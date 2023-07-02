Жара или опять дожди? Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

В Новосибирск на следующей неделе придет жара. Ожидается, что днем может быть до +30 градусов, при этом зонтики слишком далеко откладывать не стоит. Изучаем прогнозы популярных сервисов на следующую неделю.
По данным гидрометцентра, в Новосибирске во второй половине недели будет очень жарко. Начиная со среды днем воздух может прогреться до
Сервис «Яндекс.Погода» более сдержан в цифрах. Днем ожидается около
По данным Gismeteo, со среды по воскресенье в городе будут дожди и даже грозы. Но жару сервис тоже прогнозирует. Днем будет до +29 градусов, ночью около
Июль в Новосибирске ожидается теплым, но пасмурным и дождливым.