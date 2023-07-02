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Тема дняПрогноз погоды на неделю
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Жара или опять дожди? Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Зонтики лучше не откладывать

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Будет жарко, но пасмурно

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В Новосибирск на следующей неделе придет жара. Ожидается, что днем может быть до +30 градусов, при этом зонтики слишком далеко откладывать не стоит. Изучаем прогнозы популярных сервисов на следующую неделю.

По данным гидрометцентра, в Новосибирске во второй половине недели будет очень жарко. Начиная со среды днем воздух может прогреться до +28... +30 градусов. Ночи тоже будут теплые, около +16... +18 градусов.

Гидрометцентр радует прогнозом

Гидрометцентр радует прогнозом

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Сервис «Яндекс.Погода» более сдержан в цифрах. Днем ожидается около +25... +27 градусов, ночью +15... +18 градусов. При этом всю неделю будет пасмурно.

Ясных дней сервис не прогнозирует

Ясных дней сервис не прогнозирует

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По данным Gismeteo, со среды по воскресенье в городе будут дожди и даже грозы. Но жару сервис тоже прогнозирует. Днем будет до +29 градусов, ночью около +16... +17 градусов.

Самый жаркий день будет в четверг

Самый жаркий день будет в четверг

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Июль в Новосибирске ожидается теплым, но пасмурным и дождливым.

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