа преследовала отдыхающих и в Геленджике. На водоросли пожаловалась читательница из Ростова-на-Дону Марина.
— Вернулись из Геленджика. Были первый раз. Отель на уровне Турции, достойный! Правда, стоит немало. Из жирных минусов — море. У отеля пирс в середине бухты и море не порадовало чистотой. Водорослей с берега много, младший отказывался купаться, — пожаловалась Марина.
Среди недостатков отдыха также отмечали диких самокатчиков, гоняющих по набережной.
— Один большой минус — по набережной носятся самокаты. При этом официально езда по набережной на самокатах, велосипедах, мопедах запрещена. Полиция очень вяло контролирует это. Вся набережная и отходящие улочки заставлены прокатными самокатами, — заявила читательница под ником Olka63.
Еще один наш читатель из Волгограда Алексей Вокс рассказал о том, что в Геленджике всегда было и остается плохое дно в бухте: неровное, с глыбами и водорослями. Мужчина посоветовал отправиться отдыхать в Геленджик только в санаторий или «дикарем».
Крым: «Дорого, сервиса ноль»
Большинство наших читателей, отдохнувших в Крыму, в целом остались довольны поездкой. Лена Рощина из Архангельска написала нам, что в Крыму сейчас очень классно, тихо и спокойно.
— Море чистое, вода уже до 26 градусов прогрелась. Цены очень даже приемлемые, и народу не так много, как на курортах Краснодарского края, — пишет Лена Рощина.
Другая наша читательница, Наталья, тоже осталась довольна поездкой. Среди плюсов она отметила добрых и отзывчивых людей, хорошее обслуживание и вкусную еду. Но не все остались с приятным впечатлением после поездки в Крым.
— Больше в Крым ни ногой: дорого, сервиса ноль, заявления от местных о том, что мы обязаны оставить у них 3 зарплаты, просто в голове не укладываются, — заявила читательница Ната из Ростова-на-Дону.
Дагестан: всё хорошо, кроме мужчин
Посетившие южные регионы России туристы в целом остались довольны поездкой: больше всего отправившаяся в Дагестан Наталья Абрамова оценила природу региона.
— Отправиться на смотровые площадки Сулакского каньона нужно хотя бы раз в жизни. Когда стоишь на краю пропасти и смотришь вниз на бирюзового цвета реку Сулак, все проблемы становятся крошечными и буквально растворяются, — рассказала туристка NN.RU.
Среди преимуществ Наталья также отметила небольшие цены и очень вкусную местную кухню.
Не обошлось и без минусов: девушка рассказала об особенностях иного менталитета, который иногда может напугать — например, когда местные мужчины проявляют излишнее внимание. В остальном же Дагестан отметили как интересное и необходимое для посещения место, в котором можно очень вкусно поесть.
Под впечатлениями остался и наш читатель из Перми под ником Vlad.
— Дагестан очень рекомендую. Можно выстроить очень разнообразный отдых за умеренные деньги. В плане сервиса и отношения людей — всё выше ожиданий. Люди очень хорошо относятся к туристам, — отметил он в комментариях.
Абхазия: безумно красиво, безумно стыдно за земляков
Посетившая Абхазию корреспондент NN.RU Дарья Бурмистрова рассказала о своем путешествии в Абхазию. По мнению туристки, эта страна — одно из лучших мест для отдыха на сегодня.
Пережив не очень удобный трансфер (на самолете до Сочи, затем до границы с Абхазией на автобусе), ты попадаешь в красивейшую страну, где даже заброшенная железнодорожная станция выглядит красиво, что уж говорить о крепостях и монастырях.
Поражает и красота природы: живописные водопады, знаменитое озеро Рица, берег моря, по которому безмятежно бродят коровы и лошади.
Но не всё оказалось так гладко. Туристка признается, что серьезные проблемы доставляли местные уличные торговцы и таксисты, которые пытаются нажиться на приезжих и просят баснословные деньги за проезд или фотографию с грузинским париком.
Но главной проблемой стали соотечественники, за которых приходится краснеть.
— Приезжая в Абхазию, где цены в несколько раз ниже Турции, Египта и даже Сочи, они считают, что все им должны. Пьяные дебоши, некультурные высказывания и непристойное поведение — всё это можно встретить в любом месте Абхазии, — заявила Дарья.
Но несмотря на недостатки, девушка осталась в восторге от Абхазии и советует посетить это прекрасное место.
К слову, пока многие поливают российские курорты тем, что находят на их берегах и в море, эти самые курорты на отсутствие туристов не жалуются. На днях в Сети завирусились видеоролики, на которых видно, что пляжи забиты отдыхающими, кому-то даже не хватает места на песке и приходится загорать стоя в море. От такой картины складывается ощущение, что вся Россия приехала в Анапу.