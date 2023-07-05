К Новосибирску приближается холодный фронт: когда к нему готовиться

В Новосибирске в конце недели ожидается понижение температуры. Это связано с приближением холодного фронта.
— Небольшое понижение температуры продолжится несколько дней, 9–11 июля, с 12 июля снова начнется потепление. Пройдет холодный фронт, который сейчас находится на юге Тюменской области, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
6 июля ночью ожидается погода без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, температура ночью составит
7 июля преимущественно без осадков, температура ночью
8 июля ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ночью температура составит
Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю в Новосибирске, который составили специальные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.