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К Новосибирску приближается холодный фронт: когда к нему готовиться

В городе ожидаются дожди в конце недели

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Похолодание в городе будет недолгим

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В Новосибирске в конце недели ожидается понижение температуры. Это связано с приближением холодного фронта.

— Небольшое понижение температуры продолжится несколько дней, 9–11 июля, с 12 июля снова начнется потепление. Пройдет холодный фронт, который сейчас находится на юге Тюменской области, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

6 июля ночью ожидается погода без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, температура ночью составит +15… +17 градусов, днем +28… +30 градусов. Ветер северо-восточный силой 4–9 м/с.

7 июля преимущественно без осадков, температура ночью +15… +17 градусов, днем +28... +30 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

8 июля ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ночью температура составит +15… +17 градусов, днем +26… +28 градусов. Ночью ветер восточный силой 2–7 м/с, днем — южный, 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю в Новосибирске, который составили специальные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.

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